유성호

맹성현 태재대 기획부총장이 20일 오후 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 <오마이뉴스> 창간 26주년 기념 글로벌 오마이포럼 2026 'AI 권력의 시대 - 인간다움과 민주주의의 미래'에서 '그러면 우리는 무엇을 해야할까' 주제로 기조연설을 하고 있다.맹 교수는 AI와 인간이 공존하는 방법을 모색해야 할 시점이라면서, 인간은 '인간다움'으로 공존 방법을 찾아야 한다고 제안했다. 그는 인간이 할 수 있는 '느낌'과 '경험', '협업'이 AI와 차별화되는 능력이라고 지목하면서 이런 능력을 활용해 AI와 공존해갈 수 있다고 했다.맹 교수는 "호기심과 의식, 메타인지, 이 세 가지가 굉장히 핵심적인 인간다움이라고 볼 수 있다. 그런데 이 인간다움은 어디에서 출발했을까를 생각해보면, 느낌과 경험 이런 것들이 인간다움을 만들어준다"면서 "이것이 인간과 비인간을 결정짓는 차이점"이라고 밝혔다.맹 교수는 "인간은 생물체이기 때문에 느낌을 가질 수 있고 경험을 가질 수 있다"며 "AI는 그냥 전략을 짜고 바둑을 둘 뿐이지 거기에 느낌이라는 건 없다. 느끼지 않으면 욕망도 없고 호기심도 없고 자기 의식도 가질 수 없다"고 강조했다. 그는 "다양한 경험이 중요하다는 것이고 협업을 할 수 있는 능력이 너무나 중요하다"면서 "사람 간의 협업도 중요하지만 AI하고 공존을 하는 능력을 우리가 키울 수밖에 없다"고 말했다.맹 교수는 "(AI로) 생산성이 갑자기 100배가 되어버렸다. 여태까지 한 가지 기능만 했다면 이제는 10가지를 동시에 할 수 있다"며 "한 가지만 전공하는 게 아니라 20가지 정도 다른 분야의 전문성을 얕게라도 알고 있어야 AI를 부릴 수 있다. 그러면 혼자서 재무, 영업, 마케팅을 다 하는 1인 기업도 가능하다"고 밝혔다.