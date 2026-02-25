나눔과나눔

'나의 장례식을 부탁해' 워크숍에 참여해 워크시트를 작성 중인 시민상품이 아닌 의례로 장례를 되돌리려면 우리는 어떻게 해야 할까요? 사실 이에 대한 문제의식은 시장도 느끼고 있습니다. 그래서 여러 대안적인 장례를 시도하고, 제시하는 상조 회사도 존재합니다. 문제는 이런 곳이 존재한다는 것을 대다수의 사람이 모른다는 점입니다. 한국 사회는 죽음과 장례를 터부시하고, 장례 의례에 대해 별다른 상이 없으니까요.따라서 탈상품화만이 답은 아닙니다. '나의 장례식을 부탁해' 워크숍을 진행한 후 각자가 원하는 장례에 대해 이야기를 나누고 나면 참여자들은 이렇게 말합니다. "그동안 생각해 보지 않았는데, 내가 무얼 원하는지 구체적으로 알게 되고, 나를 떠나보낼 사람들에게 어떤 배려가 필요한지 알게 되어서 좋았다"라고요.심지어 워크숍을 시작할 때 "장례는 허례허식이다"라고 말했던 참여자도 끄트머리에는 비슷한 소감을 이야기합니다. "이런 얘기 어디 가서 못하는데, 함께 이야기 나눌 수 있어서 좋았다"라는 말을 덧붙이기도 했습니다. 덕분에 워크숍 말미의 분위기는 언제나 화기애애하고 대안적 장례의 아이디어가 넘칩니다. 참여자들은 그 아이디어의 구현을 위해 어떤 상품을 이용해야 하는지도 알게 되고요.그러니까 탈상품화만큼 중요한 것은 한국 사회가 장례 의례에 대한 상을 고르게 가지는 것입니다. 시민과 국가, 시장이 고르게 상을 가지고 있다면, 그래서 죽음과 장례에 대해 더 이상 터부시하지 않고 이야기 나눌 수 있게 된다면, 장례는 상품이 아닌 의례로 자연스레 되돌아올 것입니다.