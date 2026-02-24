무의

- 무의에서 처음 지하철교통약자 환승지도를 만들면서 휠체어 환승 표지가 없다는 문제를 제기한 뒤 역무원들이 줄글로 쓴 안내가 여기저기 붙었는데, 안내 표기는 어떤 방식으로 해결했나?

- 이 프로젝트를 하면서 새로운 과제나 새로운 인사이트도 발견했을 것 같다.

- 이런 연구의 해외 사례는 없었나?

- 어쩌면 서울뿐 아니라 다른 지역, 나아가 다른 국가에 본보기가 될 수 있다는 이야기로 들린다.

필자가 모두의 지하철 디자인 총괄 홍대 이연준 교수(왼쪽)를 인터뷰하고 있는 모습."안내표지가 부족하다고 느끼는 이유 중 하나는 정보가 없어서가 아니라 정확한 위치에 없기 때문이다. 민원 때문에 자꾸 덧붙이다 보면 정작 필요한 정보를 찾기 더 힘들어진다. 오래된 역일수록 불필요한 안내표지를 걷어내고 정확하게 딱 필요한 표지를 부착해야 한다. 줄글은 TMI(너무 많은 정보)라 머리에 넣고 가는 게 어렵다. 100미터, 150미터 간격으로 안내표지를 붙이고, 특히 정보를 결정해야 하는 분기점에서 안내표지를 더 크게 부착하는 규칙을 만들었다.길 안내 방법 표기 문구에 대해서도 연구했다. 어떤 방면 열차인지 알려줄 때 '다음 역'을 표기하고 종점을 병기하기로 했다. 옛날 역들은 표지판에 종점 표기를 해놓는 경우가 많은데, 타는 사람 입장에선 자신이 거쳐 가야 하는 역은 알지만 자신이 가지도 않을 종점 역을 알긴 어렵다. 다음 역 방향을 오인해 잘못 탔다면 금세 내려 다시 탈 수 있지만 종점을 잘못 오인해 타면 한참 뒤에 알게 되지 않나.""어떤 구간의 경우 결국 사람이 투입돼 안내해야 한다는 생각이 들었다. 예를 들어 건대입구역 일부 구간의 경우 휠체어 이용자들은 역 밖으로 나가 길을 건너야 하는 등 물리적으로 정말 환승이 어려운 곳이다. 안내표지만으로는 한계가 있다. 또 하나는, 교통약자 입장에서 길을 다시 확인하고 싶을 때의 안내를 어떻게 친절하게 만들지 고민했는데, 그러다 보니 교통약자와 비교통약자 안내가 상충하는 구간에서 어떻게 정보 위계를 만들고 부착해야 할지 새로운 고민이 생기더라.""이번 프로젝트는 사실 전 세계적으로도 드문, 도시철도에서의 교통약자 안내표지 연구다. 서울 크기의 다른 대도시의 경우 지하철이 너무 오래전 지어져서 아예 휠체어 접근이 안 되는 데들이 많아서 그런지 저상버스가 100% 갖춰져 있다 보니 이동약자들이 타 대중교통수단과 병행해 이동하는데, 서울은 상대적으로 지하철 의존도가 좀 더 큰 것 같다. 그러다 보니 이번 프로젝트 같은 경우는 찾기 드물다.""작년 10월 네덜란드의 유명한 디자인 행사인 '더치 디자인 위크'에 다녀왔는데 '희망보다 행동(Less hope, more action)'이란 구호를 보며 '모두의 지하철'이 생각났다. 그저 가만히 앉아서 언젠간 바뀌겠지 하는 막연한 희망 대신 적극적인 행동으로 변혁시키자는 구호다. 무의가 나서서 70년 동안 없던 포용디자인의 씨앗을 뿌린 거라고 생각한다.공공디자인은 누군가 모방하면 그게 성공의 지표다. 좋은 씨앗을 뿌렸으니 실제 효과를 검증하면 다른 곳에서 많이 따라 할 거다. 서울지하철 신노선도의 경우에도 실제 정보를 더 빨리 찾는다는 검증 덕분에 다른 지자체에서 따라 했다고 들었다. 정책 도입까지 하게 되면 더 빨리 퍼질 것이고. 소위 글로벌 사우스(남반구 개발도상국)엔 좋은 참고가 되지 않을까 생각해 본다. 서울처럼 압축 성장한 도시에서 어떻게 포용디자인을 적용할 수 있는지에 대한 매우 좋은 선행 사례가 될 것이다."잘 만들어진 공공디자인은 디자인에 영향받는 사람들의 삶을 실제로 변화시킨다. '모두의 지하철' 표지가 처음 부착된 시청역에서 교통약자의 환승 시간이 얼마나 줄었는지 측정해 봤더니 평균 6분 이상 단축됐다. 특히 휠체어 이용자 환승 시간은 8분 줄었다.