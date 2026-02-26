▲
오사카 시내 한 슈퍼마켓의 한국음식 코너에 진열된 상품.김용국
일본 슈퍼마켓에서는 한국 음식이나 반찬을 어렵잖게 찾아볼 수 있다. 김치나 조미김 같은 반찬, 고추장, 고춧가루 등의 양념은 광고 문구로 '한국 직송'을 내건다. 한국에서 건너온 것을 최고로 친다는 뜻이다. 한국 라면이나 나물도 흔하게 볼 수 있다. 한국 미용에도 관심 많다더니, '한국 미용 크리닉'을 내건 피부숍도 눈에 띄었다.
관광지가 아닌 곳에서도 한식당을 어렵지 않게 찾아볼 수 있다. 내가 사는 도요나카시만 해도 순두부, 삼겹살, 삼계탕, 김치찌개 등을 파는 식당이 적지 않다. 김밥, 떡볶이, 라면 등 분식집도 인기가 있다. 다만, 일본에서 한국과 같은 수준의 맛이나 가격을 기대해서는 곤란하다. 한식을 '서민음식'이라고 보기도 어렵다. 김밥 한 줄에 1000엔(9300원) 정도는 감수해야 한다.
특히 체인점의 경우 가격도 비싸고 맛이 한국과 다른 경우도 많다. 단적인 예로 한국식 치킨의 경우, 같은 양을 기준으로 보면 한국보다 2~3배 비싼 듯했다. 맛도 기대했던 정도는 아니다. 그래서 굳이 애써 한식당을 찾지는 않는다. 대신 숙소에는 저렴(!)한 한국 (컵)라면만 쌓여가고 있다.