▲이광수의 <초당> 독후감
이광수가 <동아일보> 1931년 12월 17일과 18일 자에 두 편으로 나눠 실은 <초당> 독후감.동아일보
이광수도 독후감을 <동아일보> 1931년 12월 17일과 18일 자에 두 편으로 나눠 실었다. 재미와 유머를 높이 평가하며 '작가적 역량'을 인정한 뒤 "그 이상의 대작을 내어 조선과 조선 민족의 이름을 빛내 달라"고 기대했다.
강용흘의 불운은 펄 벅의 <대지>가 바로 다음 달에 선보인 것이다. 뉴욕 맨해튼의 서점 주간 집계에서 나란히 논픽션과 픽션 부문 1위에 올랐던 두 작품은 1932년 퓰리처상을 놓고 경쟁했으나, 최종 승자는 <대지>였다. 만약 <초당>이 퓰리처상을 받았다면, 강용흘은 2024년 역사소설 <주인 노예 남편 아내>의 우일연보다 무려 92년 앞서 한국계 작가로서 퓰리처 예술 부문 수상자가 되었을 것이다.
<대지>를 스크린에 옮겨 흥행에 성공한 할리우드 메이저사 MGM은 <초당>도 영화화를 검토했다. 독일, 프랑스, 이탈리아, 체코 등 10여 개국에서 번역 출판됐다. 한국어로는 1948년 김성칠이 제1부만 번역했다가 1975년 장문평이 완역했다.
3·1운동으로 고초 겪고 유학길에 올라
강용흘은 1903년(1898년이란 설도 있음) 6월 5일 함경남도 홍원군 운학면 산양리에서 태어나 서울 오성중과 함흥 영생중학교를 졸업했다. 1919년 초 서울로 올라와 3·1 운동에 참가했다가 수개월간 옥고를 치렀다. 체포될 때 쇠갈고리에 목이 찍히는가 하면, 심문 과정에서 기절했다가 깨어나기를 반복할 정도로 호되게 매를 맞았다고 훗날 털어놓았다.
그는 1919년 말, 네 아들을 데리고 귀국하는 영생중학교 교장 루서 영 선교사를 따라 태평양을 건너고 대륙을 횡단해 캐나다 노바스코샤주 핼리팩스의 달하우지대에 입학했다. 2년간 영문학을 공부하다가 1922년 5월 미국 보스턴대로 옮겨 의학을 전공했다. 하지만 문학에 대한 열정을 버리지 못해 1927년 하버드대 교육대학원에서 영문학 석사를 땄다.
뉴욕 메트로폴리탄미술관에 취직한 뒤 1928년 브리태니커 백과사전 편집에 참여했다. 이후로도 코먼웰스 백과사전, 내셔널 백과사전, 아메리카나 백과사전, 콜리어 연감, 아메리카나 연감 등의 단골 필자로 활약했다. 그해 뉴욕아트센터에서 '동양 예술과 동양 사회'란 제목으로 강연한 것이 뉴욕타임스에 소개돼, 이듬해 뉴욕대에서 비교문학을 강의하고 동양 시를 영어로 번역해 타자본으로 펴냈다.
강용흘이 미국에 뿌리내릴 수 있도록 버팀목 구실을 해준 프랜시스 킬리와의 결혼도 1928년에 이뤄졌다. 아버지는 탄광업으로 부자가 된 뒤 웨스트버지니아 공대를 설립한 미국 상류층이었다. 킬리 역시 웨슬리대 영문과를 졸업한 재원이었다. 장인이 곧 불어닥친 대공황으로 파산해 경제적 도움은 받지 못했어도, 처가 인맥은 든든한 뒷배가 됐다.
아내의 사랑과 보살핌도 큰 힘이 됐다. 그를 조사한 FBI 파일에는 대필 의혹도 기록돼 있다. 선교사에게 배운 영어를 밑천으로 미국 명문대를 다녔을 만큼 어학 재능이 뛰어나긴 했지만, 아내가 문장을 손질해 줬을 가능성도 있다. 강용흘은 후속작 <동양 사람 서양에 가다> 서문에 "유배의 운명에서 내 삶을 건져주고 이 책을 쓰는 데 협조해 준 프랜시스 킬리에게 바친다"라고 적었다.
후속작과 구겐하임 창작기금