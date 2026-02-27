박순찬 이재명 정부가 부동산 투기와의 전쟁을 선포하며 각종 대책을 내놓고 있는 가운데 부동산 불패 신화를 상징하던 강남3구와 용산구 아파트 가격이 하락세로 돌아섰다. 이 대통령은 망국적인 부동산 공화국을 해체하는 것은 넘지 못할 벽이 아니라고 강조했다. 건설사와 언론, 정치권의 합작으로 부동산 불패라는 근거없는 믿음과 신앙이 우리 사회에 뿌리 깊게 박혀 있다. 이제 그 비이성적 맹신으로부터 벗어날 때다. 덧붙이는 글 이 기사는 장도리사이트 ( https://jangdori.tistory.com )에도 실립니다. #부동산불패 #부동산망국론 #사이비종교 구독하기 프리미엄 박순찬의 장도리 카툰 이전글 [박순찬의 장도리 카툰] 국민을 위해 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 추천3 댓글1 공유 시민기자기사쓰기 시리즈연재발행 오마이뉴스취재후원 기사제보하기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 박순찬 (jangdory) 내방 구독하기 진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원 댓글 보기 응원글 보기 응원글 보기 독자의견 응원글 더보기 응원하기 더보기닫기 독자의견 >Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe. 오늘 그만보기 다시 보지 않기 목차326 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 [박순찬의 장도리 카툰] 국민을 위해 이용약관 개인정보처리방침 청소년보호정책 Copyright © OhmyNews 맨위로 다크