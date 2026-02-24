한미순 정리

베를린 같은 대도시는 ‘미트슈피겔(Mietspiegel)’이라는 임대료 표준표가 있다. 집주인은 리모델링 등 특별한 사유가 없다면 표준표 기준 10% 이상 임대료를 올리지 못한다. 표를 보면 오래된 집일수록, 평수가 클수록 m²당 임대료가 저렴하게 책정된다. 위 표는 베를린 시청에서 발행한 원본 데이터 중 가장 대표적인 평형을 뽑아 재구성한 것이다.이러한 세입자 보호 기조는 정권이 바뀌어도 흔들리지 않는다. 독일 정부는 지난해에 주거비 부담 완화를 위해 '임대료 제동 장치(Mietpreisbremse)'의 적용 기한을 2029년까지 연장하기로 했다. 주택 부족 문제가 심각함에도 불구하고 독일은 규제 완화가 아닌 세입자 보호 유지를 택한 것이다.시장 상황이 어렵다고 해서 세입자의 주거권을 희생시켜서는 안 된다는 사회적 합의가 얼마나 공고한지 보여주는 대목이다. 즉, 독일에서는 소유하지 않아도 평생 내 집처럼 안심하고 거주할 수 있는 권리가 제도로 보장되어 있다. 이것이 바로 이재명 정부가 추구하는 부동산 정책의 종착역 아니겠는가.독일도 최근 주택 부족과 임대료 상승으로 몸살을 앓고 있다. 하지만 한국과 결정적인 차이가 있다. 위기가 닥치면 한국은 "아파트를 더 짓자(공급)"고 하지만, 독일은 "세입자를 더 보호하자(규제)"고 외친다.베를린 시민들은 몇 해 전, 대기업이 소유한 주택 24만 채를 몰수해서 공유화하자는 주민 투표를 통과시켰다. 한국 시각에서는 과격한 빨갱이(?)들의 주장처럼 들릴지 모른다. 하지만 그 밑바닥에는 집은 돈을 불리는 투기 상품이 아니라, 사람이 발 뻗고 자야 하는 공공재라는 사회적 합의가 깔려 있다.한국 정부가 독일을 보며 배워야 할 것은 사회주택이라는 건물의 형태가 아니다. 그 안에 사는 사람을 보호하는 법적 장치다. 한국의 청년들이 영혼까지 끌어모아 아파트를 사는 이유는 아파트가 좋아서가 아니다. 세입자로 사는 삶이 너무나 비참하고 불안하기 때문이다.