김유열 EBS 사장이 1월 28일 오후 일산 EBS 사옥에서 <오마이뉴스> 기자와 만나 최근 미디어 환경의 변화와 2026년 'EBS의 AX(인공지능 전환)' 전략에 대해 이야기를 나눴다.
- 방송산업의 위기가 심각하다. 지상파 광고 매출이 갈수록 줄어들고 있는데.
"EBS를 포함한 지상파 4사의 광고 매출이 2002년 2조870억 원대에서 지난해 5530억 원대로 크게 줄었다. 반면, 제작비는 10배 가까이 올랐다. 이 아이러니를 어떻게 봐야 하나. '하이 코스트(high cost)' 전략이 위대한 콘텐츠를 만든다는 착시 속에서 투자를 하다보니 제작비가 어마어마하게 늘었다. 그러다보니 드라마가 대박이 나도, 광고가 완판이 돼도 적자라고 한다.
방송산업의 본질적인 위기는 광고가 디지털, 즉 유튜브와 OTT(온라인 동영상 서비스)로 넘어간 것이다. 위기가 닥치니까 경쟁이 치열해지고 드라마·예능의 제작비 단가를 상승시키는 과당경쟁을 불러일으켰다. 이게 '군계일학(群鷄一鶴)'의 전략이다. 한 마리 학을 만들기 위해 물량을 집중하는 것이다. 광고는 25% 수준으로 떨어졌는데도 제작비 단가는 10배가 뛰었다면 감당이 되겠는가."
다르게 기획·제작·유통하는 '군학일계(群鶴一鷄)' 전략
- 지상파 방송의 위기, 유튜브와 OTT의 부상, EBS의 전략은 무엇인가.
"1등을 향해 집중하는 과당경쟁의 늪에서 탈출해야 한다. 무조건 다르게 기획하고, 다르게 제작하고, 다르게 유통하는 '군학일계(群鶴一鷄)' 전략이 필요하다. 세스 고딘(Seth Godin)이 <퍼플 카우(Purple Cow)>에서 이런 얘기를 했다. 10만 마리의 회색 소 가운데 보랏빛 소 한 마리가 있으면 눈에 띈다. '하이 코스트(high cost)'가 아니라 '리마커블(remarkable)'한 콘텐츠에 주목해야 한다. 반드시 비용을 많이 들여야 하는 건 아니다.
실제 사례가 있다. EBS 역사상 제작비가 가장 적었던 2008년에 프라임 타임대의 여러 장르 프로그램 70%를 폐지하고, 다큐멘터리로 선택과 집중을 했다. <다큐프라임>, <세계테마기행>, <한국기행>, <극한직업>을 기획했고 방송했다. 다른 방송사가 예능과 드라마에 집중할 때 EBS는 철저히 다큐로 갔다. 가장 제작비가 적은 시기였는데도 시청률이 6배, 수상 실적이 10배 정도 뛰었다.
<다큐프라임>은 아카데믹하게 만들어서 한 번 만들면 여러 번 사용할 수 있게 했다. 예전에는 1500만 원짜리의 다른 프로그램을 주당 세 편씩 만들었다면, <다큐프라임>은 5000만 원짜리 한 편을 만들어 세 번 이상 방송하는 전략을 폈다. 실제 시청률이 더 올라갔다. <세계테마기행>은 제작비 절감을 위해 일부러 출장비 C급 지역을 집중적으로 가고, 한번 가면 4편 방송 분량을 촬영하게 했다.
현재는 2008년과는 비교도 안 될 정도로 수많은 회색 소가 있다. 하루에 72만 시간 분량의 유튜브 콘텐츠가 새롭게 업로드된다. 전 세계 절대다수 콘텐츠가 OTT와 모바일로 사람들에게 도달한다. 더 크고 더 빠른 회색 소를 만들겠다고 경쟁하면 허망해진다. 선택과 집중, 차별화를 하지 않으면 또 다른 회색 소 한 마리를 값 비싸게 만드는 것이나 다름없다."
- 2022년 사장으로 취임한 뒤 비상경영을 선언했고, 지난 2024년과 2025년에는 2년 연속 흑자를 냈다. 지상파의 위기 속에서도 내실있는 경영이 가능했던 비결은 무엇인가.
김유열 EBS 사장
"2022년 3월 8일 취임하자마자 그해 수입·지출을 분석해 보니 350억 원 적자가 예상됐다. 자본 잠식 직전까지 간 상태였다. 취임하니까 아득하더라. 솔직하게 자금 사정을 하나도 숨기지 않고 공개했다. 이대로 가면 조만간 자본 잠식된다고도 했다. EBS는 2017년 일산 신청사로 이전한 이후 구조적인 대규모 적자에 빠져 있었다. 신청사 이전 이후 약 10년 동안 인건비만 100억 원이 늘었다. 코로나 때 일시적인 흑자도 코로나 이후 대규모 적자로 돌아섰다.
두 가지 방향의 노력이 불가피했다. 하나는 비용 절감이다. 나와 간부들이 임금 10%를 반납하고, 연차 휴가를 100% 소진했다. 나는 첫해에 임금 20%를 삭감했다. 노동조합에 주 4.5일제, 기본급 일부 삭감, 연차 휴가 100% 소진을 제안했다. 처음에는 전혀 수용되지 않았고 오히려 사장 퇴진 요구가 나왔다. 예전부터 굳어진 적자 구조를 이유로 사장 퇴진 운동을 하는 것은 받아들이기 어려웠다.
타협하면 EBS에 돌이킬 수 없는 위기가 도래한다고 생각했다. 결국 4개월간 주 4.5일제와 0.5일 재택근무, 연차 휴가 일부를 강제 소진하는 조건으로 대타협을 봤다. 약 2.3% 정도의 임금 삭감 효과가 있었다. 제작비도 일부 삭감하고 신입사원 채용도 줄여서 170억 원가량의 경비를 절감했다.
이에 더해 150억 원가량 신규 수익을 창출했다. 유튜브 수익이 서너 배 올랐고, 구독 수익도 급증했다. 특히 EBS가 보유한 100만 개의 디지털화된 문항을 여러 곳에 판매하는 AI 데이터사업 수익이 수십억 원 발생했다. 멘토링, 화상 튜터링 등 원격교육 관련 디지털 수익도 새로 생겼다. 출판 부서도 열심히 했다. E-BOOK도 발행하고 신규 교재 라인업으로 70억 원 이상의 순익을 창출해냈다. 모두 합쳐서 약 300억 원의 수익 구조를 개선했다.
2024년 노사 갈등에도 '흑자 전환'... 2025년 48억 당기순이익
김유열 EBS 사장
2024년 노사 갈등에도 불구하고 흑자로 전환됐다. 흑자로 전환되니 구성원들의 불안도 좀 가라앉은 것 같다. 2025년 새로운 노조가 들어서면서 본격 노사 상생 방안을 연구했고, 지난해 5월에 노사 상생 선언을 하고 조건 없이 전격적으로 주 4.5일제를 도입했다. 임금도 호봉 승급 외에 2.7% 인상에 합의했고, 격려금도 흑자의 20%를 지급하기로 했다. 간부와 구성원들이 일치단결해서 헌신한 덕분이다. (※ EBS는 2025년 48억 원의 당기순이익을 거뒀다.)"
- AI와 디지털 관련 수익 규모는 어느 정도인가.
"AI 관련 사업 수익이 가파르게 늘어나고 있다. 2023년 12억 원, 2024년 78억 원, 2025년 95억 원이었고, 올해는 확정된 것만 100억 원이 넘는다. 디지털 수입까지 포함하면 훨씬 더 많다. 유튜브·구독 수입도 늘어나고 있고, 올해부터는 비(非)방송 디지털 콘텐츠 판매 수익도 크게 늘 전망이다. 특별한 이변이 없는 한 2026년과 2027년은 흑자가 지속될 것으로 본다. 올해와 내년에 반영되는 큰 규모의 장기계약이 이미 성사됐다. 흑자 구조가 어느 정도 구축된 셈이다.
나는 EBS(Educational Broadcasting System)가 아니라 EMS(EBS Media System)를 지향해야 한다고 주장해왔다. 수익 구조로만 놓고 보면 EBS는 이미 방송사가 아니다. 전체 매출 가운데 3분의 2가량인 2000억 원 정도가 방송과 무관한 수입이다. 취임하면서 EBS의 디지털 지식콘텐츠 허브를 구축하겠다고 했다. 이것이 주효했다고 본다. 지식콘텐츠부도 만들고 유튜브팀도 만들었다. 방송과 인터넷의 AX(인공지능 전환)가 마무리되면 EBS는 지금과는 완전히 다른 미디어사가 돼 있을 것이다."