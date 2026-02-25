유성호

- 방송산업의 위기가 심각하다. 지상파 광고 매출이 갈수록 줄어들고 있는데.

- 지상파 방송의 위기, 유튜브와 OTT의 부상, EBS의 전략은 무엇인가.

▲ 김유열 EBS 사장 "방송은 끝났을까? EBS, AI로 새로운 실험"

- 2022년 사장으로 취임한 뒤 비상경영을 선언했고, 지난 2024년과 2025년에는 2년 연속 흑자를 냈다. 지상파의 위기 속에서도 내실있는 경영이 가능했던 비결은 무엇인가.

▲ 김유열 EBS 사장 "AX 진짜 시작, EBS는 '공부 맛집'"

- AI와 디지털 관련 수익 규모는 어느 정도인가.

▲김유열 EBS 사장이 1월 28일 오후 일산 EBS 사옥에서 <오마이뉴스> 기자와 만나 최근 미디어 환경의 변화와 2026년 'EBS의 AX(인공지능 전환)' 전략에 대해 이야기를 나눴다.

- 올해 신년사에서 '방송 산업은 중세 길드처럼 진입 장벽이 높은 스페셜리스트들의 아성이었다'고 했다. AI 시대에는 그 장벽이 무너지고 있다는 뜻인데.



"2018년 <다큐프라임>을 직접 연출하면서 출장을 갔는데, 그때 느꼈다. 예전에 스테디캠을 쓰려면 하루에 200만 원씩 들었다. 그런데 고프로에 스태빌라이저가 달린 카메라를 처음 다뤄봤는데 전문가 수준의 안정된 화면이 나왔다. 항공 촬영도 마찬가지다. 전문 헬기를 띄우면 1억5천만 원이 들었다. 돈이 없는 방송사는 스테디캠도 못 쓰고, 항공 촬영도 못 했다.



지금은 어떤가. 유튜버들이 고프로에 드론으로 이런 제작비의 장벽을 뛰어 넘고 있다. 유튜브는 조금이나마 기술 장벽이 있는데, AI는 그것조차 없다. 음악 작곡을 안 해본 사람이 작곡을 하고, 있지도 않은 실사 같은 화면을 카메라 없이 만들어낸다. AI 기술이 시시각각 엄청나게 발전을 하니까, 몇 년 안에는 상상할 수 없을 정도의 영상 퀄리티가 나올 것이다. 그런 시대의 방송사는 뭐냐? 이 질문을 하고 살아야 한다."



"방송이 아직도 첨단 미디어라고 착각하면 안 된다"



- 인터넷, 유튜브, 모바일 시대를 거쳐 AI까지. 이런 격변기에 EBS가 잘 대응할 수 있는 기반은 어디에서 왔나.



"EBS가 12개의 웹사이트를 운영하고 있다고 말하면 다들 놀란다. EBS 플랫폼 가운데 인터넷 플랫폼 수가 방송 플랫폼을 넘어선 지 오래다. EBS 공사법에 방송사 중 유일하게 원격교육을 할 수 있다는 조항이 있다. 지상파 방송은 이미 레거시 미디어가 됐다는 사실을 인정해야 한다. 방송이 아직도 첨단 미디어라고 착각하면 안 된다. 이미 주도권은 인터넷과 모바일로 넘어갔다.



코로나가 터졌을 때 'EBS 코로나19 대응 교육지원 비상대책단' 단장과 기술상황실장을 맡았다. EBS가 단순한 방송사만은 아니었기 때문에 가능했다. EBS는 코로나가 본격화된 지 한 달 만에 300만 명을 수용할 수 있는 쌍방향 원격교육시스템을 구축해 초·중·고 학생들에게 원격교육 서비스를 제공했다. 초등학교 3학년부터 고등학교 3학년까지 10개 채널에서 학교 교실수업 모델을 그대로 동시 생방송 했다.



현재 AX(인공지능 전환)도 비슷한 마음으로 한다. 코로나 때 인터넷이 있었으니 학생들이 학교에 가지 못하는 상황에서 EBS가 자기 역할을 할 수 있었다. AI는 그 어느 것과도 비교할 수 없을 정도로 세상을 흔들어놓을 것이다. 산업혁명 이후 가장 격렬하고 과격한 변화가 일어날 거라고 본다. 방송이 인터넷 시대나 유튜브·OTT 때처럼 손을 놓고 있으면 망할 것이다. AI는 엄청난 쓰나미지만, 불가측성과 변화가 심화될 때 기회도 있다고 본다."



▲김유열 EBS 사장이 1월 28일 오후 일산 EBS 사옥에서 <오마이뉴스> 기자와 만나 최근 미디어 환경의 변화와 2026년 'EBS의 AX(인공지능 전환)' 전략에 대해 이야기를 나눴다.

- 지난해 EBS 자체적으로 AI 콘텐츠 제작 실험을 했다고 들었는데.



"지난해 초에 엄청난 결정을 했다. 기술본부에 4명을 배치해서 100% AI 툴로만 프로그램을 만드는 팀을 꾸렸다. 카메라맨 1명, 그래픽 디자이너 1명, 엔지니어 1명, PD 1명으로 구성했다. 이들이 작가, PD, 카메라맨, 그래픽 디자이너, 작곡, 음향, 편집까지 콘텐츠 제작의 모든 요소를 AI를 활용해 만든 뒤 방송 편성까지 하겠다고 한 것이다.



'방송이 된다고 생각하고 만드는 것'과 '연습 삼아 만드는 것'은 사람의 마음가짐이 완전히 다르다. 그래서 실전 상황으로 하자, 방송에 무조건 내보낸다고 했다. 이케아 디자인실 철학이 있다. '시제품 하나가 100번의 회의보다 가치 있다(A prototype is worth a thousand meetings)'는 것이다. 그런 방송용 프로토타입을 만든 것이다.



약 3개월 만에 프로그램이 나왔는데, 퀄리티가 탁월했다. 직종 간 차이도 안 났다. 이게 AI 시대의 평등성이라는 것이다. 일반인을 2, 3개월 정도 AI 툴로 연수시키면 비슷한 수준의 콘텐츠를 만들 수도 있을 거란 생각이 들었다. 당사자들의 만족도도 굉장히 높았다. 다들 계속하고 싶어 했다. 그렇게 만들어진 게 <EBS AI 단편극장>이다. 국내 최초로 방송용 영상물을 생성형 AI와 협업해 제작한 프로젝트다."



- 제작비는 어느 정도 차이가 났나.



"원가 분석을 해봤더니 놀라웠다. 기존 방송 프로그램 단가의 10분의 1에서 20분의 1 수준이었다. 예전에 CG나 애니메이션을 외부에 의뢰하면 5분짜리에 2억 원은 들었을 것이다. 그와 비교하면 100배 차이가 나는 셈이다. 대규모 '군학일계' 전략을 구사할 수 있다는 확신이 들었다. 제작비 과당경쟁 시스템을 정반대로 되돌릴 수 있겠다는 생각이 들었다."



"'EBS의 AX(인공지능 전환)' 지난해는 베타, 올해는 실전"



- 올해에는 EBS의 AI 콘텐츠를 어떻게 확대시켜나갈 계획인가.



"지난해가 베타 테스트였다면 올해는 실전이다. 전방위적으로 AI 콘텐츠 생산을 확대하려고 하고 있고, 이미 편성 개편이 끝났다.



첫째, EBS가 이미 선정해둔 '역사를 바꾼 100책'을 AI로 부활시킨다. 이다. 애덤 스미스를 환생시켜서 <국부론>을 저자 직강하게 하면 어떨까, 칸트가 <순수이성비판>을 가르친다면? 원전을 바탕으로 제작해서 글로벌 시장도 공략할 계획이다. 살아있는 석학들이 등장하는 <위대한 수업(Great Minds)>과 패키지로 월~금 데일리 편성을 한다면 어떤 변화를 불러올까. 3월에 편성할 예정이다.



둘째, 어린이 역사 교육이다. <AI 인물한국사>를 만든다. 예전에 '안중근 의사 편'을 AI로 만들었는데, 사진을 기반으로 안중근 의사를 환생시켜 하얼빈에서 이토 히로부미를 저격하는 장면까지 구현했다. AI가 아니면 불가능한 작업이었다. 이 상상을 확장하면, 고조선에서 조선시대까지 한국의 주요 역사 인물들을 어린이용 애니메이션으로 부활시킬 수 있다. 인형극보다 비용이 훨씬 적게 든다. 이것도 주 5회 데일리로 편성된다.



셋째, 기술본부 AI팀이 <AI 청소년 TV문학관>을 만든다. 1920~30년대 단편소설들을 복원하는 것이다. <배따라기>, <감자>, <소나기> 같은 작품들을 영상으로 만드는 것이다. 교육방송이기 때문에 가능한 일이다. 과거의 것을 교육시키는 건데 과거보다 훨씬 세련되게, 제작 비용은 10분의 1 수준으로.



이 밖에도 <AI 애니메이션> 시리즈도 직접 만들고, <AI 유튜브>, <AI 광고>도 만들 계획이다. 올해 주당 약 11편씩 AI 콘텐츠가 나갈 예정이다. 지난해 하반기에 한 달에 한 편이었던 것에서 수십 배를 늘린 것이다. AI를 활용한다면 교육용 콘텐츠는 무제한으로 만들 수 있다고 생각한다."



▲김유열 EBS 사장이 1월 28일 오후 일산 EBS 사옥에서 <오마이뉴스> 기자와 만나 최근 미디어 환경의 변화와 2026년 'EBS의 AX(인공지능 전환)' 전략에 대해 이야기를 나눴다.

- 그런 AI 콘텐츠의 규모가 확대되면 방송사의 개념 자체가 달라지는 것 아닌가.



"맞다. 방송사는 기본적으로 편성의 개념이 있다. 24시간 안에 프로그래밍을 해서 배치하는 것이다. 그런데 100편 만들 걸 1만 편 만들겠다고 하면 그건 방송 개념이 아니다. AI는 그러한 확장을 가능하게 만들어준다. EBS는 무한대의 전문 지식콘텐츠를 글로벌하게 대량 생산할 수 있는 교육방송으로 거듭나야 한다. 올해 이런 AI 콘텐츠가 본격적으로 방송되면 콘텐츠 업계의 지형이 바뀔 것이라고 본다."



- AI 콘텐츠를 제작할 때 특별히 경계해야 할 대목이 있다면.



"가장 중요한 건 진실성이다. 교육 콘텐츠에서 AI의 환각(hallucination)은 치명적이다. 예를 들어 애덤 스미스의 <국부론>을 다룬다면, 인용되는 문구에 원전의 페이지 쪽수까지 자막에 적어넣겠다는 게 제작진 의견이다. 그 정도로 사실 확인에 천착하겠다는 것이다. 어린이 역사교육의 경우 <삼국유사>, <삼국사기>에 있는 팩트로 확인하고, 중간 과정은 전문가 자문을 받고, 작가도 투입한다.



"교육 콘텐츠, 'AI의 환각' 철저하게 경계해야"



핵심은 의도의 노출이다. 내가 뭘 표현하기 위해 AI를 사용한 것인지 그 의도를 밝히는 것이다. 보는 사람이 '저 사람은 저런 의도로 저걸 만들었구나, 타당하다'고 인정할 수 있어야 한다. 반대로, 실제 촬영한 것처럼 아무 말 없이 AI로 만들어놓으면, 그건 진실을 잃은 것이다. EBS는 2월 중순까지 'AI 제작 가이드라인'을 제정해서 발표하고 현장에 배포·교육할 예정이다. AI로 만든 콘텐츠에는 반드시 AI 제작 표기를 하는 것이 첫 번째 원칙이다."



- AX(인공지능 전환)가 방송 제작뿐 아니라 교육 플랫폼 전체에 해당되는 것인가.



"그렇다. 이게 제일 큰 부분이다. EBS에 12개의 웹사이트가 있고 관련 운영비가 수백억 원이다. 교육 콘텐츠를 EBS처럼 대규모의 생성형 AI 기반으로 전환하는 건 국내에선 첫 시도다. 'AX 실무추진팀'을 구성해서 2, 3월 중에 현실성 여부를 검토하고 구체적인 결론을 내릴 것이다. AI 제작 워크플로어를 혁신하고 최대한 사무자동화를 꾀할 생각이다. 교재를 만드는 데도 AI를 활용할 계획이다.



세계 최대 규모의 온라인 공개 강좌 플랫폼인 미국의 '코세라(Coursera)' 같은 교육 사이트는 이미 생성형 AI 기반으로 전환해서, 자연어로 질문하면 동영상도 나오고 수준에 맞는 인터랙티브한 답변도 나온다. 우리도 가야 할 길이다. 다만 교육 사이트에서 가장 큰 숙제는 환각 현상이 안 일어나는 시스템을 만드는 것이다. 현재 운영비 범위 안에서 전환이 가능할 것으로 기대하고 있다. 이 전환이 이루어져야 EBS의 AX에 마침표가 찍힌다."



▲김유열 EBS 사장이 1월 28일 오후 일산 EBS 사옥에서 <오마이뉴스> 기자와 만나 최근 미디어 환경의 변화와 2026년 'EBS의 AX(인공지능 전환)' 전략에 대해 이야기를 나눴다.

- AI 시대의 대대적인 변화에 대해 EBS 내부 구성원들의 불안감은 없나.



"강력한 드라이브를 거는 거니까 불안감이 있을 수 있다. 그래서 올해는 전 부서에서 AI 콘텐츠를 만들게 했다. 기술본부, 영상아트센터, 사업센터, 제작본부, 편성센터 모두. 정책센터와 경영지원센터(재무회계, 인사, 법무) 쪽을 빼놓고 나머지 부서에서는 AI 콘텐츠를 다 만든다. 사람은 보지 않으면 두려워 하지만, 보고 나면 방법을 찾는다. 모든 구성원이 피부로 경험하게끔 하는 것이 불안을 해소하는 방법이라고 본다.



지난해에는 전 직원이 AI로 동영상을 제작하는 연수를 받았다. 사장인 나도 받고 임원도 받고 이사님들도 다 받았다. 매일 강의만 들어서는 마인드가 안 바뀌더라. 실제로 음악 작곡도 해보고, 동영상도 만들어보고, 편집하는 과정을 거치고 나서야 AI 콘텐츠 제작에 대해 실감을 하는 것 같았다.



EBS 구성원들의 장점이 있다. EBS는 방송만 하는 게 아니라 출판(연간 1200만 부 발행), 12개 웹사이트 직영, IT 인력 운용 등 직종이 매우 다양하다. 다른 방송사는 인터넷 웹사이트를 자회사로 넘겼는데 EBS는 직영을 하고 있다. EBS 사람들은 멀티 플레이어다. PD가 뉴미디어 부장을 하고, IT 인력이 홍보부장을 하고. 이미 다른 영역을 경험한 사람들이 많아서 AX든 DX(Digital Transformation, 디지털 전환)든 전환기에 저항감이 상대적으로 적다."



"EBS 자기주도학습센터는 '또 하나의 EBS'"



- 올해 신년사에서 거론한 '지역교육 공공성 강화' 목표에서 'EBS 자기주도학습센터'가 눈에 띈다. 방송·온라인·AI·오프라인이 결합된 서비스라고 했는데, 어떤 방식인가.



"'EBS에 또 다른 EBS가 하나 더 생겼다'고 말한다. 무료로 운영되는 '공공형 스터디카페'다. 처음에 오면 태블릿을 준다. 거기에 EBS E-BOOK이 담겨 있고, EBS의 AI 시스템으로 아이들의 학업 수준을 진단해준다. 학습 코디네이터가 배치돼 있어 수준에 맞는 EBS 동영상을 추천해주기도 한다. 교육부와 지자체, 교육청이 매칭 펀드로 재원을 마련했고, 아이디어를 낸 EBS가 운영을 위탁받았다.



지난해 9월 경기도 포천에서 처음 문을 열었고 경북 예천에 두 번째 센터가 들어섰는데, 벌써 아이들 성적이 올라가고 있다. 60점을 맞았던 아이가 석 달 만에 90점을 맞는다고 한다. 웨이팅이 생길 정도로 반응이 좋다. 현재 스물몇 곳이 만들어졌고, 올해 말까지 100곳 이상으로 늘릴 계획이다. 지역간 교육격차 해소와 사교육비 경감에 기여할 것이라고 생각한다."



- <위대한 수업> 강화와 글로벌 플랫폼 진출 계획은 어떤 내용인가.



<위대한 수업(Great Minds)>의 글로벌 서비스 플랫폼을 운영하고 있는데, 솔직히 해외 이용자가 많지는 않다. 다만, 동남아 쪽에서 이용하는 대학이 늘고 있다. 지난해 국내 19개 대학이 유료로 이용했고, 다른 대학들도 이용 의사를 밝혀 오고 있다. 비즈니스적으로 아직 큰 의미는 아니지만, 동남아 대학에서 EBS가 만든 콘텐츠로 수업을 진행한다는 것 자체가 의미가 있다.



최근 희소식이 들려왔다. '프로퀘스트(ProQuest)'와 계약을 체결했다. 세계 최대의 학술·교육 동영상 유통 플랫폼인데, 전 세계 대학·도서관·연구기관 등 2만6000개의 회원 기관을 갖고 있다. 아이비리그 대학도 다 포함된다. 동영상으로서는 한국에서 처음 들어가는 형태다. 한국의 지식콘텐츠가 글로벌 메인스트림에 진출한다는 건 굉장히 큰 의미가 있다."



PD가 뉴미디어 부장을 하고, IT 인력이 홍보부장을 하고. 이미 다른 영역을 경험한 사람들이 많아서 AX든 DX(Digital Transformation, 디지털 전환)든 전환기에 저항감이 상대적으로 적다.""'EBS에 또 다른 EBS가 하나 더 생겼다'고 말한다. 무료로 운영되는 '공공형 스터디카페'다. 처음에 오면 태블릿을 준다. 거기에 EBS E-BOOK이 담겨 있고, EBS의 AI 시스템으로 아이들의 학업 수준을 진단해준다. 학습 코디네이터가 배치돼 있어 수준에 맞는 EBS 동영상을 추천해주기도 한다. 교육부와 지자체, 교육청이 매칭 펀드로 재원을 마련했고, 아이디어를 낸 EBS가 운영을 위탁받았다.지난해 9월 경기도 포천에서 처음 문을 열었고 경북 예천에 두 번째 센터가 들어섰는데, 벌써 아이들 성적이 올라가고 있다. 60점을 맞았던 아이가 석 달 만에 90점을 맞는다고 한다. 웨이팅이 생길 정도로 반응이 좋다. 현재 스물몇 곳이 만들어졌고, 올해 말까지 100곳 이상으로 늘릴 계획이다. 지역간 교육격차 해소와 사교육비 경감에 기여할 것이라고 생각한다."<위대한 수업(Great Minds)>의 글로벌 서비스 플랫폼을 운영하고 있는데, 솔직히 해외 이용자가 많지는 않다. 다만, 동남아 쪽에서 이용하는 대학이 늘고 있다. 지난해 국내 19개 대학이 유료로 이용했고, 다른 대학들도 이용 의사를 밝혀 오고 있다. 비즈니스적으로 아직 큰 의미는 아니지만, 동남아 대학에서 EBS가 만든 콘텐츠로 수업을 진행한다는 것 자체가 의미가 있다.최근 희소식이 들려왔다. '프로퀘스트(ProQuest)'와 계약을 체결했다. 세계 최대의 학술·교육 동영상 유통 플랫폼인데, 전 세계 대학·도서관·연구기관 등 2만6000개의 회원 기관을 갖고 있다. 아이비리그 대학도 다 포함된다. 동영상으로서는 한국에서 처음 들어가는 형태다. 한국의 지식콘텐츠가 글로벌 메인스트림에 진출한다는 건 굉장히 큰 의미가 있다." 김유열 EBS 사장이 1월 28일 오후 일산 EBS 사옥에서 <오마이뉴스> 기자와 만나 최근 미디어 환경의 변화와 2026년 'EBS의 AX(인공지능 전환)' 전략에 대해 이야기를 나눴다."맞다. 방송사는 기본적으로 편성의 개념이 있다. 24시간 안에 프로그래밍을 해서 배치하는 것이다. 그런데 100편 만들 걸 1만 편 만들겠다고 하면 그건 방송 개념이 아니다. AI는 그러한 확장을 가능하게 만들어준다. EBS는 무한대의 전문 지식콘텐츠를 글로벌하게 대량 생산할 수 있는 교육방송으로 거듭나야 한다. 올해 이런 AI 콘텐츠가 본격적으로 방송되면 콘텐츠 업계의 지형이 바뀔 것이라고 본다.""가장 중요한 건 진실성이다. 교육 콘텐츠에서 AI의 환각(hallucination)은 치명적이다. 예를 들어 애덤 스미스의 <국부론>을 다룬다면, 인용되는 문구에 원전의 페이지 쪽수까지 자막에 적어넣겠다는 게 제작진 의견이다. 그 정도로 사실 확인에 천착하겠다는 것이다. 어린이 역사교육의 경우 <삼국유사>, <삼국사기>에 있는 팩트로 확인하고, 중간 과정은 전문가 자문을 받고, 작가도 투입한다.핵심은 의도의 노출이다. 내가 뭘 표현하기 위해 AI를 사용한 것인지 그 의도를 밝히는 것이다. 보는 사람이 '저 사람은 저런 의도로 저걸 만들었구나, 타당하다'고 인정할 수 있어야 한다. 반대로, 실제 촬영한 것처럼 아무 말 없이 AI로 만들어놓으면, 그건 진실을 잃은 것이다. EBS는 2월 중순까지 'AI 제작 가이드라인'을 제정해서 발표하고 현장에 배포·교육할 예정이다. AI로 만든 콘텐츠에는 반드시 AI 제작 표기를 하는 것이 첫 번째 원칙이다.""그렇다. 이게 제일 큰 부분이다. EBS에 12개의 웹사이트가 있고 관련 운영비가 수백억 원이다. 교육 콘텐츠를 EBS처럼 대규모의 생성형 AI 기반으로 전환하는 건 국내에선 첫 시도다. 'AX 실무추진팀'을 구성해서 2, 3월 중에 현실성 여부를 검토하고 구체적인 결론을 내릴 것이다. AI 제작 워크플로어를 혁신하고 최대한 사무자동화를 꾀할 생각이다. 교재를 만드는 데도 AI를 활용할 계획이다.세계 최대 규모의 온라인 공개 강좌 플랫폼인 미국의 '코세라(Coursera)' 같은 교육 사이트는 이미 생성형 AI 기반으로 전환해서, 자연어로 질문하면 동영상도 나오고 수준에 맞는 인터랙티브한 답변도 나온다. 우리도 가야 할 길이다. 다만 교육 사이트에서 가장 큰 숙제는 환각 현상이 안 일어나는 시스템을 만드는 것이다. 현재 운영비 범위 안에서 전환이 가능할 것으로 기대하고 있다. 이 전환이 이루어져야 EBS의 AX에 마침표가 찍힌다." 김유열 EBS 사장이 1월 28일 오후 일산 EBS 사옥에서 <오마이뉴스> 기자와 만나 최근 미디어 환경의 변화와 2026년 'EBS의 AX(인공지능 전환)' 전략에 대해 이야기를 나눴다."지난해 초에 엄청난 결정을 했다. 기술본부에 4명을 배치해서 100% AI 툴로만 프로그램을 만드는 팀을 꾸렸다. 카메라맨 1명, 그래픽 디자이너 1명, 엔지니어 1명, PD 1명으로 구성했다. 이들이 작가, PD, 카메라맨, 그래픽 디자이너, 작곡, 음향, 편집까지 콘텐츠 제작의 모든 요소를 AI를 활용해 만든 뒤 방송 편성까지 하겠다고 한 것이다.'방송이 된다고 생각하고 만드는 것'과 '연습 삼아 만드는 것'은 사람의 마음가짐이 완전히 다르다. 그래서 실전 상황으로 하자, 방송에 무조건 내보낸다고 했다. 이케아 디자인실 철학이 있다. '시제품 하나가 100번의 회의보다 가치 있다(A prototype is worth a thousand meetings)'는 것이다. 그런 방송용 프로토타입을 만든 것이다.약 3개월 만에 프로그램이 나왔는데, 퀄리티가 탁월했다. 직종 간 차이도 안 났다. 이게 AI 시대의 평등성이라는 것이다. 일반인을 2, 3개월 정도 AI 툴로 연수시키면 비슷한 수준의 콘텐츠를 만들 수도 있을 거란 생각이 들었다. 당사자들의 만족도도 굉장히 높았다. 다들 계속하고 싶어 했다. 그렇게 만들어진 게 이다. 국내 최초로 방송용 영상물을 생성형 AI와 협업해 제작한 프로젝트다.""원가 분석을 해봤더니 놀라웠다. 기존 방송 프로그램 단가의 10분의 1에서 20분의 1 수준이었다. 예전에 CG나 애니메이션을 외부에 의뢰하면 5분짜리에 2억 원은 들었을 것이다. 그와 비교하면 100배 차이가 나는 셈이다. 대규모 '군학일계' 전략을 구사할 수 있다는 확신이 들었다. 제작비 과당경쟁 시스템을 정반대로 되돌릴 수 있겠다는 생각이 들었다.""지난해가 베타 테스트였다면 올해는 실전이다. 전방위적으로 AI 콘텐츠 생산을 확대하려고 하고 있고, 이미 편성 개편이 끝났다.첫째, EBS가 이미 선정해둔 '역사를 바꾼 100책'을 AI로 부활시킨다. 이다. 애덤 스미스를 환생시켜서 <국부론>을 저자 직강하게 하면 어떨까, 칸트가 <순수이성비판>을 가르친다면? 원전을 바탕으로 제작해서 글로벌 시장도 공략할 계획이다. 살아있는 석학들이 등장하는 <위대한 수업(Great Minds)>과 패키지로 월~금 데일리 편성을 한다면 어떤 변화를 불러올까. 3월에 편성할 예정이다.둘째, 어린이 역사 교육이다. 를 만든다. 예전에 '안중근 의사 편'을 AI로 만들었는데, 사진을 기반으로 안중근 의사를 환생시켜 하얼빈에서 이토 히로부미를 저격하는 장면까지 구현했다. AI가 아니면 불가능한 작업이었다. 이 상상을 확장하면, 고조선에서 조선시대까지 한국의 주요 역사 인물들을 어린이용 애니메이션으로 부활시킬 수 있다. 인형극보다 비용이 훨씬 적게 든다. 이것도 주 5회 데일리로 편성된다.셋째, 기술본부 AI팀이 을 만든다. 1920~30년대 단편소설들을 복원하는 것이다. <배따라기>, <감자>, <소나기> 같은 작품들을 영상으로 만드는 것이다. 교육방송이기 때문에 가능한 일이다. 과거의 것을 교육시키는 건데 과거보다 훨씬 세련되게, 제작 비용은 10분의 1 수준으로.이 밖에도 시리즈도 직접 만들고, , 도 만들 계획이다. 올해 주당 약 11편씩 AI 콘텐츠가 나갈 예정이다. 지난해 하반기에 한 달에 한 편이었던 것에서 수십 배를 늘린 것이다. AI를 활용한다면 교육용 콘텐츠는 무제한으로 만들 수 있다고 생각한다." 김유열 EBS 사장이 1월 28일 오후 일산 EBS 사옥에서 <오마이뉴스> 기자와 만나 최근 미디어 환경의 변화와 2026년 'EBS의 AX(인공지능 전환)' 전략에 대해 이야기를 나눴다."2018년 <다큐프라임>을 직접 연출하면서 출장을 갔는데, 그때 느꼈다. 예전에 스테디캠을 쓰려면 하루에 200만 원씩 들었다. 그런데 고프로에 스태빌라이저가 달린 카메라를 처음 다뤄봤는데 전문가 수준의 안정된 화면이 나왔다. 항공 촬영도 마찬가지다. 전문 헬기를 띄우면 1억5천만 원이 들었다. 돈이 없는 방송사는 스테디캠도 못 쓰고, 항공 촬영도 못 했다.지금은 어떤가. 유튜버들이 고프로에 드론으로 이런 제작비의 장벽을 뛰어 넘고 있다. 유튜브는 조금이나마 기술 장벽이 있는데, AI는 그것조차 없다. 음악 작곡을 안 해본 사람이 작곡을 하고, 있지도 않은 실사 같은 화면을 카메라 없이 만들어낸다. AI 기술이 시시각각 엄청나게 발전을 하니까, 몇 년 안에는 상상할 수 없을 정도의 영상 퀄리티가 나올 것이다. 그런 시대의 방송사는 뭐냐? 이 질문을 하고 살아야 한다.""EBS가 12개의 웹사이트를 운영하고 있다고 말하면 다들 놀란다. EBS 플랫폼 가운데 인터넷 플랫폼 수가 방송 플랫폼을 넘어선 지 오래다. EBS 공사법에 방송사 중 유일하게 원격교육을 할 수 있다는 조항이 있다. 지상파 방송은 이미 레거시 미디어가 됐다는 사실을 인정해야 한다. 방송이 아직도 첨단 미디어라고 착각하면 안 된다. 이미 주도권은 인터넷과 모바일로 넘어갔다.코로나가 터졌을 때 'EBS 코로나19 대응 교육지원 비상대책단' 단장과 기술상황실장을 맡았다. EBS가 단순한 방송사만은 아니었기 때문에 가능했다. EBS는 코로나가 본격화된 지 한 달 만에 300만 명을 수용할 수 있는 쌍방향 원격교육시스템을 구축해 초·중·고 학생들에게 원격교육 서비스를 제공했다. 초등학교 3학년부터 고등학교 3학년까지 10개 채널에서 학교 교실수업 모델을 그대로 동시 생방송 했다.현재 AX(인공지능 전환)도 비슷한 마음으로 한다. 코로나 때 인터넷이 있었으니 학생들이 학교에 가지 못하는 상황에서 EBS가 자기 역할을 할 수 있었다. AI는 그 어느 것과도 비교할 수 없을 정도로 세상을 흔들어놓을 것이다. 산업혁명 이후 가장 격렬하고 과격한 변화가 일어날 거라고 본다. 방송이 인터넷 시대나 유튜브·OTT 때처럼 손을 놓고 있으면 망할 것이다. AI는 엄청난 쓰나미지만, 불가측성과 변화가 심화될 때 기회도 있다고 본다."

