노란상상

<첫차를 타는 사람들>(김숲 지음, 강혜진 그림) 표지.이 책이 지어진 역사를 살펴보려면, 서울 6411번 버스의 노선을 참고해야 한다. 양천구에서 시작해 구로를 지나 강남 반포와 선릉역에 닿는 이 버스에는 빌딩으로 출근하는 노동자들이 대거 탑승한다. 첫차는 새벽 3시 45분에 온다. 청소일로, 경비일로, 식당일로 나서는 사람들로 매번 만석이라 한 대에서 두 대로 증원됐다고 한다. 그렇게 새벽 공기를 가르고 두 대의 버스가 강남으로 향한다.그림책은 "새벽 3시면 눈이 떠진다네"라는 텍스트로 시작한다. 오른쪽 페이지엔 여명이 트기 전, 쪽빛에 물든 정류장 장면이 펼쳐진다. 실제로 유니폼을 입고 일하는 빌딩 노동자들 출근 시간은 대부분 새벽 6시. 그러나 첫차를 타고 무사히 근무지에 도착하려 이들은 부지런한 채비 끝에 새벽녘 6411번 승강장으로 향한다. 이 책은 그 어둠을 가르고 도착한 걸음을 묵묵하고 정겹게 응원한다.색색의 뭉툭한 질감을 밝게 연출한 그림 작가는 사람들이 탄 버스 안을 세밀하게 보여준다. 늘 비슷한 시간에 타기에 서로 얼굴이 익은 탑승객들은 "가방 이리 주소" 거들며 안부를 나눈다. 곧 정체되기 시작한 도로로 장면이 전환되고 "하루 밥을 벌러" 평상복에서 유니폼으로 갈아입은 사람들이 빌딩과 아파트, 주차장으로 향한다. "눈에 띄지" 않는 사람이 되어 건물 속으로 스며든다.우리는 안다. 먼지 한 톨 없는 빌딩은 "가뿐 숨"을 내쉬며 곳곳을 청소하는 사람의 기술로 존재한다는 걸. 아파트 주변이 늘 깨끗한 까닭은 순찰하는 틈틈이 쓰레기를 치우는 베테랑 경비원의 노고 덕분인 걸. "사회적 계급이 낮은 노동자는 자신이 일할 때 입는 옷을 선택할 수 없"지만(<당신의 작업복 이야기>, 경향신문 작업복 기획팀) 그들이 오랜 세월 해온 '필수노동'이 사라지면 "이 도시는 엉망"이 된다. 그러므로 그들은 이 일을 끝내 '선택'하여 떳떳하게 오늘도 해내는 것이다.