기사를 스크랩했습니다.
스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?
26.03.03 17:39최종 업데이트 26.03.03 17:46
  • 본문듣기
원고료로 응원하기
한국의 공론장은 다이내믹합니다. 매체도 많고, 의제도 다양하며 논의가 이뤄지는 속도도 빠릅니다. 하지만 많은 논의가 대안 모색 없이 종결됩니다. 소셜 코리아(https://socialkorea.org)는 이런 상황을 바꿔 '대안 담론'을 주류화하고자 합니다. 구체적으로는 ▲근거에 기반한 문제 지적과 분석 ▲문제를 다루는 현 정책에 대한 날카로운 비판을 거쳐 ▲실현 가능한 정의로운 대안을 제시하고자 합니다. 소셜 코리아는 재단법인 공공상생연대기금이 상생과 연대의 담론을 확산하고자 당대의 지성과 시민들이 함께 만들어가는 열린 플랫폼입니다. 기사에 대한 의견 또는 기고 제안은 social.corea@gmail.com으로 보내주시기 바랍니다.[기자말]
지난 2월 3일 서울 혜화역 승강장에서 전국장애인차별철폐연대(전장연) 회원들이 ‘지방선거 D-120 시민과 함께하는 출근길 장애인 권리 선언 대회’를 진행하고 있다.연합뉴스

지난 1월 19일 '출근길 지하철 탑니다' 시위가 1000일을 맞이했다. 출근 시간대 휠체어를 탄 장애인들이 지하철에 탑승해 장애인 이동권 보장의 당위성을 알리는 이동권 투쟁이다. 2021년 12월 3일 세계장애인의 날에 시작된 출근길 지하철 선전전은 이동하고, 교육받고, 일하며, 지역사회에서 살아갈 권리를 보장받지 못한 장애인들의 절박한 외침이다. 이동권은 사회구성원 모두가 보장받아야 하는 기본적 권리이지만, 장애인들은 투쟁을 해야만 보장받을 수 있다. 어쩌면 투쟁을 하더라도 보장받기 어려운 권리라는 설명이 더 정확할지도 모른다.

장애인 이동권 투쟁의 역사는 2001년 오이도역에서 리프트를 이용하던 장애인이 추락해 사망한 사건으로 거슬러 올라간다. 이 사건은 법과 제도가 존재함에도 장애인의 이동권이 실질적으로 보장되지 않음을 드러냈다. 이를 계기로 2002년 65개 단체가 참여하는 '장애인 이동 쟁취를 위한 연대회의'가 결성되었고, 수직 리프트의 위험성을 알리며 지하철 역사 내 엘리베이터 설치를 요구하는 지하철 선로 점거와 장애인 버스타기 등의 직접 행동이 본격화되었다. 이러한 투쟁으로 교통약자의 이동편의 증진법이 제정되고 저상버스 도입이 의무화되는 등 제도적 진전이 이루어졌다.

그러나 이러한 변화에도 불구하고 장애인 이동권 보장을 요구하는 시위가 재점화되는 이유가 무엇일까? 이는 지하철 역사 내에서 장애인 추락 사고와 사망 사건이 여전히 반복되기 때문이다. 저상버스 도입은 더디게 진행되고, 항공기 이용 과정에서 물리적 제약이 존재하는 현실은 장애인을 향한 차별과 배제가 구조적으로 작동하고 있음을 보여준다.

2026년 1월 22일은 오이도역 리프트 추락 사고 발생 25주기였다. 체감온도 영하 20도의 맹추위에도 서울시청 앞에 모인 장애인 당사자와 시민들은 기자회견을 열고 이동권 보장을 위한 투쟁을 이어갈 것을 결의했다.전국장애인차별철폐연대

25년째 이어지는 외침, 이젠 국가가 응답할 때

이동권은 헌법 제34조 제2항에서 규정한 '인간다운 생활'을 실질적으로 가능하게 하는 가장 기초적이고 필수적인 조건이다. 이는 버스, 지하철, 택시 등 교통수단을 이용할 수 있는 권리이자 접근권의 하위 권리로서, 단순한 편의 제공의 문제가 아닌 기본권 실현의 전제 조건이며 동시에 핵심적인 사회권이다. 이동의 자유가 보장되지 않을 경우 개인은 교육, 노동, 문화생활 등 사회 전반에서 구조적으로 배제되며, 이는 자립과 사회 통합이라는 헌법적 가치 실현을 근본적으로 저해한다.

물론 정부와 서울시는 장애인 이동권 보장을 수차례 약속하고 선언했다. 서울시는 2002년 '서울시 장애인이동권 보장 종합대책'을 통해 2004년까지 모든 지하철 역사에 승강기를 설치하겠다는 계획을 수립했고, 2015년에는 '서울 장애인 이동권 선언'을 발표하며 2022년까지 '1역사 1동선' 확보를 위한 엘리베이터 설치를 약속했다. 지난해 오세훈 서울시장은 1역사 1동선 확보 기념 행사를 열고 전국 최초로 전 역사에 승강기 설치를 마쳤다고 발표했다. 그러나 종합 대책은 일부만 이행되었고, 한국철도공사에서 관리하는 1호선 남영역과 외대앞역 등 여전히 승강기가 설치되지 않은 지하철 역사가 있다는 사실이 확인되었다.

오세훈 서울시장(왼쪽)이 2025년 12월 29일 서울 강서구 화곡동 5호선 까치산역에서 열린 '전역사 1역사 1동선 확보 기념식'에서 행사에 참석한 시민들과 기념 행사를 하고 있다. 1역사 1동선이란 교통약자가 엘리베이터를 이용해 지상에서 승강장까지 타인의 도움 없이 이동할 수 있는 동선을 말한다.연합뉴스

이뿐만 아니다. 교통약자이동편의증진법 개정안이 통과되었으나, 특별교통수단 도입과 운영을 위한 예산 편성은 임의조항으로 규정되어 실효성을 담보하지 못하고 있다. 22대 국회에서 발의된 교통약자이동권보장법은 600일 넘게 계류 중이며, 2026년 교통약자 이동권 예산 중 대중교통 소외 지역에 거주하는 장애인의 특별교통수단 도입 예산 비중은 여전히 낮은 수준에 머물러 있다. 정부와 서울시는 장애인 이동권의 실질적 보장을 선언하고 지하철 역사 내 엘리베이터 설치와 저상버스 100% 도입을 수차례 약속했으나, 이 약속은 20여 년간 반복적으로 지연되고 파기됐다.

역사학자이자 문학 비평가인 헨리 루이스 게이츠 주니어는 "언어는 일종의 행동이다. 그러나 말만 가지고는 달성할 수 없는 행위들이 존재한다"고 말했다. 아픈 이들에게 건강해지라는 선언으로 그들을 치료할 수 없고, 가난한 이들에게 부자가 되라는 말만으로 그들을 가난에서 벗어나게 할 수 없다는 그의 지적처럼, 구체적인 행동과 구조적 변화가 없다면 말과 선언은 무력하다. 장애인 이동권 보장을 둘러싼 수많은 약속 역시 실질적인 이행이 뒤따르지 않는 한 무력하다. 그 무력함은 교육권, 노동권, 생존권을 침해하는 결과로 이어지며 장애인을 우리 사회의 동등한 구성원으로 인정하지 않는 또 다른 방식의 배제가 된다.

2026년 1월 22일은 오이도역 리프트 추락 사고 발생 25주기였다. 이날 체감온도 영하 20도의 맹추위에도 서울 시청 앞에 모인 장애인 당사자와 시민들은 기자회견을 열고 이동권 보장을 위한 투쟁을 이어갈 것을 결의했다. 더 늦기 전에 "장애인도 버스와 지하철을 안전하게 타고 싶다"는 요구가 25년째 반복되고 있는 현실에 대한 반성과 실질적인 변화가 필요하다.

현 정부는 헌법상 권리를 최대한 실현하기 위해 국가와 지방자치단체가 돌봄, 교육, 주거 등 모든 영역에서 기본적인 삶을 보장하는 기본사회를 통한 우리 사회의 진짜 성장을 강조한다. 이동권 역시 선언이 아니라 예산 확보와 제도 실행으로 보장되어야 한다. 25년째 이어지는 외침이 더 이상 투쟁의 언어로 반복되지 않고 국가의 책임있는 응답으로 마무리되기를 기대해 본다.

김윤민 국립창원대학교 사회복지학과 교수본인

필자 소개 : 김윤민 국립창원대학교 사회복지학과 교수는 참여연대 사회복지위원회 실행위원, <소셜 코리아> 편집위원, 국회입법조사처 입법정책 자문위원, 비판과 대안을 위한 사회복지학회 정책위원장을 맡고 있습니다. 국민기초생활보장제도, 빈곤과 불평등 담론 등을 주제로 연구와 교육 활동을 하고 있습니다.
덧붙이는 글 이 글은 <소셜 코리아>(https://socialkorea.org)에도 게재됐습니다. <소셜 코리아> 연재 글과 다양한 소식을 매주 받아보시려면 뉴스레터를 신청해주세요. 구독신청 : https://socialkorea.stibee.com/subscribe
#장애인이동권 #출근길지하철탑니다
프리미엄

소셜 코리아
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독
10만인클럽 프로필사진
김윤민 (soko) 내방
진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원

독자의견

다시 보지 않기
목차398 첫화부터 읽기>
이전글 대한민국 돌봄 체계 대변화... 이재명 정부가 해야 할 5가지