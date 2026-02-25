정보공개센터

정정보도 (사실관계의 정정): 언론사의 보도 내용이 객관적 사실과 명백히 다를 경우, 언론사가 스스로 잘못을 인정하고 이를 바로잡는 보도를 내보내는 것이다.



반론보도 (해명 수단의 보장): 보도 내용의 사실 여부나 오보 여부와 관계없이, 비판을 받은 대상이 "우리 측의 해명이나 주장도 함께 실어달라"고 요구하여 게재되는 보도다. 반론보도가 수용되었다고 해서 원래 기사가 허위로 판명된 것은 아니며, 단지 양측의 입장이 병기되는 것이다.



조정불성립 (합의 결렬): 양측의 입장이 팽팽하게 맞서 중재위원회의 조정 과정에서 합의에 이르지 못한 상태다. 이 경우 청구인은 법원에 민사 소송을 제기할 수 있다.

서울시의 언론중재위 제소 결과, 10건 중 6건은 반론보도서울시가 제소한 30건 중 현재 조정이 진행 중인 6건과 조정불성립 1건을 제외하고 종결된 23건의 결과를 분석해 보면, 명백한 오보를 바로잡는 '정정보도'는 5건(21.7%)에 불과했다. 반면, 기사의 사실관계는 유지한 채 서울시의 입장을 덧붙이는 '반론보도'가 무려 18건(78.3%)으로 압도적인 비율을 차지했다.보통 언론중재위에서 조정이 이루어졌다고 하면 해당 기사를 '오보'나 '가짜뉴스'로 인식하는 경향이 있으나, 실제 제도의 취지와 의미는 그와 다르다. 언론중재위원회는 언론 보도로 인해 피해를 입은 사람이나 기관이 법원의 소송까지 가지 않고 신속하게 분쟁을 해결할 수 있도록 돕는 준사법적 독립 기구다. 조정이 성립하지 않으면 소송에 이르게 되며, 기자 개인이 법적 쟁송의 당사자가 되는 부담 때문에 많은 경우 조정 결과에 따라 합의하게 된다.세 가지 결과의 의미는 다음과 같다.특히 논란의 중심인 세운상가(종묘) 관련 기사는 종결된 5건이 모두 '반론보도'로 처리되었고, 오세훈 시장을 비판한 다수의 기사 역시 반론보도 꼬리표를 다는 선에서 마무리되었다. 이는 해당 기사들이 근거 없는 허위 사실을 유포한 것이 아니라, 정책 쟁점에 대한 타당한 문제 제기였음을 역설적으로 증명한다.결국 서울시의 무더기 언론중재위 제소는, 보도의 내용이 틀려서라기보다는 비판 보도를 작성한 기자와 언론사를 중재위 절차로 끌어들여 괴롭히고, 팩트체크라는 명분 아래 행정청의 일방적인 변명을 기사에 강제로 삽입시켜 보도의 비판적 날을 무디게 만들려는 압박 수단으로 악용되고 있는 셈이다. 이는 후속 보도와 심층 취재를 위축시키는 악순환으로 이어진다.행정이 추진하는 수백, 수천억 원 단위의 사업에 언론이 현미경을 들이대고, 때로는 날 선 비판을 가하는 것은 민주주의 사회에서 언론에 부여된 당연한 책무다. 그 비판이 다소 거칠거나 해석이 엇갈릴 여지가 있다면, 투명하게 정보를 공개하여 의혹을 불식시키고, 시민을 설득하여 정책의 타당성을 입증하는 것이 민주적 행정의 바른 방향이다.그러나 지금 서울시가 보여주는 행태는 정반대다. 비판에는 귀를 닫고, 불리한 기사에는 일단 언론중재위에 제소해 분쟁으로 몰아간다. 이는 오세훈 시장 체제의 서울시가 비판 자체를 용납하지 않겠다는 태도를 가지고 있음을 보여준다.시민의 혈세로 운영되는 행정 조직이 시장의 역점 사업 방어와 '심기 경호'를 위해 언론사를 상대로 서류 싸움을 벌이는 사이, 정작 시민들이 알아야 할 정책의 문제점들은 수면 아래로 가라앉고 있다. 언론을 향한 과도한 법적 대응이 계속된다면, 그로 인한 가장 큰 피해자는 결국 정책의 부작용을 고스란히 떠안아야 할 1천만 서울 시민이 될 것이다.이에 대해 이민경 서울시 대변인은 25일 <오마이뉴스>에 "서울시는 인구와 행정 규모, 정책 사업 수, 언론 보도량 모두 전국 지자체 가운데 가장 큰 수준으로, 주요 정책을 둘러싼 보도 역시 압도적으로 많은 만큼 분쟁 건수가 상대적으로 많을 수밖에 없는 구조적 측면이 있다"면서 "단순 건수 비교만으로 특정 의도를 단정하는 것은 적절하지 않다"는 입장을 밝혔다.이어 "시장 심기경호나 행정불도저식 사업추진이 아니라 시정 주요 정책의 사실관계를 바로잡고 시정 신뢰 훼손 및 시민 혼란을 최소화하기 위한 행정적 대응 차원에서 이뤄진 것"이라면서 "실제로 제소 대상 역시 비판 기사라는 이유가 아니라 객관적 사실 오류, 확인되지 않은 주장, 일방적 주장 인용 등으로 행정 신뢰에 영향을 미친 경우에 한정되어 있다"고 주장했다.