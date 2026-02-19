연합뉴스

김민석 국무총리가 2월 3일 서울 중구 달개비에서 중소기업인들을 대상으로 열린 K-국정설명회에서 강연하고 있다.오후 1시부터 이어지는 2부에서는 아이들의 미래와 교육 그리고 변화하는 시대 속에서 우리가 지켜내야 할 가치들에 대한 연사들의 이야기가 펼쳐진다.김미경 MKYU 대표는 'AI 문명시대, 플러스휴먼으로 살아가는 법'이란 주제로 빛의 속도로 발전하는 기술의 앞에 시민들이 적응하며 살아가는 방법에 대한 통찰을 제시한다.이어 최교진 교육부 장관은 영상으로, 김성천 교육부 정책 보좌관은 포럼 현장에서 'AI 시대를 준비하는 교육'이란 주제로 각각 대한민국 교육부가 AI 시대를 어떻게 준비하고 있는지 소개할 계획이다.명지병원 김현수 교수(전문의)는 'AI 시대, 가정과 학교에서의 관계, 더 연결될 것인가? 단절될 것인가?'를 주제로, AI라는 새로운 환경 앞에 선 교육 주체들에게 가장 본질적인 위로와 해법을 제시한다.이어 강연에 대한 청중들의 의견과 소회를 묻고 연사들에게 질문하는 순서가 다시 한번 이어진다.