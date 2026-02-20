유성호

김대식 한국과학기술원(KAIST) 교수와 김민석 국무총리, 트리스탄 해리스 인간 중심 기술센터 대표, 오연호 <오마이뉴스> 대표가 20일 오전 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 <오마이뉴스> 창간 26주년 기념 글로벌 오마이포럼 2026 'AI 권력의 시대 - 인간다움과 민주주의의 미래'에서 '새로운 종의 탄생? AI 제국주의는 부활하는가' 주제로 대화를 나누고 있다.'AI 권력의 시대 : 인간다움과 민주주의의 미래'란 주제로 열린 오마이포럼 기조연설자들과 오연호 <오마이뉴스> 대표가 마주한 4자 토론은 중앙 권력화된 '디스토피아'나 탈권력화에 따른 '카오스(혼돈)'가 양립하는 AI의 미래를 바꿀 대안을 함께 모색하는 자리였다.앞서 트리스탄 해리스 인간중심기술센터 대표는 기조 연설에서 "중앙화된 AI로 인한 '디스토피아'의 길과 카오스의 길 양쪽 모두 부정적인 결과를 초래한다"고 우려했고, 김대식 카이스트(KAIST) 교수도 강대국과 빅테크 기업이 단합한 'AI 제국주의' 등장이 민주주의를 위협할 거라고 경고했다.김대식 교수는 "(두 개의 길에서) 인공지능에 대해 선택해야 하는 사람들의 기억에 소셜네트워크(SNS)가 있다"면서 "(SNS 때문에) 지난 20년 동안 인간은 현명하지 않은 선택을 하는 쪽으로 훈련이 돼 있는 상태에서 하필 AI가 현실이 됐다는 게 인류 역사의 큰 비극"이라고 지적했다.트리스탄 해리스 대표는 "김 교수 말대로 AI가 노동이나 인간을 대체하고 인간은 중독적인 하이퍼미디어로 과부하되는 게 이미 기본값으로 정해졌을 수도 있지만, 우리가 AI가 노동을 완전히 대체하길 원하지 않는다면 다른 길을 가고 싶다고 결정해야 한다"면서 "전 세계적인 움직임이 필요하고 수십 억 명이 다른 길을 가고 싶다고 선언해야 한다"고 강조했다.그는 "덴마크, 스페인, 호주 등도 학교에서 SNS를 금지했는데 이게 인류가 할 공동 행동이다"라면서 "우리가 기술을 반대하는 게 아니라 기술이 만드는 악영향을 반대하는 것"이라고 덧붙였다.