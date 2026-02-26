김용국

일본 오사카부 도요나카시 도요나카역 인근에 영화 <소리여 모여라> 포스터가 게시되어 있다. 재일교포 3세 박영이 감독이 만든, 일본 내 ‘조선학교’ 차별 실상과 이에 맞선 투쟁을 담은 다큐멘터리 영화다.영화는 일본 내 조선학교의 무상화 배제 및 차별 속에서 정체성과 교육권을 지키기 위해 싸우는 재일동포와 그들과 연대하는 일본인들의 이야기를 담담하게 그려낸다. 조선학교는 해방 후 일본에 남은 재일조선인들이 우리말과 민족 정체성 교육 등을 위해 세운 민족학교를 말한다. 일본 정부는 정치적 이유로 조선학교를 무상교육 대상에서 제외하고 지방자치단체도 보조금 지원을 중단했다. "지원금이 어디에 어떻게 쓰일지 알 수 없다"는 논리였다. 조선학교는 일본 5개 지역 법원에 소송을 제기했으나 전부 패소했다.영화는 이러한 차별이 1923년 관동대지진 당시 조선인 대학살의 연장선에 있다고 본다. 당시 일본 정부와 언론은 '조선인이 혼란을 틈타 폭동을 조장한다, 우물에 독을 넣었다'는 식으로 유언비어를 퍼뜨렸고 일본 군경뿐 아니라 민간인까지 가세해 조선인을 무차별 학살했다. 당시 최소 6000명 이상이 조선인이라는 이유만으로 무고하게 희생을 당했다.과거처럼 눈에 띄는 폭력적인 방식은 사라졌을지 모르나, 조선학교 지원 중단이나 혐한 시위와 같은 차별과 혐오는 여전히 남아있다. 이 문제는 일본 정부의 전향적인 태도 변화가 있기 전에는 풀기 어렵다. 답답한 현실 속에 이런 차별을 멈추기 위해 연대와 지원의 손길을 보내는 일본인들이 있다는 사실이 그나마 위안이 된다.영화에 나오는 조선인학교 소송 지원 변호인단, 조선학교 아이들을 지키기 위해 통학길을 계속 지켜준 일본인들, 코로나 시절 마스크를 지원하고 조선학교에 쌀을 제공한 후원자들, 그리고 다양한 방식으로 조선학교의 차별에 함께 싸우는 사람들이 그들이다.