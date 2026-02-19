연합뉴스

"국회를 보호해야 할 국회경비대장임에도 국회 출입 통제, 특히 국회의장에 대해서까지 출입을 통제하려고 했다. 국회사무처 직원들로부터 명확하게 항의를 받았음에도 출입 통제에 계속 가담하는 등 비난의 여지는 적지 않다. 다만 목현태 피고인의 경우에는 총경급 지휘관에 불과하다. 급박한 상황 속에서 피고인 조지호나 피고인 김봉식의 지시, 비상계엄 및 포고령의 적법성 등을 명확하게 판단하고 그 지시를 거부하기는 어려웠을 것으로 보인다. 일부 국회의원이나 국회 관계자들의 국회 출입을 몰래 허용해 주기도 한 것으로 보인다. 오랜 기간 경찰 공무원으로 봉직해 왔고 아무런 범죄 전력이 없다."

목현태 전 국회경비대장(총경)이 2025년 3월 20일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 첫 공판에 출석하고 있다.목현태 전 국회경비대장은 내란중요임무종사 혐의로 징역 3년을 선고받았다.서울중앙지방법원 형사합의25부(재판장 지귀연 부장판사)는 19일 오후 1심 선고공판에서 12·3 내란 당시 목현태 국회경비대장이 국회 봉쇄에 중요임무종사자로 가담한 행위를 유죄로 판단했다.그는 당시 두 차례에 걸친 국회 봉쇄를 통해 국회의원을 포함한 모든 민간인들의 국회 출입을 전면 금지하도록 지시한 혐의를 받는다.징역 3년의 선고형량은 지난달 내란특검(특별검사 조은석) 구형량(징역 12년)을 크게 밑도는 것이다.재판부는 양형이유에서 다음과 같이 밝혔다.