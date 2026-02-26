유성호

김민석 국무총리와 오연호 <오마이뉴스> 대표가 20일 오전 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 <오마이뉴스> 창간 26주년 기념 글로벌 오마이포럼 2026 'AI 권력의 시대 - 인간다움과 민주주의의 미래'에서 'AI시대, 누가 인간다움과 민주주의를 지켜낼까' 주제로 대화를 나누고 있다.특히 김 총리는 내용을 완전히 이해한 듯 제목만 나열한 PPT 화면을 띄워놓고 농담을 섞어가며 발표를 진행했다. 이어 오연호 오마이뉴스 대표와의 대담, 전 구글 윤리담당 최고책임자이자 '인간중심기술센터' 공동창립자 트리스탄 해리스와의 양자 토론, 연사들의 4자토론까지 잇달아 참여했다.대담 중 오 대표가 "대통령의 허락을 받고 온 것이냐"고 묻자, 김 총리는 "우리 정부는 시간을 허투루 쓰지 않는다"면서 "이 포럼이 국정 방향과 맥이 닿아 도움이 된다고 (대통령께) 설명하고 간신히 허락을 받았다"고 답해 청중의 폭소를 자아내기도 했다.총리실 관계자에 따르면, 김 총리의 AI 관심은 오래전부터 시작돼 평소 틈틈이 독서하며 공부해왔다고 한다. 최근에는 지난 1월 KAIST 내 'AI철학연구센터' 설립 기사를 보고는 센터 전문가들을 직접 만났고, 정보통신정책연구원과 한국행정연구원, AI국가전략위원회 관계자 등과도 폭넓게 의견을 나눴다고 전했다.김 총리는 2주 전부터 이번 포럼 원고를 준비했으며, 설 연휴 직전 '초초초초고'를 완성했다. 포럼 전날에는 거의 잠을 이루지 못한 채 원고를 다듬었고, 행사 당일 아침에야 최종본이 마무리됐다는 후문이다.앞 자리에서 연설을 지켜본 미카엘 헴니티 빈터 주한 덴마크 대사는 김 총리가 AI 관련 세계와 협력해야 한다고 말한 데 대해 "덴마크는 한국처럼 기술적 역량과 민주적 가치를 함께 가진 국가들과의 대화가 매우 필수적이라고 생각한다"며 "향후 한국과의 다양한 AI 관련 협력을 적극 지원해나갈 것"이라고 말했다. 빈터 대사는 이후 "김 총리가 AI에 대해 오랫동안 관심을 갖고 공부해오신 것 같다"며 "기조연설에서 한국의 AI 전략과 비전을 매우 명확하게 제시했으며, 이어진 토론에서도 적극적으로 참여하고 주도하는 모습이 인상적이었다"고 말한 것으로 알려졌다.인간중심기술센터의 트리스탄 해리스 대표는 기조연설 후 양자 대담에서 김 총리가 "오마이뉴스와 인간중심기술센터의 이름을 따서 '오마이휴메인AI센터'가 만들어지면 고문을 맡아달라"고 제안하자 흔쾌히 "너무나 영광"이라고 감사를 표했다. 이어 4자 토론에서는 김 총리가 AI 분야에 대해 큰 관심을 갖고 있는데 대해 "정말 희망적인 것 같다. 특히 인간적인 미래를 꿈꾸고 있는가 하면, 민주주의 사회 연합까지 구상하고 있으니"라며 높이 평가했다.