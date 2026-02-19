연합뉴스

"피고인들, 모두 자리에서 잠깐만 일어나달라."

"피고인 윤석열을 무기징역에 처한다."

윤석열 전 대통령이 지난 1월 16일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 특수공무집행방해, 범인도피교사, 직권남용 권리행사방해 혐의 등 사건에 대한 1심 선고 공판에 출석해 피고인석에 앉아 있다. 윤 전 대통령은 이날 징역 5년을 선고받았다.19일 오후 4시 1분, 약 1시간 동안 12.3 비상계엄의 내란죄 성립 이유를 설명해가던 지귀연 부장판사(서울중앙지방법원 형사합의25부)가 말했다. 좀처럼 눈도 감지 못하고, 입술만 굳게 다물고 있던 윤석열씨도 자리에서 일어났다. 차마 재판부를 보기 어렵다는 듯, 그저 멍하니 앞만 바라보다가 고개를 두리번거렸다. 눈, 코, 뺨, 입술 모든 근육이 굳어 있었다.이날 재판부는 윤씨의 공소사실을 전부 유죄로 판단했다. '적어도 2023년 10월부터 비상계엄 선포를 논의했다'며 그 핵심 증거로 '노상원 수첩'을 제시한 내란특검의 주장을 받아들이지 않았을 뿐, 12.3 비상계엄은 국회의 기능을 마비시켜 헌법질서를 파괴하려고 했던 명백한 내란죄라고 선언했다. 법정에 들어선 직후 윤갑근 변호사와 웃으며 대화를 나누던 윤석열씨의 얼굴에서는 이미 여유가 사라져있었다. 고개를 떨구지는 않았지만, 시선을 어디에 둬야 할지 모르는 모습이었다.재판부는 먼저 윤석열씨와 김용현 전 국방부 장관, 노상원 전 정보사령관, 조지호 전 경찰청장, 김봉식 전 서울경찰청장, 목현태 전 국회경비대장 등 유죄로 판단한 피고인 6명에게 공통으로 해당하는 양형 이유를 설명했다.