"불교계의 혜암·서암·녹원스님 등 10개 종단의 원로 스님들, 기독교의 강원룡·유호준·조향록·김장환 목사님, 천주교의 김남수 주교님, 박홍 총장님, 그리고 대종교의 안호상 총전교님 등이 두 전직 대통령에 대한 사면을 건의하는 연대탄원서를 대통령에게 제출했다는 소식이 전해진 것이다."

"종교계 인사들의 탄원서 제출은 마침 석가탄신일을 앞두고 있던 불교계의 '사면을 위한 서명운동'에 불을 붙이는 계기가 됐다. 이 서명운동에는 불교종단의 개혁을 선도했던 중앙승가대학 학승들이 앞장서고 있었다. 그들은 청와대 내의 불교신도회장인 박세일 수석비서관을 통해 서명인 명부와 탄원서를 청와대에 전달했다."

윤석열 전 대통령이 2025년 12월 29일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 내란 우두머리 혐의 속행 공판에 출석해 발언하고 있다.서울중앙지방법원이 윤석열 전 대통령에게 무기징역을 선고한 19일, 정청래 더불어민주당 대표는 "곧 내란범 사면금지법을 통과시키겠다"라고 페이스북에 썼다. 현재, 내란범에 대한 사면·복권 등을 금지하거나 제한하는 사면법 개정안이 국회 법제사법위원회 소위원회에 상정돼 있다. 전두환 사면이 초래한 그간의 부작용을 감안하면, 다소 늦은 감을 주는 사면법 개정 추진이다.전두환이 서울지방법원에서 사형선고를 받은 것은 1996년 8월 26일이다. 집권당인 신한국당에서는 1심 선고가 나온 이날에도 사면론이 거론됐다. 이날의 신한국당 분위기를 전하는 27일 자 <경향신문>은 "여권의 대체적인 분위기는 확정판결 뒤 어떤 식으로든지 사면이 불가피하지 않겠느냐는 쪽으로 흐르는 것 같다"라면서 익명을 요구한 여권 관계자가 "국민적 공감대와 여론의 추이, 야권의 반응 등을 종합적으로 감안한 뒤 판단할 사안"이라고 말한 사실을 보도했다.국민들은 당연히 사면을 반대했다. 광주 지역 300명, 여타 지역 700명, 도합 1천 명을 대상으로 실시돼 8월 27일 발표된 5·18기념재단 및 광주사회조사연구소의 전화여론조사 결과에 따르면, 사면은 안 된다는 여론이 두말할 것도 없이 압도적이었다. 이 결과를 보도한 28일 자 <한겨레>는 "광주 지역 응답자 88.0%, 광주를 제외한 다른 지역 응답자 61.4%가 각각 반대했다"고 전했다.그러나 외국 언론들은 사면이 결국 단행될 것이라고 전망했다. 프랑스 시각 27일 자 <르몽드>는 "전·노 선고의 결말은 사면"이라고 전망했다. 이 보도를 요약한 28일 자 <한겨레>에 따르면, <르몽드>는 "이 판결이 진정으로 불행한 과거사를 바로잡는 일인가에 대해서는 의문이 든다"라면서 "97년 대선을 앞두고 있는 김영삼 대통령이 집권당 후보의 승리를 위해 절대적으로 필요한 대구·경북 지역의 지지를 얻기 위해 피고들을 사면할 것으로 보인다"라고 예측했다.9월 2일 자 <경향신문>에 따르면, 전날 발행된 <아사히신문>은 사면이 무산될 가능성은 "거의 없다"라면서, 김영삼 대통령이 1997년 3·1절 혹은 광복절에, 그렇지 않으면 여당의 대선 승리 직후인 1998년 1월에 사면을 단행할 가능성이 있다고 전망했다. 야당이 승리할 경우에는 신정부 출범 직후인 1998년 2월 하순에 사면이 있을 것으로 내다봤다.그런데 <아사히신문>의 전망은 다소 빗나갔다. 야당이 승리하면 1998년 2월 하순에 사면될 것이라고 예측했지만, 실제로는 야당이 승리했는데도 1997년 12월 22일에 이뤄졌다. 전두환 정권의 피해자인 김대중 당선인이 과감히 결단을 내린 결과였다. <아사히신문>이 전망한 것보다 훨씬 수월하게 사면이 실현된 셈이다.전두환 사면이 술술 풀린 데는 사면 운동 방식도 한몫했다고 평할 수 있다. 처음부터 전두환 측이 전면에 나서서 '사면이 필요하다'는 여론 선전전을 펼쳤거나, 국민 일반 혹은 경상도 지역을 상대로 서명운동을 벌여 국민 여론을 정면으로 거역했다면, 여권의 지지와 관계없이 사면이 무산됐을 가능성이 있다. 이렇게 하지 않고, 국민과 언론이 쉽게 반대하기 힘든 방법이 동원된 것이 주효했다고 볼 수 있다.사면 추진 상황을 가장 세밀히 관찰했을 이순자는 자서전인 <당신은 외롭지 않다>에서 "그 봄의 어느날 감동스런 소식이 찾아왔다"는 말로 1997년 초반 상황을 기술한다. 그는 '감동스런 소식'의 내용을 이렇게 소개했다.불교·기독교·천주교·대종교 교단이 공식적으로 연대탄원서를 쓰거나 특정 종단이 정식으로 그렇게 하는 것은 당시 분위기에서는 사실상 불가능했다. 이런 상황에서 4대 종단의 개별 성직자들이 타 종단 성직자와 연대하는 형식으로 사면촉구 탄원서를 만들었다. 얼핏 보면 여러 종교가 함께하는 듯한 모양새가 갖춰진 것이다. 이것이 불교계의 지원을 이끌어내는 원동력이 됐다는 게 이순자의 평가다.