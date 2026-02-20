이정민

"지금 바둑기사들은 AI에게 배운다. 그렇다면 과거 명승부를 펼친 대국은 의미가 없는 걸까? 그 대국에는 많은 이야기들이 있다. 난 그것에 값어치가 있다고 생각한다. AI 바둑에 개성, 감정, 스토리가 있나. AI에는 단지 기술만이 있다. 이건 바둑만이 아니다. AI가 각 분야를 점점 차지하고 있는데 그 안에 개성, 감정, 스토리는 없다. 음악, 미술, 문학에 AI가 도입되지만 그 안에 개성, 감정, 스토리는 없다."

이세돌 교수가 20일 오전 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 오마이뉴스 창간 26주년 기념 글로벌 오마이포럼 2026 'AI 권력의 시대 - 인간다움과 민주주의의 미래'에서 기조연설을 하고 있다.그는 "이제 바둑에서 사람이 AI를 이길 수 없다, 바둑만이 아니다, AI가 각 분야를 차지하고 있다"라고 현 상황을 짚은 뒤 AI를 이길 수 없지만 AI 시대를 살아가는 법으로 인간만이 할 수 있는 일을 할 것을 주문했다. 그가 강조한 것은 바로 개성, 감정, 스토리다.이 교수는 얼마 전 자서전을 쓸 때 느낀 점을 말하며 "글도 AI가 쓴다는데 책을 써보니 아니더라"라며 "나만의 개성을 담아서, 감정을 담아서, 내 이야기를 써내려갔다, 이건 인간만이 할 수 있는 일"이라고 말했다.이 교수는 "난 AI 찬성론자"라며 "준비만 철저히 한다면 AI 시대를 살아갈 수 있다"라고 강조했다.한편, 이세돌 교수는 <시사IN> 인터뷰(2025.09.12 "알파고 신의 한 수? 바둑 철학에 위배되는 수였다")에서 바둑기사를 은퇴하고 보드게임 제작자가 된 배경에 대해 "'바둑의 보급이 사실상 힘들겠구나, 소수 인원만 하겠구나' 생각해서 만든 게 '그레이트 킹덤'이라는 바둑 기반의 보드게임이다. 바둑의 정신을 담되 진입장벽을 낮췄다"라고 말한 바 있다. 이 교수는 지난해 2월 울산과학기술원 기계공학과 특임교수로 임용됐다.