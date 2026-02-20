경기도

김동연 경기도지사가 20일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 '글로벌 오마이포럼 2026'에서 김민석 국무총리, 오연호 <오마이뉴스> 대표, 트리스탄 해리스 등 참석자들과 기념 촬영을 하고 있다.김 지사는 이를 AI 시대와 연결 지었다. 그는 "AI와 민주주의는 얼핏 보면 잘 맞지 않는 것처럼 보인다. AI가 효율성과 생산성을 상징한다면 민주주의는 시간이 걸리고 비효율적으로 보일 수 있다"면서 "내란에 맞서 민주주의를 지켜낸 국민의 저력이 AI 권력 시대에도 사람답게 사는 세상의 가치를 지켜낼 것"이라고 말했다.AI 기술 발전이 또 다른 '권력'이 되는 상황에서 이를 제어할 주체 역시 시민이라는 점을 강조한 것이다.김동연 지사는 "(경기도는) 2024년 대한민국 최초로 'AI국'을 신설했다"고 전한 뒤, "AI를 도민의 생명·안전·건강을 지키는 데 가장 먼저, 가장 책임 있게 활용해 왔다"고 밝혔다. 대표 정책으로 ▲AI 노인 돌봄 서비스 ▲청소년 AI 성장 바우처 등을 소개했다. 기술을 산업 성장 동력에만 한정하지 않고, 취약계층과 미래세대를 위한 공공 서비스로 확장한 것이 핵심이다.특히 김동연 지사는 "공공 AI의 목적과 데이터 알고리즘을 공개하는 AI 등록제를 준비하고 있다"고 소개했다. 데이터 개방과 거버넌스 확대를 통해 도민 주권을 강화하겠다는 것이다. AI 정책의 투명성과 민주적 통제를 제도화하겠다는 계획이다.김동연 지사는 또 'AI 시민의회' 구성 계획도 내놓았다. 그는 지난해 경기도가 운영한 '기후 도민총회'를 언급하며 "각계각층 120명의 도민이 5개월간 숙의를 거쳐 20개의 기후 정책을 제안했다"고 설명했다.김 지사는 이어 "AI 대전환의 길 역시 민주주의에서 찾을 수 있을 것"이라며 "숙의 민주주의가 인간다움을 지키는 길"이라고 강조했다. AI 정책을 전문가나 관료 집단이 독점하지 않고, 시민 참여형 구조로 설계하겠다는 구상이다. 이는 AI를 '효율의 문제'가 아니라 '통치 구조의 문제'로 인식하고 있다는 점에서 주목된다.