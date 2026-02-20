남소연

김현수 명지병원 정신건강의학과 임상교수가 20일 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 오마이포럼 'AI 권력의 시대 : 인간다움과 민주주의의 미래'에서 'AI 시대, 학생·교사·학부모의 정신건강을 묻다(부제-우리는 더 연결될까 단절될까)'를 주제로 강연하고 있다.아빠보다 인공지능(AI)과 더 많이 상담한다는 아이들, 그리고 외로움을 AI로 채운다는 성인들.20일 오후 오마이뉴스 글로벌포럼(오마이포럼) 연사로 나선 김현수 명지병원 정신건강의학과 임상교수가 전한 AI시대의 현재다. 김현수 교수는 이날 'AI 시대, 학생·교사·학부모의 정신건강을 묻다(부제-우리는 더 연결될까 단절될까)' 강연에서 인간관계에 있어서의 현명한 AI 사용법을 역설했다.청소년들 진료를 자주 보는 그는 "최근에 어떤 환자분이 제게 직접적으로 '선생님이 챗GPT보다 못하시다. AI가 더 인간적이다'라고 말해서 충격을 받았다"라고 말해 청중들 웃음을 자아냈다. 그는 "왜냐고 그 이유를 물었더니, 환자분 왈 '선생님보다 AI가 공감을 더 잘한다'고 하더라"고 덧붙였다.AI가 인간을 대체하는 상황에 이르렀다는 지적이다. 그는 "해방 이후 초등학생 자살률이 제일 높은 수치로 나타나는 요즘, 그 자리엔 부모도 없고 사회도 없지만 인공지능(AI)은 있다"며 "갈등을 피하는 아이들이 거부하거나 거절당할 위험이 없는 AI에 의존하는 경향이 많아지고 있다"고 경고했다.실제로 작년 '문화체육관광부 2025 한국인 의식·가치관 조사'에 따르면 이런 경향이 있었다. 김 교수는 이 조사에서 13~18세 청소년들에게 고민상담 대상을 묻자 '친구'가 27%로 1위, '어머니'는 26.2% 2위, '인공지능' 7.3% 3위, '아버지' 6.5% 4위로 나타났다는 설문조사 결과를 공유했다. 학생들이 아버지보다 AI상담을 선호한 결과다.학생들만의 이야기는 아니다. 그는 "외로운 인간이 기계나 AI에 영혼이 있는 것처럼 생각하면서, 거기에 의지하는 현대인들이 늘고 있다"며 성인들 또한 AI를 선호하는 현상을 설명했다.