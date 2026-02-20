남소연

김민석 국무총리가 20일 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 오마이포럼 'AI 권력의 시대 : 인간다움과 민주주의의 미래'에 참석해 기조발제를 하고 있다.구체적 방안으로 ▲ 한국형 알고리즘 감사·영향평가 방법론을 국제 표준과 호환되게 설계하고, 민주주의 국가들과 공동 연구·공동 감사를 추진할 것 ▲ 선거 무결성(Information Integrity)과 AI 안전을 결합한 국제 협력 패키지를 만들고, 민주주의 취약 국가들에게는 기술·교육·제도 자문 지원을 제공할 것 ▲ 플랫폼 기업과의 협력을 통해 기술혁신이 민주주의를 파괴하지 않도록 혁신의 '사회적 허가(social license)'를 재구성할 것 등을 꼽았다.김 총리는 "결국 AI에 어떻게 대응할 것인가보다 중요한 것은 어떤 사회를 만들 것인가이며, 건강한 사회만이 건강한 AI대응을 할 수 있다"며 "그래서 AI시대 교육이 중요하다"라고 역설했다.이어 "AI국가전략위원회와 함께 AI사회적 기구(정부, 기업, 학계, 시민사회)를 통해 AI 대전환의 방향과 과제를 논하는 것이 병행되어야 한다"며 "오마이포럼 '나의 서울선언'이 AI시대 집단지성의 새 출발이 되길 기대한다"고 말했다.