미국 워싱턴 D.C.의 연방 대법원로이터 연합뉴스
[#5] 무역법 122조는 어떤 것인가
122조(Section 122)는 1974년 제정된 무역법(Trade Act of 1974)에 포함된 조항이다. IEEPA가 비상경제권한법이라는 '비상 권한 체계'에 속한다면, 122조는 '평시 통상 운영 체계'에 속한다.
122조는 국제수지 문제를 전제로 한다. 미국의 대외 지급 구조에 근본적 불균형이 있다고 판단될 경우, 대통령이 단기간 수입부과금을 통해 조정할 수 있도록 설계돼 있다. 법 자체에 세율과 기간의 상한이 명시돼 있다는 점이 특징이다.
법적 유형이 다르다. IEEPA는 위기 대응형 권한이고, 122조는 통상 조정형 권한이다. 하나는 비상 상황을 전제로 하고, 다른 하나는 통상 정책의 범위 안에서 움직인다.
[#6] IEEPA와 Section 122의 차이는 무엇인가
두 제도는 모두 대통령이 비교적 신속하게 관세를 부과할 수 있게 한다는 점에서 유사하다. 그러나 차이는 세 가지로 정리된다.
첫째, 전제 조건이 다르다. IEEPA는 국가비상사태라는 추상적 개념을 전제로 한다. 122조는 국제수지 문제라는 비교적 구체적인 경제 지표를 전제로 한다.
둘째, 상한의 존재 여부다. IEEPA 관세는 세율과 기간에 명확한 상한이 없었다. 122조는 최대 15퍼센트, 150일이라는 수치가 법에 박혀 있다.
셋째, 향후 법적 다툼의 초점이 다르다. IEEPA는 "관세 권한이 있는가"가 쟁점이었지만, 122조는 "국제수지 문제가 실제로 존재하는가, 그리고 조치가 비례적인가"가 쟁점이 된다.
이 차이는 관세가 계속될지 여부뿐 아니라, 그 지속 방식과 범위를 좌우한다.
[#7] 150일 이후 트럼프는 어떻게 할까
122조는 150일이라는 시한이 있다. 따라서 이 기간은 단기 조치이면서 동시에 다음 단계를 준비하는 기간으로 활용될 수 있다.
가능한 시나리오는 전면 관세를 유지하는 한편, 특정 산업에 대해 별도의 법적 근거를 붙이는 방식이다. 국가안보를 근거로 한 232조, 불공정 무역을 근거로 한 301조 같은 조항을 활용해 특정 국가나 산업을 표적화할 수 있다.
전면 관세는 넓게 적용되지만, 표적 관세는 특정 산업에 깊은 영향을 준다. 따라서 122조는 단독 해법이 아니라, 다른 조항과 결합하는 교량 역할을 할 가능성이 있다.
[#8] 한국에 어떤 영향을 미칠까
한국 산업이 모두 같은 정도로 영향 받는 것은 아니다. 관세가 전면적인 임시 관세와 특정 산업을 겨냥한 추가 조치가 결합하는 구조로 이어질 경우, 부담이 상대적으로 커질 분야와 비교적 방어력이 있는 분야가 나뉠 수 있다.
자동차는 미국의 무역적자 논의에서 자주 언급되는 산업이며, 과거에도 국가안보 논리와 연결돼 정책 논의 대상이 된 바 있다. 미국 시장 의존도가 높거나 현지 생산 비중이 낮은 경우 상대적으로 민감하게 반응할 가능성이 있다. 다만 이미 미국 내 생산과 고용을 확대해 온 기업은 정치적·경제적 방어 여지가 상대적으로 클 수 있다.
배터리는 기술 경쟁과 공급망 문제라는 두 축과 연결되기 쉽다. 특히 핵심 광물과 소재 단계는 정책적 논쟁의 대상이 될 가능성이 있다. 완성 제품보다 중간재가 더 직접적인 영향을 받을 가능성도 배제하기 어렵다.
철강은 과거에도 국가안보와 산업 보호 논리로 관세가 적용된 전례가 있다. 공급 과잉이나 가격 문제와 결합될 경우 다시 논의의 중심에 설 가능성이 있다.
반면 디지털 콘텐츠, 소프트웨어, 플랫폼 서비스와 같은 분야는 통상적인 관세의 직접 대상이 되기 어렵다. 또한 미국 현지 생산 비중이 높거나 미국 기업과 공급망이 긴밀하게 얽혀 있는 분야는 전면적인 조치가 미국 산업에도 부담을 줄 수 있어 정책 결정 과정에서 신중하게 고려될 가능성이 있다.
결국 관세율 자체보다 중요한 것은 어떤 산업이 어떤 명분과 연결되는가다. 안보, 기술 경쟁, 무역적자라는 틀과 결합하는 산업은 정책 논의의 중심에 설 가능성이 상대적으로 높다.