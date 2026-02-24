연합뉴스

내란 우두머리 혐의를 받는 윤석열 전 대통령의 1심 선고일인 19일 서울 용산 전자랜드 가전 매장에 진열된 텔레비전에서 나오는 선고 공판 생중계를 시민이 지켜보고 있다.그중에서도 윤석열의 비상계엄이 결과적으로 실패했고 계획은 어설펐으며 이 과정에서 직접적인 물리적 폭력을 자제했다는 주장이 감경 사유로 등장한 것에 심란한 마음이 들었다. 일단 이는 사실과 부합하지도 않는다.내란 계획은 독재를 염두하고 장기간 치밀하게 준비되어 왔다는 게 여러 언론을 통해 이미 드러났다. 물리적 폭력 역시 윤석열이 자제한 것이 아니라 시민들의 저항과 군·경찰의 소극적 대응의 결과이지 실제로는 실탄이 반출되었고 선관위에 출동한 군인들은 야구방망이와 망치를 지참하고 있었다. 앞서 언급한 변수가 없었다면 어떤 끔찍한 일이 벌어졌을지 모른다.많은 사람들이 전두환과 윤석열을 비교하며 1심에서 사형이 아니라 무기징역이 나올 것으로 예측하기도 했다. 전두환의 경우 내란을 통해 끔찍한 규모의 사상자를 만들었다. 하지만 이에 비해 윤석열은 직접적인 사상자를 만들지 않았으니 전두환보다는 낮은 형량이 나오지 않겠냐는 것이다. 수긍할 만한 추측이었고 지금도 그렇다.다만 나는 여기에 조금은 다른 의견을 덧붙여 보고 싶다. 12월 3일 내란의 밤, 경찰과 군대가 직접적으로 만든 인명 피해는 없었다. 하지만 계엄 선포가 단 하룻밤의 일이었다고 해도 내란의 여파는 12월 4일 이후로도 이어졌다. 오히려 윤석열이 경호원을 사병처럼 거느리며 관저에 숨어 물리적 충돌도 불사할 모습을 보이며 내란이 불러온 혼란은 더욱 심화되었다.그리고 나는 그 과정에서 실질적인 삶의 위기를 느낀 사람들이 매우 많았으리라 생각한다.앞서 언급한 바의 사장님만이 아니다. 많은 자영업자들이 12월 연말 큰 위기를 겪었을 것이다. 그전에도 경기가 좋았던 것은 아니었기에 많은 이들이 연말 장사를 회생의 기회로 삼았을지도 모른다. 하지만 결국 사회가 혼란해지고 그 여파로 사람들이 지갑을 닫아버린 것에 다른 드러나 있는 원인이 있나. 윤석열이 일으킨 내란을 제외하고.누군가는 폐업의 기로에 서게 되었거나 거리에 나앉는 건 아닌지 불안에 떨었을지 모른다. 그런 사람들이 행복하고 건강한 삶을 살았을 리가 만무하고 이는 또 어떤 결과를 만들어 냈을지 알 수 없다.자영업자만이 아니다. 1980년 5.17 내란으로 아픈 역사를 이미 겪은 광주시민 중 트라우마를 겪은 사람들도 많았다. 한밤중에 헬기가 국회에 날아드는 것을 보고 공포를 느낀 이들도 많았다. 이 사람들에게 내란은 어떤 유독한 영향을 미치고 결과를 남겼을까.죄에 대한 책임은 정확하게 물어야 한다. 의도와 행위뿐만 아니라 결과가 어떻게 되었는지도 명확하게 파악하고 그에 따라 정확하게 죄의 책임을 물어야 한다. 그런 의미에서 나는 직접적인 인명피해가 발생하지 않았음을 양형 사유로 고려해야 한다는 주장을 존중한다. 다만 그 '피해'의 범위를 조금 더 다면적이고 넓게 보기를 요청하고 싶다.나는 생각보다 많은 사람들이 군과 경찰에 의해서만 아니었다 뿐이지 내란의 영향으로 인해 말 그대로 생의 위기에 처했었을 수도 있다고 본다. 특히 나는 작년 3월 암울했던 겨울을 이야기하며 힘들어했던 바 사장님의 어두운 표정을 기억한다. 내란의 여파 속에서 그보다 더 어두운 표정을 향해 등 떠밀린 사람들이 있었을 것이다. 나는 이들을 기억하길 바란다.