오연호 <오마이뉴스> 대표가 20일 오전 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 <오마이뉴스> 창간 26주년 기념 글로벌 오마이포럼 2026 'AI 권력의 시대 - 인간다움과 민주주의의 미래'에서 개회사를 하고 있다.유성호
오연호 대표 "AI는 누굴 위한 것? 우리는 더 행복해질까?"
AI(인공지능) 시대, 인간의 현재와 미래를 조망하기 위한 오마이뉴스 창간 26주년 기념 글로벌 포럼이 문을 열었다.
오늘 포럼은 오전 9시부터 오후 4시까지 국내외 AI 전문가들의 기조연설이 이어진다. 오마이뉴스는 오전 9시부터 낮 12시까지 진행되는 포럼 1부를 < 오마이TV >와 < KTV > 유튜브 채널을 통해 생중계할 예정이다.
오연호 오마이뉴스 대표는 20일 오전 서울 중구 세종로 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 포럼 개회사에서 "창간 26년이 지난 지금 우리는 새로운 대전환기의 한가운데에 서 있다"며 "AI시대, 이 모든 변화는 누구를 위한 것인가, 무엇을 위한 것인가? 그래서 우리는 더 행복해질까?"라고 질문을 던졌다.
오 대표는 "AI는 인터넷의 등장 때보다 수백 배 더 큰 변화를 불러오고 있다"며 "잘만 활용하면 인간을 이롭게 하는 도구이자 친구가 될 수 있지만 위험성도 적지 않다"고 경고했다.
그러면서 "어느 때보다 깨어있는 시민의 참여와, 책임감 있는 정부와 기업, 그리고 각 분야 전문가들의 토론과 연대가 절실하다"며 AI 시대에 적응하고 개척하는 작업에 세계인들이 동참할 것을 호소했다.