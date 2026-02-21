연합뉴스

"사람의 이름 자에 흔하지 않는 문(門)자가 들어간 것은 그의 조부께서 동대문의 정식 명칭인 흥인지문에서 가운데 2자는 별호로, 처음글자·끝글자를 이름으로 지었기 때문이라고 설명했다. 이유인즉 그의 모친이 자신을 수태했을 때 조부께서 동대문의 모습을 꿈꾸었다는 소위 현몽에서 유래되었다는 것이다."

"5·16 이후 민정이양과 함께 결성된 제1야당에 적극 참여, 바람 잘 날이 없이 고달픈 야당의 사무총장을 5회나 연임했다. 매사를 상식선에서 다룬다는 평을 듣는 그는 인화와 조정, 인간적 신의라는 생활철학으로 야당 살림을 꾸려 당내외적으로 어려운 일이 있을 때 자주 해결했다."