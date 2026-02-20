이정민

트리스탄 해리스 인간 중심 기술센터 대표가 20일 오전 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 오마이뉴스 창간 26주년 기념 글로벌 오마이포럼 2026 'AI 권력의 시대 - 인간다움과 민주주의의 미래'에서 기조연설을 하고 있다.또 다른 하나는 '록잇다운(Lock it down, 독점과 중앙통제)'이다. 소수 기업과 정부가 통제하거나 독점하는 길이다. 혼란은 줄어들지 몰라도, 감시와 권력 집중이라는 디스토피아가 기다린다. 해리스 대표는 "혼란과 독점 사이의 좁은 길을 찾아야 한다"고 말했다. 힘이 분산되든 집중되든, 반드시 책임과 지혜가 함께 가야 한다는 것이다.해리스 대표는 자신의 사례를 소개하면서, "AI가 스스로 종료를 피하기 위해 거짓말을 하거나, 스스로 코드를 복사하려는 시도를 했다"며 "이건 더 이상 공상과학이 아니고 실제 실험 결과"라고 말했다. 그는 "이처럼 강력하면서도 불투명한 기술을, 역사상 가장 빠른 속도로, 시장 경쟁 속에 밀어 넣고 있다"면서 "안전보다 시장 점유율을 우선시하면서 앞다퉈 (AI 기술을) 내놓고 있다"고 덧붙였다. 해리스 대표는 이를 두고 "광기"라는 단어를 꺼냈다.왜 이런 일이 벌어지는가. 그는 "개발자들이 '어차피 누군가는 만들 것'이라며 불가피성을 강조하고 있기 때문"이라고 했다. 이어 그는 무대 위에 '브레이크 없이 낭떠러지로 떨어지는 자동차 사진'을 띄웠다. 해리스 대표는 "현재 우리는 자동차 뒷좌석에 앉아 브레이크 없는 차를 타고 있는 것과 마찬가지"라고 했다.그는 이같은 상황에서 '다른 길'을 선택하기 위해, 현재 위험하다는 공통된 인식과 좀 더 나은 길을 찾아야 한다는 의지가 필요하다고 했다. 과거 세계대전 이후 강대국 사이의 핵실험 금지 조약을 비롯해 오존층 보호를 위한 몬트리올 협약 등의 예를 들어가면서, '다른 좁은길'의 가능성을 강조했다. AI도 마찬가지라는 것이다.