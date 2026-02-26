기사를 스크랩했습니다.
오마이포럼 기조발제하는 김민석 국무총리김민석 국무총리가 20일 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 오마이포럼 'AI 권력의 시대 : 인간다움과 민주주의의 미래'에 참석해 기조발제를 하고 있다.남소연

"국무총리가 밤새 원고를 쓰고 직접 PPT하는 모습이 매우 인상적이었어요."

'AI 3대 강국'과 'AI 민주주의'를 내세우고 대한민국 행정을 진두지휘하고 있는 김민석 국무총리의 주제 장악력과 연설이 화제가 되고 있다.

김 총리는 지난 20일 서울 대한상공회의소에서 열린 오마이뉴스 창간 26주년 기념 글로벌포럼에 참석해 오전 내내 자리를 지키며 기조연설과 토론을 잇따라 소화했다.

새벽부터 일어나 민생을 꼼꼼히 챙기겠다며 스스로 '새벽 총리'란 별명을 자처한 김 총리가 오전 일정을 통째로 비우고 특정 행사에 올인하는 것은 매우 이례적이라는 평가다.

이날 포럼 주제는 'AI 권력의 시대 : 인간다움과 민주주의의 미래'. 8명의 기조연설자 가운데 첫 순서로 무대에 오른 김 총리는 '진보란 무엇인가', '인간이란 무엇인가'라는 철학적 질문으로 시작해 "인간의 역사는 신이 되려는 노력 속에서 진보와 파멸을 반복해왔다"며 "AI시대 역시 하기에 따라 천국도, 지옥도 가능하다"고 진단했다. 이어 "내란 극복 과정에서 확인했듯 시민참여 민주주의가 작동하는 K-민주주의의 대한민국은 AI시대의 인간다움과 민주주의 논의를 선도해야 할 글로벌 사명이 있다"고 역설했다.

"대통령께 설명하고 간신히 허락받고 나왔다" 폭소

김민석 국무총리와 오연호 <오마이뉴스> 대표가 20일 오전 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 <오마이뉴스> 창간 26주년 기념 글로벌 오마이포럼 2026 'AI 권력의 시대 - 인간다움과 민주주의의 미래'에서 'AI시대, 누가 인간다움과 민주주의를 지켜낼까' 주제로 대화를 나누고 있다.유성호

특히 김 총리는 내용을 완전히 이해한 듯 제목만 나열한 PPT 화면을 띄워놓고 농담을 섞어가며 발표를 진행했다. 이어 오연호 오마이뉴스 대표와의 대담, 전 구글 윤리담당 최고책임자이자 '인간중심기술센터' 공동창립자 트리스탄 해리스와의 양자 토론, 연사들의 4자토론까지 잇달아 참여했다.

대담 중 오 대표가 "대통령의 허락을 받고 온 것이냐"고 묻자, 김 총리는 "우리 정부는 시간을 허투루 쓰지 않는다"면서 "이 포럼이 국정 방향과 맥이 닿아 도움이 된다고 (대통령께) 설명하고 간신히 허락을 받았다"고 답해 청중의 폭소를 자아내기도 했다.

총리실 관계자에 따르면, 김 총리의 AI 관심은 오래전부터 시작돼 평소 틈틈이 독서하며 공부해왔다고 한다. 최근에는 지난 1월 KAIST 내 'AI철학연구센터' 설립 기사를 보고는 센터 전문가들을 직접 만났고, 정보통신정책연구원과 한국행정연구원, AI국가전략위원회 관계자 등과도 폭넓게 의견을 나눴다고 전했다.

김 총리는 2주 전부터 이번 포럼 원고를 준비했으며, 설 연휴 직전 '초초초초고'를 완성했다. 포럼 전날에는 거의 잠을 이루지 못한 채 원고를 다듬었고, 행사 당일 아침에야 최종본이 마무리됐다는 후문이다.

앞 자리에서 연설을 지켜본 미카엘 헴니티 빈터 주한 덴마크 대사는 김 총리가 AI 관련 세계와 협력해야 한다고 말한 데 대해 "덴마크는 한국처럼 기술적 역량과 민주적 가치를 함께 가진 국가들과의 대화가 매우 필수적이라고 생각한다"며 "향후 한국과의 다양한 AI 관련 협력을 적극 지원해나갈 것"이라고 말했다. 빈터 대사는 이후 "김 총리가 AI에 대해 오랫동안 관심을 갖고 공부해오신 것 같다"며 "기조연설에서 한국의 AI 전략과 비전을 매우 명확하게 제시했으며, 이어진 토론에서도 적극적으로 참여하고 주도하는 모습이 인상적이었다"고 말한 것으로 알려졌다.

인간중심기술센터의 트리스탄 해리스 대표는 기조연설 후 양자 대담에서 김 총리가 "오마이뉴스와 인간중심기술센터의 이름을 따서 '오마이휴메인AI센터'가 만들어지면 고문을 맡아달라"고 제안하자 흔쾌히 "너무나 영광"이라고 감사를 표했다. 이어 4자 토론에서는 김 총리가 AI 분야에 대해 큰 관심을 갖고 있는데 대해 "정말 희망적인 것 같다. 특히 인간적인 미래를 꿈꾸고 있는가 하면, 민주주의 사회 연합까지 구상하고 있으니"라며 높이 평가했다.

오마이포럼 참석한 김민석-트리스탄 해리스트리스탄 해리스(Tristan Harris) 전 구글 윤리담당 최고책임자와 김민석 국무총리(오른쪽)가 20일 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 오마이포럼 'AI 권력의 시대 : 인간다움과 민주주의의 미래'에 나란히 참석해 환담하고 있다.남소연
오연호-김민석-트리스탄 해리스-김대식 종합토론오연호 오마이뉴스 대표, 김민석 국무총리, 트리스탄 해리스 인간 중심 기술센터 대표, 김대식 한국과학기술원(KAIST) 교수가 20일 오전 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 오마이뉴스 창간 26주년 기념 글로벌 오마이포럼 2026 'AI 권력의 시대 - 인간다움과 민주주의의 미래'에서 종합토론을 하고 있다. 이정민

"한국의 AI전략·비전 명확하게 제시"... "정부의 품격 느꼈다"

방청석에서 연설을 지켜본 청중들의 반응도 대체로 긍정적이었다.

김혜일 광주 서구청 행복학교 교장은 "다른 공무원들처럼 형식적인 인사치레나 얼굴 비추기가 아니라 국무총리가 직접 원고를 쓰고 PPT로 국가 비전을 설명하는 모습에서 정부의 품격을 느꼈다"고 말했다.

서울 도봉구에서 청소년공간을 운영하고 있는 김영애씨는 "김 총리가 바쁜 와중에 참석해서 기조발제를 한 것도 인상적이었는데 당일 아침까지도 내용을 수정하고 또 수정했다는 말을 듣고 놀랐다, 포럼에 대한 진정성을 느낄 수 있었다"고 말했다. 김씨는 "총리가 이 정도의 진정성을 가지고 있다면 우리나라의 AI 대응도 밝지 않을까 기대를 갖게 했다"고 말했다.

대기업에 다니는 30대 초반 참석자는 "총리가 함께 한 트리스탄, 김대식, 오연호 4자 토론은 고품격 토크쇼였다"면서 "개인적으로는 김 총리가 그 어려운 주제에 대해 연설과 토론을 매우 안정적이고 전달력 있게 해서 그가 '주제 장악력'이 있구나하는 생각을 했다, 개인적으로는 김민석 총리를 다시 보게 되는 시간이었다"고 말했다.

이날 2부 사회를 본 정옥희 인천 도림초 교감은 "AI 대전환기에 어디로 가야할지 불안해하는 시대에 국정 2인자인 국무총리가 이 사안을 깊이 숙고하고 있는 데 대해 시민의 한 사람으로서 안심이 되어 진심으로 감사한 마음이 들었다"고 했다.

정 교감은 이어 "김 총리가 AI의 사회적 영향과 윤리 문제에 대응하기 위해 민관 거버넌스를 구축하겠다고 한 점에 대해서도 기대를 갖게 한다"면서 "이날 즉석에서 트리스탄 해리스에게 자문을 요청하는 등 국제사회와 연대를 통해 AI시대에 '인간다움'과 '민주주의'를 수호하겠다고 약속한 점도 보기 좋았다"고 말했다.

임진택 한국문화예술교육진흥원 원장(판소리꾼)은 "원고도 보지 않고 거침없이 발표하는 것을 보니 '총리가 공부를 많이 했구나' 하는 생각과 함께 AI시대 정치인으로서 어떤 생각을 갖고 무슨 일을 해야할까 소명의식을 갖고 있는 듯한 인상을 받았다"고 평가하면서도 "AI의 긍정적인 면 뿐만 아니라 인간 사회에 미칠 악영향에 대해서도 대처 방안을 강구하는 게 정부의 책무라는 걸 잊지 말아야 한다"고 당부했다.

20일 오전 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 <오마이뉴스> 창간 26주년 기념 글로벌 오마이포럼 2026 'AI 권력의 시대 - 인간다움과 민주주의의 미래'에서 참석자들이 트리스탄 해리스 인간 중심 기술센터 대표의 기조연설을 듣고 박수를 치고 있다.유성호

2026 오마이뉴스 글로벌포럼
