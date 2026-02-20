이정민

김성천 교육부 정책보좌관이 20일 오전 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 오마이뉴스 창간 26주년 기념 글로벌 오마이포럼 2026 'AI 권력의 시대 - 인간다움과 민주주의의 미래'에서 기조연설을 하고 있다.<오마이뉴스>가 창간 26주년을 기념해 연 글로벌 오마이포럼 2026 '인공지능(AI) 권력의 시대-인간다움과 민주주의의 미래' 2부는 '교육 문제'로 문을 열었다. 이날 오후 1시부터 'AI 시대, 교육과 리더십' 내용으로 채워진 것이다.이날 최교진 교육부장관은 영상 연설에서 "AI 시대에서 우리가 어떤 교육을 통해서 미래를 준비할 것인가 하는 것은 매우 중요한 과제"라면서 "교육부는 AI에 대한 이해와 활용 교육에서 멈추지 않고 AI가 대체할 수 없는 인간다움과 인간 고유의 역량을 길러주는 교육, 이를 통해서 인간이 AI를 주체적으로 활용할 수 있도록 하는 교육을 함께 강화해 나가고 있다"라고 설명했다.이어 최 장관은 "AI가 제공하는 많은 정보 속에서 인간만이 할 수 있는 것에 초점을 맞추고 질문할 줄 아는 능력, 자기주도성, 사회 정서적 역량, 협업과 소통, 비판적 사고 역량을 함양하는 교육으로 나아가고자 한다"라면서 "초중등 분야에서는 우리 학생들이 AI를 주도적으로 활용할 수 있도록 독서 교육 등을 통한 문해력 향상과 더불어 학생이 스스로 질문하고 토론하는 수업 문화를 만들어 나가고, 학생들이 인공지능을 책임 있게 활용할 수 있도록 윤리 교육도 강화해 나가려고 한다"라고 계획을 밝혔다. 그러면서 "고등교육 분야에서는 AI 관련 연구와 기술 개발을 이끌 혁신 인재와 다양한 분야와 접목한 AI 융합 인재 양성에도 힘쓸 것"이라고 다짐했다.