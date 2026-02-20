저출산고령사회위원회 인스타그램 갈무리

법무부는 해외 우수인재 정착 유도를 위해 ‘K-STAR 비자트랙’을 신설한다고 지난해 9월 발표했다.더 심각한 문제는 이러한 인력 수급 방식이 기술 혁명과 결합하며 자본에 유리한 방향으로 노동을 무력화하고 있다는 점이다. 생산 현장에 '아틀라스'와 같은 휴머노이드 로봇이 도입되는 배경에는 효율성 향상이나 위험 공정 대체라는 표면적 명분만 있는 것이 아니다. 그 이면에는 강력한 협상력을 지닌 노동조합과의 갈등을 회피하고, 자본이 생산 과정을 온전히 통제하려는 의도가 자리한다. 로봇은 외국인력처럼 파업하지 않고, 처우 개선을 요구하지도 않는다.자본이 노동조합의 힘을 피하기 위해 한 손에는 로봇을, 다른 한 손에는 외국인력을 쥐는 사이, 노동시장의 이중구조는 이제 '기술적 성벽'이라는 새로운 층위를 갖게 된다. 주 4.5일제와 같은 노동시간 단축의 열매는 로봇 시스템을 소유한 대기업과 이를 설계·통제하는 극소수의 고숙련 노동자들에게 집중될 가능성이 크다.기술 혁명이 만들어낸 생산성 향상의 과실로 '좋은 일자리'의 성벽이 높아지는 동안, 성벽 밖에 놓인 내국인 청년들은 미래가 삭제된 현장으로의 진입을 거부한다. 그 빈자리는 다시 정부가 보증한 저임금 외국인력으로 채워진다. 이는 단순한 소득 격차를 넘어, 기술 문명의 혜택을 향유하는 '성벽 안의 노동'과 로봇·외국인력 사이에서 생존을 강요받는 '성벽 밖의 노동'으로 노동의 존엄성이 철저히 분절되는 사회적 재앙이다.