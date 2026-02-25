▲
서울시의 언론중재위 제소가 특정 사업에 집중되어 있음을 확인할 수 있다.정보공개센터
서울시가 언론중재위에 제소한 30건의 기사 목록을 상세히 분석해 보면, 서울시의 강경 대응이 무엇을 노리는지 뚜렷하게 드러난다. 전체 제소 건수의 절반에 해당하는 15건이 오세훈 시장의 역점 사업 중 가장 큰 사회적 논란을 빚고 있는 두 가지 사업, 즉 '한강버스'와 '종묘 앞 세운상가 재개발(세운4구역)'에 집중되어 있다.
수백억 원의 예산이 투입되는 한강버스 사업은 추진 초기부터 졸속 행정, 수요 예측 실패, 안전성 문제 등이 끊임없이 도마 위에 올랐다. 서울시는 이에 대한 비판 보도에 중재위 제소로 응답했다.
실제 제소 내역을 보면, <프레시안>의 "오세훈의 한강버스, 업자 배만 불리는 '고비용 저효율 사업'", "비상식과 반지성의 거대한 블랙코미디 한강버스", <비즈워치>의 "[교통시대] 말 많은 한강버스, 대중교통 vs 관광용?" 등 사업의 본질적 한계를 짚은 기사들이 줄줄이 제소 대상이 되었다.
또한 취항을 앞둔 시점에서는 <한겨레>의 "한강버스 취항식 맞추려 '안전점검' 2척만 받았다... 그나마도 '고장'", <오마이뉴스>의 "서울시장이 말한 한강버스의 '휴먼 에러'는 오세훈인가" 등 시민 안전 및 재정 낭비 우려를 제기한 보도에 대해서도 빠짐없이 제소가 이루어져 현재 조정 절차가 진행 중이다. 공공 재정을 투입하는 대형 인프라 사업에 대해 빠질 수 없는 안전 점검과 예산 감시 보도에 대해서도 분쟁 절차로 끌고 가 언론을 압박하고 있는 것이다.
유네스코 세계문화유산인 종묘 앞 초고층 빌딩 건립을 골자로 하는 세운4구역 재개발 사업 관련 보도 역시 서울시의 집중 타깃이 되었다. 역사문화 환경 훼손 우려와 사업 추진 과정의 절차적 투명성을 묻는 언론에 서울시는 날 선 반응을 보였다.
<한겨레21>의 "[단독] 종묘 앞 세운4구역 개발이익, 민간업자 '한호건설'이 쓸어간다", "세운4구역 재개발 의혹, 서울시 해명 반박합니다", "조선 왕들 사당도 망가뜨리는데 평범한 사람들 삶은 어떻겠나" 등 심층 기획 보도들이 무더기로 반론보도 청구 대상이 되었다.
<한겨레>가 보도한 "[단독] 세운4구역 고층 빌딩 설계, 희림 등과 520억원 수의계약", "[단독] '세운4구역 설계 수의계약' 희림 '시간 아끼려고'… 법 절차 생략 시인" 등 구체적인 절차적 하자를 지적한 단독 보도에도 서울시는 중재위 제소로 대응했다. MBC의 "[알고보니] '경관 훼손' 가차 없이 철회‥세계유산 박탈 사유 봤더니" 보도 역시 현재 조정이 진행 중이다.
서울 도심의 주요 역사적 경관이 영구적으로 변형된다는 점에서 논란이 끊일 수 없는 사업에 대해서도, 비판에 대해 해명하고 토론하기보다는 언론의 문제 제기 자체를 통제하려는 서울시의 태도를 적나라하게 보여주는 수치다.
시장에 대한 비판 원천 봉쇄, 행정이 나선 '심기경호'
더욱 심각한 문제는 서울시의 언론중재위 제소가 순수한 '시정 방어'의 차원을 넘어 정치인 '오세훈 시장 개인'을 향한 비판을 차단하는 데 공공 행정력을 동원하고 있다는 의구심을 자아낸다는 점이다. 전체 30건의 제소 기사 중 보도 제목에 오세훈 시장의 이름이나 직함('오세훈표', '오세훈식' 등 포함)이 직접 거명되며 시장의 정치적 책임이나 행보를 비판한 기사가 무려 10건(33.3%)에 달한다.
구체적으로 살펴보면 다음과 같다.
'오세훈표 개발'에 성당․마을 사라진다니 잠도 안와 (한겨레)
"폭염에 시민 고통스러운데" … 이태리 가서 100억 주택 부러워한 오세훈 시장 (에너지경제)
오세훈 시장 '대권욕'에 흔들리는 서울 주택시장 (에너지경제)
또 나온 오세훈식 부동산 정치… 외국인 주택 소유 규제 논란 (에너지경제)
오세훈의 한강버스, 업자 배만 불리는 '고비용 저효율 사업' (프레시안)
오세훈 서울시장의 3연속 헛발질 우려돼 (매일일보)
세빛둥둥섬, 한강택시... 오세훈 시장의 기막힌 실패, 이렇게 탄생했다 (오마이뉴스)
오세훈이 놓친 3번의 기회...2011년 '흑역사' 잊었나 (오마이뉴스)
'시네마테크' 오랜 염원 짓밟고···멋대로 '오세훈식 랜드마크' 만든 서울시 (경향신문)
서울시장이 말한 한강버스의 "휴먼 에러"는 오세훈인가 (오마이뉴스)
위 기사들은 단순한 행정의 오류를 지적하는 것을 넘어, 선출직 공직자인 오세훈 시장의 정책 철학, 정치적 야심("대권욕"), 과거의 정책 실패("2011년 흑역사", "기막힌 실패"), 그리고 공감 능력("폭염에 이태리 주택 부러워한") 등에 대한 언론의 비판적 해석을 담고 있다.
유권자는 선출직 공직자의 정치적 행보와 정책 결정의 배경을 비판적으로 검토할 권리가 있으며, 언론은 이를 대변한다. 그럼에도 불구하고 시민의 세금으로 운영되는 서울시 행정 조직이 시장 개인의 정치적 이미지가 훼손되는 것을 막기 위해 중재위라는 제도를 남용하는 것이라면 '시장 심기경호'라는 거센 비판에 직면할 수밖에 없다.
언론 압박하고 피로감 유발하는 꼼수 전락