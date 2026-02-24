연합뉴스

문재인 대통령이 21일 오후 청와대에서 제2차 국정원·검찰·경찰 개혁 전략회의를 주재하고 있다. 2020.9.21한편, 2020년 4월 총선에서 민주당은 개헌선에 조금 못 미치는 180석을 얻어 적어도 더는 여러 정당 연합에 의한 패스트 트랙 방식의 입법을 하지 않아도 되는 입법 환경을 마련하게 되었다. 개혁 입법도 마찬가지였다. 이 상황에서 민주당과 정부, 청와대는 권력기관 개혁 입법에 박차를 가하였다. 2020년 9월 21일 청와대에서 열린 제2차 권력기관 개혁 전략회의는 당정청이 1) 앞서 입법된 검찰개혁법의 시행 준비 상황을 점검하고, 2) 남은 권력기관 개혁 입법의 과제들에 대한 향후 입법전략을 모색하는 중요한 계기점이었다. 이 회의를 주재한 문재인 대통령은 경찰법과 국가정보원법, 두 개의 큰 입법 과제에 대하여 입법을 위한 전략을 세워 줄 것을 당부하였다. 이에 따라 국정원법과 경찰 관계 법령의 개정을 통한 권력기관 개혁 입법의 완성이 당정청의 목표로 공표되었다.나는 국정원, 경찰청 및 민주당 관계자들과 함께 국정원법 개정안과 경찰 관계 법령의 개정안 등을 성안하고, 당정청 회의를 거쳐 최종안을 확정짓는 실무 총괄역을 담당했다. 이에 따라 그해 12월 9일에 국가수사본부 신설 및 자치경찰제에 관한 '국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영을 위한 법률', '경찰공무원법' 각 개정안이, 12월 13일에 대공수사권 폐지 및 국정원의 국내 보안 정보 폐지 등을 골자로 하는 '국가정보원법' 개정안이 각각 국회 본회의를 통과하였다. 이로써 검찰, 경찰, 국정원 개혁에 관하여 문재인 정부가 목표한 제도 개혁 방안은 모두 국회를 통과하였다. 참으로 역사적인 순간이었다. 조국 사태 이래 백재영 수사관의 희생 등 전쟁 같은 하루하루를 보내면서 맞이한 소중한 결실이었다. 깊은 감격과 소회를 느꼈다.지금에 와서 회고해 보면, 보람과 아쉬움이 교차한다. 먼저, 다른 법률들도 그렇지만 특히 국정원에 대공수사권(다만, 시행시기는 2024. 1.로 3년 유예)과 국내 보안 정보 직무가 삭제되어 순수 정보 기관으로 재탄생한다는 점은 중요한 개혁 성과였다. 국정원법 개정 이후 국정원이 국내 정치에 관여하여 공작을 일삼거나 대공수사권 가지고 농간을 벌이는 일은 벌어지지 않았거니와 2024년 12월 3일 벌어진 윤석열의 내란 망동에서 국정원의 개입·관여를 차단할 수 있었던 결정적 기반이 되었다. 개정법안의 문구 하나하나를 놓고 고심하여 성안한 나로서는 큰 보람을 느낀다.