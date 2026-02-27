보건복지부 ‘통합돌봄 추진현황 설명자료’

보건복지부는 지난 1월, 통합돌봄 사업에 앞서 지방자체단체의 조례·조직·인력 등 운영 기반 조성과 대상자 신청 및 서비스 연계 등 사업 운영 경험에 대한 사전 평가 결과를 발표했다. 평가 결과 인천광역시와 경상북도가 최하위권을 기록했다.이제 비판을 넘어 실질적인 대안을 모색해야 할 시점이다. 성공적인 제도 안착을 위해 해결해야 할 다섯 가지 현장의 쟁점과 제언을 제시한다.첫째, 돌봄 공급 인프라의 부족과 그로 인한 '돌봄 공백' 문제다. 현재 현장에서는 요양보호사와 활동지원사를 비롯한 직접 돌봄 인력의 수급 불균형이 심화되고 있다. 특히 지방의 농어촌과 도농복합지역에서는 제공기관과 인력을 확보하지 못해 대상자들이 사실상 방치되는 사례도 적지 않다. 이러한 돌봄 공백은 결국 이들이 살던 집을 떠나 비자발적으로 요양병원이나 시설로 옮겨가게 되는 '조기 시설화'를 가속하는 요인으로 작용할 가능성이 크다.이를 개선하려면 시장 기제에만 의존할 것이 아니라, 사회서비스원과 사회적경제 조직 등을 공적 돌봄의 핵심 파트너로 체계적으로 육성해야 한다. 동시에 기존 종합사회복지관과 노인복지관 등을 통합돌봄의 거점기관으로 재정립해 역할과 기능을 전환함으로써, 공공성이 담보된 공급 생태계를 보다 촘촘히 구축해야 한다.둘째, 주민 참여가 배제된 '관(官) 주도형' 사업의 한계다. 법안에서는 지역주민의 참여를 바탕으로 한 생활권 단위의 통합지원 생태계를 명시하였으나, 이를 실현할 구체적인 방법론은 여전히 모호하다. 주민이 주체가 되지 않는 돌봄은 행정 편의주의적 서비스 나열에 그칠 가능성이 크다. 따라서 주민자치회 등 다양한 주민 조직과 공동체 등을 적극 활용하여 실질적인 거버넌스를 구축해야 한다. 이들이 이웃의 돌봄 수요를 발굴하고, 마을 단위의 돌봄 계획 수립에 직접 참여할 수 있도록 권한과 책임을 부여하는 구체적인 모델이 마련되어야 한다.셋째, 보건과 복지 영역의 고질적인 '칸막이 행정' 혁파다. 기초지자체 내 복지부서와 보건소 간의 알력, 그리고 보건소의 소극적인 참여는 통합돌봄의 가장 큰 걸림돌이다. 이를 해소하기 위해서는 보건복지부가 먼저 부처 내 칸막이를 걷어내는 리더십을 보여야 한다. 복지 담당 1차관실과 보건의료 담당 2차관실이 유기적으로 협력하는 모범을 보이지 않으면서 지자체에만 강요할 순 없다.보건소와 치매안심센터, 정신건강복지센터 등 산하 기관들이 통합돌봄에 적극적으로 참여하도록 제도적 유인책을 마련해야 한다. 통합돌봄 사업 참여 실적을 해당 기관의 핵심 경영 평가 지표로 반영하여, 기관장과 실무자들이 자발적으로 통합돌봄사업에 참여하도록 유도해야 한다.