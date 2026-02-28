Nestle S.A.

스위스 식품회사 네슬레에서 개발한 네스카페(Nescafe)그러나 이 커피를 빠른 속도로 세계에 퍼뜨린 것은 브라질도, 스위스도 아니었다. 제2차세계대전이었다. 전쟁에 참여한 미군과 연합군은 간편하고 안정적인 각성 음료 커피를 필요로 했다. 네스카페는 군용 식량에 포함되었고, 수백만 병사들이 전장에서 이 커피를 마셨다. 전쟁이 끝난 뒤, 그들은 고향으로 돌아가서도 그 맛을 찾았다. 네스카페는 전쟁의 기억과 함께 미국인과 유럽인의 일상으로 스며들었고, 곧 전 세계로 퍼져 나갔다. 미국의 커피 기업 맥스웰하우스는 아직 인스턴트커피 생산을 못 하고 있던 시절이다.브라질은 잉여 커피를 해결하여 국가 재정난을 극복하려 했을 뿐이었고, 네슬레는 기술적 도전을 받아들여 사업 확장을 모색하였을 뿐이었다. 그러나 전쟁이라는 거대한 역사적 소용돌이가 이 조합을 세계적 산업으로 키워냈다. 한 나라의 농업 위기가 한 기업의 기술 혁신을 낳았고, 전쟁은 그것을 글로벌 브랜드로 만들었다.네슬레는 현재 전 세계 180여 국가에서 사업을 하고 있는 글로벌 기업이다. 우리가 아는 브랜드는 네스카페(Nescafé), 네스프레소(Nespresso), 킷캣(KitKat), 퓨리나(Purina), 거버(Gerber), 세레락(Cerelac) 등이다. 스위스에서는 커피콩을 단 한 톨도 생산하지 않지만, 네슬레는 세계 1위 커피 기업이 되었다.네슬레의 연간 매출 규모는 미국 달러 기준으로 1000억 달러를 조금 상회하는 수준이다. 스위스 국내총생산(GDP) 1조 달러의 10%를 차지하는 것이 단일 기업 네슬레다. 스위스 중앙정부 1년 지출 예산과 네슬레의 1년 매출은 거의 같은 수준이다.2월 8일 한국거래소(KRX) 정보데이터시스템에 따르면 2월 6일 종가 기준 코스피, 코스닥, 코넥스 등 우리나라 3대 주식시장의 시가 총액은 4799조 3000여억 원으로 독일과 대만, 그리고 스위스를 넘어 세계 8위에 올랐다. 네슬레의 나라 스위스의 2026년 시가 총액은 4000조 원 수준이고, 이를 이끄는 것은 커피 기업 네슬레다. 네슬레는 스위스 1위 기업일 뿐 아니라, 커피 분야에서 세계 최고의 가치를 지닌 기업, 나아가 식품 분야 세계 1위 기업이다.1930년대에 브라질은 왜 미국, 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아 등 당시 강대국의 수많은 커피 기업을 제치고 굳이 유럽의 작은 나라 스위스의 일반 식품 기업을 파트너로 선택하였을까? 물론 가장 중요한 요소는 기술력이었을 것이다. 당시 네슬레는 분유, 초콜릿, 유아식 개발을 통해서 식품 농축, 분말화, 식품 장기 보존 등에서 높은 수준의 기술을 지니고 있었다. 가루로 만들어 장기 보존이 가능하고, 쉽게 음료로 전환할 수 있는 커피 제품의 개발을 의뢰하기에 적합한 기술들이었다.그렇다면 브라질의 네슬레 선택이 오직 기술력 하나 때문이었을까? 아니다. 네슬레의 기술력과 함께 또 하나 눈여겨봐야 할 요소가 있다. 브라질의 선택에는 스위스가 갖고 있던 중립국이라는 신뢰의 이미지가 작용했다. 요즘과 매우 유사한 격렬한 국제 정치의 한복판에서 특정 강대국에 기울지 않는 선택은 어쩌면 조심스러운 외교적 판단이었을지도 모른다.당시 브라질이 특정 강대국의 기업에 이 프로젝트를 맡겼을 경우 감당해야 할 외교적 부담, 정치적 편향 시비, 경제적 종속 등의 우려가 적지 않았다. 중립국이며 강소국인 스위스의 이미지는 이런 부담을 최소화할 수 있는 장점이었다. 스위스는 제1차 세계대전에서 중립을 지켰고, 이로 인해 전쟁 후에 국제연맹 본부를 유치하였다. 이런 덕분에 금융과 식품 등 여러 분야에서 세계적으로 안정적인 국가 이미지를 얻을 수 있었다.네스카페 탄생의 역사를 되새겨 보면 국제 경쟁에서 국가 이미지가 갖는 중요성을 짐작할 수 있다. 국가 간, 진영 간 경쟁과 갈등이 심할수록 국가 이미지 관리가 중요한 이유이다. 20세기 중반 커피 소비문화를 바꾼 네스카페의 탄생, 그리고 스위스 기업 네슬레의 성장이 주는 교훈이다.네스카페 한 잔에는 브라질의 커피 과잉 생산, 스위스의 높은 기술력, 그리고 전쟁의 그림자가 겹쳐 있다. 커피는 농산물이지만, 동시에 국제 정치의 산물이다. 우리가 가볍게 타 마시는 인스턴트커피 한 잔 속에도 세계사의 우연과 필연이 녹아 있다.