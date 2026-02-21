▲
아돌프 히틀러가 네빌 체임벌린 수상을 맞이 하고 있다위키커먼스
협정의 내용은 간단했다. 독일이 주데텐란드를 가져가면 체코슬로바키아의 새로운 국경을 보장하며 더 이상 다른 나라의 영토를 침공하지 않는다는 것. 1938년 9월 30일 4개국 지도자는 이 조약에 서명하며 평화로운 유럽을 약속했다.
"나는 이 협정이 우리 시대를 위한 평화라고 믿습니다."(I believe it is peace for our time)
체임벌린 영국 수상은 뮌헨 협정 직후, 런던에 도착해 이렇게 선언했다. 그러나 우리는 알고 있다. 이후 인류 역사상 가장 끔찍하고 비극적이며 최악의 전쟁이 곧 다가올 것이라는.
광신도
넷플릭스 영화 <뮌헨, 전쟁의 문턱에서>는 뮌헨 협정을 무대로 역사의 소용돌이에 휘말린 두 남자, 휴 레가티와 파울 폰 하르트만의 고뇌와 갈등을 그린다. 영화는 1932년 옥스퍼드 대학 졸업 파티로 시작한다. 영국인 휴 레가티와 독일인 하르트만은 국적은 다르지만 둘도 없는 친구다.
하지만 졸업 후 레가티가 하르트만을 찾아 뮌헨의 맥주홀 '후버스'에서 재회했을 때, 둘 사이엔 보이지 않는 거대한 장벽이 세워져 있었다. 맥주잔을 사이에 두고 정답게 안부를 묻던 분위기는 히틀러라는 화두가 던져지는 순간 급격히 식어버린다.
인종차별과 전쟁준비를 하는 히틀러가 파국을 불러일으킬 것이라 말하는 레가트에게 독일 국민이 진정한 지도자를 얻었다고 주장하며 물러서지 않는 하르트만. 그는 오히려 남을 착취하는 건, 영국이라며 히틀러를 향한 강한 충성심을 숨기지 않는다.
"내가 광신자라고?"
"히틀러는 광신자고 넌 그를 변호하고 있어."
광신도. 맥주홀 안에서 큰 소리로 다른 사람들을 선동하는 하르트만은 어느덧 히틀러를 닮아 있었다. 영국, 옥스퍼드 대학 그리고 독일인. 1차 대전의 패전국민으로 영국 최고 대학을 다닌 독일 청년의 마음속에 잠재해 있던 열등감과 좌절감이 분노로 분출된 것이리라.
레가트를 앞에 두고 분노에 사로잡힌 하르트만은 히틀러뿐만 아니라 그 당시 독일 국민의 모습이기도 했다. 베르사유 조약으로 무너진 자존심, 빵 한 조각을 사기 위해 수십 억 마르크를 지불해야 하는 하이퍼인플레이션, 극악의 실업률까지 독일인들은 집단적 절망감에 빠져 있었다.
암흑 같던 시기, '독일을 다시 위대하게'를 외치며 베르사유 조약 폐기와 게르만의 부흥을 내세운 히틀러는 마치 초인처럼 다가왔다. 실제로 히틀러는 아우토반 건설 같은 대규모 공공사업과 군수 공장의 확장 그리고 징병제를 실시하며 실업률을 내리기도 했다.
표면적으로는 독일은 혼란을 잠재우고 활기를 되찾는 듯 보였다. 게다가 오스트리아를 병합까지 했으니, 대다수 독일 국민은 어느덧 히틀러를 중심으로 결집되고 있었다.
전쟁의 문턱에서
세월이 흘러, 영국 외무부 소속이 된 레가트는 네빌 체임벌린 수상 지근에서 협정 체결을 보좌하게 된다. 영화 속에서 체임벌린은 전쟁을 회피하기 위해 극도의 유화정책을 펼치는 인물이다. 그는 독일에게 주데텐란드를 허락하면 히틀러가 물러설 것이라는 치명적인 오판을 하고 있었다.
실제 역사 속 네빌 체임벌린 수상의 평가는 극명하게 갈린다. 히틀러의 간계에 넘어간 나약한 유화주의자라는 평가와 영국의 재무장 시간을 벌기 위해 오욕을 감수했다는 평가가 공존한다.
한편, 파울 폰 하르트만 역시 독일 외무성에서 공직의 길을 걷고 있었다. 그런데 그의 행동과 눈빛은 몇 년 전 후버스에서 보여주었던 광신도의 것이 아니다. 히틀러의 충성심으로 가득했던 얼굴에는 깊은 불안과 의심의 그림자가 드리워 있었다.
그의 눈에 쓰여 있던 광신의 베일을 벗긴 사람은 옥스퍼드 동창이자 유대인이었던 레나였다. 시위를 하다 잡힌 그녀는 등에 '다윗의 별'이 새겨진 채 창밖으로 떨어진 뒤, 식물상태로 버려졌다. 그런 레나를 보며 하르트만은 히틀러가 괴물임을 깨닫고 반나치 전선에 기꺼이 몸을 던지기로 결심한 것이다.
하르트만은 뮌헨 협정이 오히려 전쟁을 부추기는 도화선이 될 거라고 확신했다. 그의 목표는 몇 달 전 입수한 전쟁 계획서를 영국에 전달해 협정을 무산시키는 것. 그 문서에는 주데텐란드를 할양받은 뒤에도 체코와 폴란드를 침공한다는 히틀러의 야욕이 담겨 있었다. 이 정보를 입수한 영국 비밀정보국은 하르트만과 접선할 적임자로 레가트를 낙점하고 그를 뮌헨행 비행기에 태운다.
나치 정보국의 감시를 뚫고 간신히 재회한 두 사람. 이들의 접선 장소는 둘의 우정이 파국을 맞았던 후버스였다. 몇 년 전 그날처럼 맥주를 앞에 두고 마주한 레가트에게 하르트만은 자신이 히틀러의 반대편에 섰다는 사실을 고백한 후, 전쟁 계획 문건을 건넨다. 체임벌린 수상이 이 진실을 목격하고 협정문에 서명하지 않기를 바라면서.
협정 체결을 앞둔 몇 시간 전, 레가트는 체임벌린에게 문건을 전달하려 하지만 여건이 녹록지 않다. 이를 눈치챈 하르트만은 레가트에게 체임벌린을 직접 만나 히틀러의 전쟁 계획을 직접 폭로하겠다고 제안하고 무작정 방으로 들어간다.
우여곡절 끝에 체임벌린과의 독대에 성공한 하르트만은 주데텐란드 할양이 히틀러의 야욕을 부추길 뿐이라며 협정문 파기를 호소한다. 협정이 무산되면 그 틈을 타 독일 내 저항세력이 히틀러를 암살하겠다는 정보도 흘린다.
그러나 돌아온 대답은 냉혹한 거절이었다. 체임벌린은 '협정 체결을 통해 당장의 전쟁을 막는 것이 최우선'이라며 이후 외교적 수단으로 방법을 찾겠다고 못 박아버린다. 그리고 그날 밤, 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아 정상들은 체코슬로바키아 영토 주데텐란드의 독일 할양을 인정하는 협정문에 서명을 한다. 체코슬로바키아 의견은 물론 당사자의 참석도 배제된 채.
아이러니의 상징, 맥주
<뮌헨, 전쟁의 문턱에서> 속 맥주는 시대의 아이러니를 드러내는 도구로 쓰인다. 영화 속에서 맥주는 베를린과 뮌헨에서 등장한다. 초반부, 하르트만은 베를린 광장 카페에서 반나치 군부로부터 히틀러의 체코슬로바키아 침공 계획을 전해 듣는다. 바로 내일 전쟁이 터져도 이상하지 않은 절체절명의 순간이지만, 베를린의 거리는 평화롭기만 하다.
이곳에서 긴장한 표정을 한 사람은 하르트만 한 명이다. 그를 제외한 모든 사람들은 테이블에 앉아 커피를 마시고 연인들은 다정히 데이트를 즐기고 있다. 천진난만하게 비둘기에게 먹이를 주는 아이들 곁으로 나치 완장을 찬 군인들이 나란히 앉아 붉은 액체를 앞에 두고 망중한을 보내고 있다.