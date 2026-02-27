기사를 스크랩했습니다.
26.02.27
박순찬

이재명 정부가 부동산 투기와의 전쟁을 선포하며 각종 대책을 내놓고 있는 가운데 부동산 불패 신화를 상징하던 강남3구와 용산구 아파트 가격이 하락세로 돌아섰다.

이 대통령은 망국적인 부동산 공화국을 해체하는 것은 넘지 못할 벽이 아니라고 강조했다. 건설사와 언론, 정치권의 합작으로 부동산 불패라는 근거없는 믿음과 신앙이 우리 사회에 뿌리 깊게 박혀 있다.

이제 그 비이성적 맹신으로부터 벗어날 때다.
이 기사는 장도리사이트 ( https://jangdori.tistory.com )에도 실립니다.
박순찬의 장도리 카툰
박순찬 (jangdory)
