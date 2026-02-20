유성호

"누군가 'AI에 우리가 어떻게 대응해야 하냐고' 물으시더라고요. 대응은 무슨 대응이에요. 여러분, AI는 '인프라'입니다. 전기랑 똑같아요. 인간이 전기를 활용하며 삶이 달라졌잖아요. 고생이 줄고 편하게 살기 시작했죠. AI도 그래요. 이제 인간은 AI를 통해 지능을 외주화하기 시작했습니다. 우리가 할 일은 AI 대응이 아니라 AI를 알고 공부하며 이 바뀐 환경을 직시하는 겁니다."

"얼마 전에 제가 AI를 경험한 걸 유튜브에 올렸어요. 63만 명이 넘게 본 이 영상에 댓글이 1400개가 넘게 달리더라고요. AI 때문에 실직했다, AI가 두렵다는 고백도 있었어요. 이들의 고민을 그냥 보고 있을 수 없잖아요. 그래서 AI를 활용해 이 댓글을 분석해 보고서를 만들었어요. 여러분, 원래 이런 걸 하려면 박사급 인력 세 명을 통해 석 달을 해야 겨우 나와요. 몇 천만 원 이상 드는 용역 사업이고요. 그런데 AI로 이틀 만에 ▲댓글 평균 나이 49.6세 ▲AI를 향한 감정 등이 담긴 보고서를 만들었어요. 이런 세상이 됐습니다."

김미경 아트스피치커뮤니케이션 대표가 20일 오후 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 <오마이뉴스> 창간 26주년 기념 글로벌 오마이포럼 2026 'AI 권력의 시대 - 인간다움과 민주주의의 미래'에서 '내가 체험한 AI, 4060이여 두려워 말라' 주제로 기조연설을 하고 있다.2년 차 AI 유저인 김미경 MK유니버스 대표는 AI를 '기술'로 보지 않았다. 시대의 전환점이자 사회의 권력과 구조를 재편하는 '문명' 그 자체로 정의했다. 20일 서울 중구 세종로 대한상공회의소 국제회의장에서 'AI 권력의 시대 : 인간다움과 민주주의의 미래'란 주제로 열린 <오마이뉴스> 창간 26주년 오마이포럼의 오후 세션(AI시대, 교육과 리더십의 미래)은 김 대표의 강의로 시작됐다.국민멘토, 스타강사, 189만 구독자를 보유한 유튜버 등 김 대표를 소개하는 수식은 다양하지만, 그는 무엇보다 '적응'하는 사람이다. 코로나 시기 외부 강연이 끊기자 수백 권의 책을 읽으며 타개책을 찾고, '디지털트랜스포메이션(DT, 디지털 기술을 사회 전반에 적용해 전통적 구조를 혁신하는 것 - 기자 말)'의 흐름을 읽고 코딩을 배우기 시작했다. 이후 오프라인에서 하던 강의를 디지털 세계로 옮기며 교육 프로그램을 제공했다.2년 전부터 본격적으로 AI를 공부하기 시작한 그는 최근 커서(Cursor), 클로드(Claude), 제미나이(Gemini) 등 AI 코딩 툴을 활용해 '빌려줘, 열정'이라는 앱을 직접 만들었다. 이날 김 대표는 "33년째 강의하며 어떻게 그렇게 매번 배우고 변화하느냐, 열정이 어디서 나오느냐는 말을 많이 들었다"면서 "그래서 열정 관련 앱을 만들었다. 내 목소리로 열정과 에너지를 닮은 문장을 전달하는 데, 딱 3일 걸렸다"면서 AI 경험을 공유했다.앱을 기획하고 구현하고, 테스트와 배포까지 전문인력을 활용해도 3개월 이상 걸리는 일을 단 3일 만에 한 셈이다. 굳이 앱이 아니어도 AI 활용 방식은 수두룩하다. 김 대표는 자신의 유튜브 'MKTV 김미경TV'의 댓글을 활용해 'AI 시대, 그들의 목소리'라는 보고서를 작성했다.