26.02.20 09:55최종 업데이트 26.02.20 12:06
오연호 <오마이뉴스> 대표가 20일 오전 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 <오마이뉴스> 창간 26주년 기념 글로벌 오마이포럼 2026 'AI 권력의 시대 - 인간다움과 민주주의의 미래'에서 개회사를 하고 있다.유성호

오연호 대표 "AI는 누굴 위한 것? 우리는 더 행복해질까?"

AI(인공지능) 시대, 인간의 현재와 미래를 조망하기 위한 오마이뉴스 창간 26주년 기념 글로벌 포럼이 문을 열었다.

오늘 포럼은 오전 9시부터 오후 4시까지 국내외 AI 전문가들의 기조연설이 이어진다. 오마이뉴스는 오전 9시부터 낮 12시까지 진행되는 포럼 1부를 < 오마이TV >와 < KTV > 유튜브 채널을 통해 생중계할 예정이다.

오연호 오마이뉴스 대표는 20일 오전 서울 중구 세종로 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 포럼 개회사에서 "창간 26년이 지난 지금 우리는 새로운 대전환기의 한가운데에 서 있다"며 "AI시대, 이 모든 변화는 누구를 위한 것인가, 무엇을 위한 것인가? 그래서 우리는 더 행복해질까?"라고 질문을 던졌다.

오 대표는 "AI는 인터넷의 등장 때보다 수백 배 더 큰 변화를 불러오고 있다"며 "잘만 활용하면 인간을 이롭게 하는 도구이자 친구가 될 수 있지만 위험성도 적지 않다"고 경고했다.

그러면서 "어느 때보다 깨어있는 시민의 참여와, 책임감 있는 정부와 기업, 그리고 각 분야 전문가들의 토론과 연대가 절실하다"며 AI 시대에 적응하고 개척하는 작업에 세계인들이 동참할 것을 호소했다.

이재명 대통령이 19일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다연합뉴스

이어 이재명 대통령은 이규연 청와대 홍보소통수석이 대독한 축사에서 "오마이뉴스 창간 26주년과 창간 기념 글로벌 언론 개최를 진심으로 축하한다"고 말했다.

이 대통령은 "2000년 창간한 오마이뉴스는 모든 시민이 기자라는 모토로 언론계의 그야말로 지각 변동을 일으켰다"며 "민주 시민들이 다양한 시각으로 뉴스를 생산하고 함께 나누는 매체를 지향하며 대한민국 언론의 새 지평을 열었다"고 평가했다.

이 대통령은 또 "지난 2024년 12월 3일 밤 이 땅의 민주주의가 절체절명의 위기에 처해 있을 때 오마이뉴스는 발 빠른 현장 태풍계로 국민의 눈과 발이 되어 주었다"고 말했다.

이 대통령은 이어 "지금 세계는 인공지능으로 촉발돼 문명사적 대전환기에 놓여있다"며 "새로운 기술의 등장과 보유, 사회 전반의 구조적 변화는 물론 개인과 공동체에 지대한 영향을 미칠 것"이라고 말했다.

또 "인간 본연의 가치를 지키고 민주주의를 발전시켜 나갈 방안을 함께 찾아야 할 시대적 소명은 바로 우리 앞에 놓여 있다"고 말했다.

이규연 청와대 홍보소통수석이 20일 오전 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 <오마이뉴스> 창간 26주년 기념 글로벌 오마이포럼 2026 'AI 권력의 시대 - 인간다움과 민주주의의 미래'에서 이재명 대통령의 축사를 대독하고 있다.유성호

이 대통령은 그러면서 "이러한 시점에 'AI 권력의 시대, 인간다움과 민주주의의 미래'라는 표현으로 개최되는 글로벌 포럼은 매우 시의적절"하다며 "창간 당시 정보화 물결을 활용하여 저널리즘의 새 장을 열었던 것처럼 오마이뉴스가 인공지능 대변혁을 우리 공동체의 또 다른 기회로 가는 일에 앞장서 달라"고 당부했다.

마지막으로 "정부는 인공지능 대전환기에 모두가 성장과 도약의 미래로 만들어가기 위해 전력을 다하겠다"고 당부했다.

이어 김동연 경기도 지사와 이한주 경제인문사회연구회 이사장의 축사도 이어졌다.

김민석 국무총리와 오연호 <오마이뉴스> 대표, 트리스탄 해리스 인간 중심 기술센터 대표, 김대식 한국과학기술원(KAIST) 교수, 김미경 아트스피치커뮤니케이션, 김성천 교육부 장관 정책보좌관, 이세돌 전 바둑기사, 김현수 명지병원 정신건강과 의사, 맹성현 태재대 기획부총장 등 참석자들이 20일 오전 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 <오마이뉴스> 창간 26주년 기념 글로벌 오마이포럼 2026 'AI 권력의 시대 - 인간다움과 민주주의의 미래'에서 기념촬영을 하고 있다.유성호


2026 오마이뉴스 글로벌포럼
