지난 19일 서울역 대합실에서 시민들이 12·3 비상계엄 관련 내란 우두머리 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령에 대한 1심 선고공판 TV 생중계를 시청하고 있다. 이날 서울중앙지법 형사합의25부(지귀연 부장판사)는 윤 전 대통령에게 무기징역을 선고했다.연합뉴스
시작은 조국 사냥이었습니다. 당시 검찰 개혁의 상징이었기 때문입니다. 검찰총장이 되는 순간부터 시작했습니다. 당사자에게선 나오는 게 없자 가족을 탈탈 털었습니다. 한 집안을 도륙했습니다. 윤석열이 보수의 눈에 띄어 대선 후보로 발탁된 이유는 한 가지밖에 없습니다. 문재인 정부 5년 통틀어 유일하게 대통령과 여당을 이겨 먹은 칼잡이!
대선에선 0.73%p 차로 간신히 이겼습니다. 이재명 야당 후보가 최대의 정적이 되었습니다. 대통령이 되고도 폭정을 거듭했습니다. 김건희의 악행도 계속 불거졌습니다. 정부·여당에 질린 국민은 이재명의 야당에 대승을 가져다줍니다.
검찰은 이재명을 계속 기소했습니다. 사건만 8건에 재판이 5건입니다. 재판 결과는 들쭉날쭉했습니다. 이재명은 모질게 버텼습니다. 사법 살인을 도모했으나 뜻대로 안 됐습니다. 오히려 입법부의 행정부에 대한 견제가 강력하게 작동했습니다. 정치라곤 해본 적이 없는 윤석열은 초조하고 지쳐갔습니다. 술에 의존했고 사리 판단이 흐려졌습니다. 툭 하면 '격노'했습니다.
처벌의 세계, 공존의 세계
윤석열이 살아온 세계는 처벌의 세계입니다. 그곳에 사는 인간은 두 종류입니다. 검사와 범죄자. 검사는 정의의 사도입니다. 맞은편에는 범죄자가 있습니다. 검사는 죄인을 감옥에 보냅니다. 범인은 검사 앞에서 벌벌 떱니다.
그러던 어느날 국가 최고 권력자가 되었습니다. 그에 따라 세계관이 확장되었습니다. 자신은 정의로운 권력입니다. 그런데 여전히 도전하는 자가 있습니다. 대통령의 뇌는 야당 대표를 즉각 불의한 범죄자로 인식했습니다. 조건반사입니다.
'정의로운 권력' 대 '불의한 범죄자', 그것이 대통령 윤석열의 세계관입니다. 자신에게 맞서는 모든 이들을 "반국가세력"이라 통칭했습니다. 그의 불행은 그가 한 번도 공존의 세계에 살아본 적이 없다는 사실입니다.
민주주의라는 제도는 반대자와 공존하는 게 기본 출발입니다. 반대자와 경쟁해야 합니다. 경쟁해서 더 많은 국민의 지지를 얻을 때 권력을 획득합니다. 그러나 윤석열은 경쟁자를 감옥에 집어넣어야 한다는 생각만 줄곧 했습니다.
우리는 그런 자를 이미 두 명 알고 있습니다. 박정희와 전두환입니다. 김대중을 죽이거나 없애려 했습니다. 쿠데타로 집권한 군부독재정권입니다. 군인은 적을 쳐부수기 위해 존재합니다. 머릿속에 적개심과 애국심 두 가지밖에 없습니다. 군 출신 대통령은 애국자인 자신에게 맞서는 야당 지도자를 이적 행위자로 바라봅니다. 적이 북한이니, 이적 행위자는 간첩입니다. 간첩과 범죄자라는 호칭만 다를 뿐, 그들은 정적을 제거 대상으로 보는 공통점이 있습니다.
선거에서 완패당한 데 이어 매일 여소야대 국회에서 정치적으로 패배당합니다. 그렇게 애를 썼는데도 사법처리가 안 됩니다. 남은 카드는 하나밖에 없습니다. 무력입니다. 군대를 동원해 일거에 척결하는 방법, 그래서 계엄이 필요했던 겁니다. 계엄을 선포해야 군대를 끌어들일 수 있습니다.
그런데 계엄 자체는 판단 대상이 아니다? 날짜를 시간으로 계산해 풀어줬던 지귀연의 신묘한 법 기술 2탄입니다. 그렇게 하면 윤석열의 의도와 목적이 홀연히 무대에서 사라져 버립니다. 법은 마술처럼 사람을 홀렸습니다.
윤석열이 허술했던 이유