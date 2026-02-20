유성호

김대식 한국과학기술원(KAIST) 교수가 20일 오전 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 <오마이뉴스> 창간 26주년 기념 글로벌 오마이포럼 2026 'AI 권력의 시대 - 인간다움과 민주주의의 미래'에서 '새로운 종의 탄생? AI 제국주의는 부활하는가' 주제로 기조연설을 하고 있다.인공지능(AI)를 넘어 인간의 지적 능력까지 대체하는 AGI(Artificial General Intelligence; 범용 인공지능) 시대가 되면, 과연 인간이 설 자리가 있을까?김대식 한국과학기술원(KAIST) 전기및전자공학부 교수는 20일 오전 서울 중구 세종로 대한상공회의소 국제회의장에서 'AI 권력의 시대 : 인간다움과 민주주의의 미래'란 주제로 열린 <오마이뉴스> 창간 26주년 오마이포럼에서 "AI는 특정 능력을 예측하면 교육을 잘 시켜 인간이 피해갈 수 있지만, AGI는 더는 인간이 피해갈 수 없어 숨는 게 아니라 AI가 있다는 걸 전제로 생존할 방법을 생각해야 한다"고 강조했다.'AGI, 천사인가 악마인가' 저자이자 대중과 소통하는 AI 전문가인 김 교수는 이날 '새로운 종의 탄생? AI 제국주의는 부활하는가'라는 주제의 기조연설에서 "AI(인공지능)가 인간의 특정 능력을 대체한다면, AGI(범용 인공지능)는 잠재적으로 인간의 모든 능력, 특히 사회, 경제, 정치적으로 의미있는 인간의 지적 능력을 대체하는 기계"라고 말했다.김 교수는 "우리는 우리의 능력과 노동력으로 경력을 쌓을 기회가 있는 마지막 세대"라면서 "AGI 발전 속도를 봤을 때 지금 초등학생이 노동시장에 들어가는 10년, 15년 뒤에는 인류 역사상 처음으로 경력을 쌓을 기회조차 인공지능과 경쟁해야 하기 때문에 기업에서 신규 채용을 할 이유가 없다"고 경고했다.이어진 대담에서 그는 "인공지능 시대를 '슈퍼스타 경제 사회'라고 한다, 무엇을 하는지보다 얼마나 잘하는지가 중요하다"면서 "지금 초등학생이 가장 먼저 해야 되는 건 어떤 인생을 살고 싶은지, 뭘 잘할 수 있는지에 대해 좀 냉철한 분석을 한 다음 거기에 많은 투자를 해야 한다"고 조언했다.