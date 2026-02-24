▲
모두의 지하철 디자인 총괄 홍대 이연준 교수(오른쪽)와 무의 황시인 책임매니저가 시청역에 시범설치된 교통약자 안내표지 중 대형 엘리베이터 교통약자 픽토그램을 가리키고 있다. 무의
- 모두의 지하철 프로젝트 조사에 참여한 교통약자들이 지하철에서 '우리가 이곳에 존재한다는 걸 알려 주는 표지'라고 하더라. 디자인의 가장 큰 특징은 무엇이고 어떤 어려움이 있었나?
"복잡한 서울 지하철에서 정보를 인지하는 방식의 균형을 잡는 게 가장 중요했다. 기존 안내표지를 다 철거할 수도 없는 상황이고, 이 표지만 너무 도드라지면 비장애인들이 헷갈리거나 엘리베이터로 지나치게 몰릴 수 있으니 그런 상황도 고려해야 했다.
한국 지하철은 안내표지 부착하기가 매우 까다롭다. 수도권의 경우 노선이 24개로 세계에서도 가장 복잡한 축에 속한다. 일본이 복잡하다고는 하지만 일본 전철 안내 규칙엔 통일성이 있다. 반면 한국은 노선도 복잡하고 역사에 따라서는 수십 년에 걸쳐 규정이 여러 번 바뀐 안내판들이 혼재되어 있기도 하다.
건축 방식도 안내에 방해되는 경우가 있다. 어떤 역은 이용자 경험보다는 예산이나 시공 편의를 우선에 두고 지어지기도 했다. 예를 들어 옛날에 지어진 섬식 승강장(승강장이 가운데 있고 양쪽에서 열차를 탈 수 있는 승강장)을 보면 원형 기둥이 너무 많고 시야를 가려 멀리서는 안내판이 잘 안 보이기도 한다. 벽면 조건(타일, 벽돌, 색상, 조명 정도 등)도 제각각이다. 기존 안내판을 다 철거할 수 없기 때문에 교통약자 정보가 자연스럽게 녹아들어야 했다.
이런 상황에서 두 가지 중요한 디자인 결정이 있었다. 첫 번째는 '인디케이터(유도선)' 도입이다. '청록색 선만 따라가면 엘리베이터가 나온다'는 인식을 주려 했다. 실제로 첫 시범 표지가 붙은 시청역에서 조사 참여자들이 그 색에 집중하면서 갔다는 이야기가 많았다.
색상 선택엔 고민이 많았다. 지하철에 쓰이는 색깔이 29개 정도 된다. 노선 색상과 겹치지 않으면서도 채도가 너무 낮으면 안 됐는데 청록색을 채택하게 됐다. 이 표지가 성공하려면 이 띠의 이름이 중요한데, 색이 파랑과 초록의 중간이라서 이름을 직관적으로 붙이기 어렵긴 하다. 앞으로 무의가 이 띠 이름을 잘 정해서 마케팅하는 게 중요할 거라 생각한다.
두 번째는 엘리베이터를 일종의 랜드마크로 활용하자는 결정이었다. 지하 공간에선 방향감을 잃기 쉽다. 엘리베이터 벽면에 대형 교통약자 픽토그램을 붙여 멀리서도 볼 수 있게 했다. 휠체어만 크게 붙이면 어떠냐 등등 다양한 논쟁이 있었는데 결국 교통약자 4개 픽토그램을 같은 크기로 부착했다. 국내에선 저 정도 크기로 붙인 건 최초일 거다."
- 현대로템이 사업비를 지원하는 민관협력이라는 점도 '모두의 지하철' 프로젝트의 특징이다. 이렇게 민간의 지원으로 공공디자인을 한 해외 사례가 또 있는지, 다양한 공공 기관과 함께하는 프로젝트라 어렵지는 않았는지 궁금하다.
"뉴욕엔 씨티그룹이 시 공공자전거를 지원하고 산탄더라는 금융 기업이 런던 공유자전거를 지원하는 식의 공공 프로젝트가 있다. 공공디자인에서 포용 디자인이 중요하지만 재원이 부족해 우선순위에서 밀리는 경우가 많은데 현대로템이 전동차를 만들기도 하니 기업의 본질에 맞춰 이를 선뜻 지원한 진정한 ESG(환경·사회·지배구조) 경영이 아닐까 싶다.
공공프로젝트에서는 담당 공무원들의 프로젝트에 대한 자세에 따라 진전도가 달라지는데, 서울시나 서울교통공사 모두 '일이 되게끔 하는데' 매우 협조적이었다. 서울시 약자동행담당관실 주무관님은 특히 여러 부서를 설득해 가며 일이 되게끔 하려는 의지를 보여주셔서 정말 인상적이었다."