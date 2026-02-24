▲근거수준 피라미드
근거수준 피라미드명승권
한 가지 흥미로운 점은 의사들이 이러한 커닝 페이퍼에 익숙해진 나머지 커닝 페이퍼의 관점으로 세상 전부를 보게 될 수 있다는 것이다. 그리고 이 도식에서 벗어난 것을 쉽게 비과학적이고 신뢰할 수 없는 것으로 보는 태도로 이어질 수 있다.
이러한 태도는 의학 연구를 대할 때도 마찬가지다. 의학에서 흔히 통용되는 개념으로 근거 피라미드라는 것이 있다. 앞서 언급한 코크란 도서관의 근거 수준을 시각적으로 나타낸 것으로 연구자의 통제 밖에서 수집된 자료를 바탕으로 한 관찰연구, 연구자가 통제하는 실험을 수집한 실험연구, 그리고 이러한 실험연구를 종합한 종설연구 순서로 근거 수준이 높아짐을 나타낸 것이다.
전통적으로 권위가 높은 의학 학술지들은 실험연구와 종설연구만을 게재해왔다. 이러한 권위와 의사들에게 익숙한 단순한 도식을 등에 업은 근거 피라미드는 지금까지도 의학 연구 전반에 강한 영향력을 끼친다.
이러한 관점은 커닝 페이퍼가 익숙한 의료인에게 정보를 효과적으로 전달할 수는 있어도 의학 연구가 갖는 복잡성을 모두 담지는 못한다. 특히, 의학은 다른 응용학문과 마찬가지로 다양한 분야의 지식을 요구한다. 자료를 분석하기 위해서는 통계학이 필수적이고, 연구 대상자의 특징을 이해하기 위해서는 역학이 필요하다. 이외에도 연구 대상자가 연구에 참여해서 중간에 탈락할 가능성을 줄이려면 심리학과 경제학적 지식이 모두 요구된다. 연구의 타당성은 이러한 요소들을 종합적으로 고려하여 결정하는 것으로 1차원적인 피라미드 하나로 파악할 수 없다.
때문에 주류 의학의 경직된 관점을 비판하는 목소리가 20년 넘게 계속됐음에도 불구하고 실질적인 변화가 일어나기 시작한 것은 불과 5년도 채 되지 않았다. 코로나19 감염증 팬데믹을 계기로 뉴잉글랜드 의학저널(NEJM) 같은 권위있는 학술지들이 그간 매우 제한적으로 출판했던 관찰연구에 문호를 개방한 것이다. 이러한 변화가 있고 나서야 비로소 의학계도 의학 연구가 근거 피라미드로만 이해할 수 없다는 사실을 점차 수용하게 됐다.
이러한 바람직한 변화도 몇 가지 찜찜한 점을 남긴다. 왜 의학계는 다른 분야에서의 발전을 오랫동안 무시하다가 의학적 권위가 발동하고 나서야 움직이기 시작하는가? 외부의 권위는 최대한 무시하면서도 내부의 권위에는 이토록 약한 모습을 보이는 것이다. 이러한 태도는 좁게는 의학의 발전을 저해하고 넓게는 사회적 진보에까지 악영향을 미친다.
의사 개개인의 성장과 해방을 생각해봐도 그렇다. 의학의 권위를 경유하지 않고는 새로운 지식을 좀처럼 수용하지 않는 관행에 젖어 있는 의사들은 그들이 가지고 있는 사회경제적 지위와 자원을 생각하면 놀라울 정도로 편파적 사고를 하곤 한다. 이미 '숫자의 정치'를 비판한 글("의사 1만 명 부족하다"는 발표... 숫자만 문제가 아니다
)에서 봤듯이 의사수 추계같은 사회적 문제에도 끝까지 의학 전문가 현장 전문가를 호출하는 모습처럼 말이다.
