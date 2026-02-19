연합뉴스

"가장 중요한 것이다. 피고인 윤석열이 비상계엄을 선포하고 포고령을 공고해서 군을 국회, 선관위에 투입한 목적이 무엇인지에 관해서 이 법원이 파악한 사실을 말씀드리도록 하겠다. 피고인 윤석열이 이러한 행동을 한 목적은, 국회로 군대를 보내서 국회의사당을 봉쇄하고, 국회의장, 여당과 야당의 대표 등 주요 인사를 체포함으로써 국회의원들이 모여서 토의를 하거나 의결을 하지 못하게 하려는 목적, 즉 국회의 활동을 저지하거나 마비시켜서 국회가 상당기간 그 기능을 제대로 하지 못하게 만들려는 목적이 있었다고 보기에 충분하다는 것이 이 법원의 판단이다."

"검사는 피고인 윤석열이 2024년 12월경이 아니라 약 1년 전부터 비상계엄을 선포하며 국회를 제압하여 이른바 장기독재를 하려는 의도를 가지고 내외적 여건을 구성하고, 그게 여의치 않게 되자 궁지에 몰려 이 사건 비상계엄에 이르게 된 것이라는 취지로 주장했지만 그러한 경위 및 과정을 인정할 증거는 부족하다는 것이 이 법원의 판단이다. 이른바 노상원 수첩 등은 작성 시기를 정확히 알 수 없고 일부 내용들은 실제 이뤄진 사실과 불일치하는 부분도 있으며 모양, 형상, 필기의 형태, 내용 등이 조악한 데다가 보관하고 있던 장소, 보관 방법 등에 비춰 보더라도 그렇게 중요한 사항이 담겨있던 수첩이라고 보기에는 무리가 있다.



또한 피고인 윤석열이 피고인 김용현과 함께 여인형, 곽종근, 이진우 등과 함께 한 여러 차례의 식사 자리에서 말한 내용을 살펴보더라도 어떠한 의도나 구상, 계획 등을 내비친 것으로 보기에는 무리가 있고, 오히려 단순한 불만이나 격정을 토로하거나 하소연, 답답함 등을 내비친 것으로 볼 여지가 적지 않다. 또 이 사건 비상계엄 후 이뤄진 각종 조치를 보면, 장기간 마음을 먹고 비상계엄을 선포했다고 보기에는 지나치게 준비가 허술하고, 국회를 무력화시킨 후의 계획 등에 관해 별다른 증거나 자료, 흔적 같은 것도 찾아보기 어렵다."

19일 서울역 대합실에서 시민들이 12·3 비상계엄 관련 내란 우두머리 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령에 대한 1심 선고공판 TV 생중계를 시청하고 있다. 이날 서울중앙지법 형사합의25부(지귀연 부장판사)는 윤 전 대통령에게 무기징역을 선고했다. 2026.2.19윤석열이 또다시 윤석열을 파멸시켰다.헌법재판소의 대통령 탄핵심판에 이어 사법부의 형사재판에서도 전직 대통령의 말은 강력한 증거가 됐다. 19일 오후 서울중앙지방법원 형사합의25부(재판장 지귀연 부장판사)는 '노상원 수첩' 등이 불법 계엄을 모의한 정황을 뒷받침한다고 보기에는 부족하지만 다른 증거들이 충분하다고 판단했다. 그 결과, '공직자 출신 고령의 초범'이더라도 내란우두머리 혐의가 인정된 피고인에게는 무기징역이 선고됐다.초반부터 윤석열씨의 완패였다. 재판부는 판결 선고를 시작한 지 12분 만에 '내란죄 수사와 공소 제기는 모두 정당했다'고 결론내렸다. 사실관계 인정 역시 다르지 않았다. 그간 법정에서 첨예하게 다퉈진 쟁점 대부분 내란특검(특별검사 조은석)의 승리였다. 지 부장판사는 여러 차례 "핵심은 (피고인이) 군을 국회로 보낸 것"이라고 강조하면서 윤씨가 ▲군과 경찰을 동원하여 국회를 봉쇄하고 ▲주요 정치인들 체포해 국회 활동을 상당기간 저지 또는 마비시키려고 했다고 판단했다.핵심 증거는 2024년 12월 3일 오후 10시 23분, 윤씨가 직접 읽었던 대국민 담화문이었다. 재판부는 "여러 가지 사정이 있지만 증거나 대국민 담화나 포고령의 내용을 합쳐보면, (피고인은) 야당인 더불어민주당이 다수를 점하고 있는 국회가 무리한 탄핵소추 시도, 일방적인 예산 삭감 시도 등 대통령과 정부의 활동을 사실상 무력화하고 있다는 생각을 하게 됐고, 점차 이런 생각에 지나치게 집착"한 것이라고 평가했다. 사실상 '자백'이라는 얘기였다.재판부는 ""며 "국회 활동을 저지하거나 마비시키려는 목적이 그 자체로 뚜렷하다"고 말했다. 반면에 윤씨 등이 군 투입 계획만 있고, 철수 계획은 없었던 만큼 "결국 국회 활동을 저지하거나 마비시키려는 기간이 상당기간임을 예정하고 있었다고 보기에도 충분하다"고 했다.다만 재판부는 계엄의 발단을 ""한다고 결론내렸다. '윤석열은 장기독재를 위해 2023년 10월경부터 계엄을 준비했다'고 볼 증거가 부족하다는 이유였다. 노상원 전 정보사령관의 자택에서 입수한 수첩 내용을 기반으로 했던 특검의 주장은 받아들여지지 않았다. 대통령 관저 등에서 벌어진 술자리도 '모의'로 인정되지 않았다.재판부는 그럼에도 유죄의 증거는 넘쳐난다고 봤다. 노상원 수첩만이 아니라, 내란죄 수사권이 인정됨에도 불구하고 고위공직자범죄수사처가 수집한 증거를 제외하더라도 "피고인들에 대해 유죄 판단을 하기에 충분하다"고 못 박았다.