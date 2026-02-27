박순찬

이재명 정부가 부동산 투기와의 전쟁을 선포하며 각종 대책을 내놓고 있는 가운데 부동산 불패 신화를 상징하던 강남3구와 용산구 아파트 가격이 하락세로 돌아섰다.이 대통령은 망국적인 부동산 공화국을 해체하는 것은 넘지 못할 벽이 아니라고 강조했다. 건설사와 언론, 정치권의 합작으로 부동산 불패라는 근거없는 믿음과 신앙이 우리 사회에 뿌리 깊게 박혀 있다.이제 그 비이성적 맹신으로부터 벗어날 때다.