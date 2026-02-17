기사를 스크랩했습니다.
설마가 부동산 잡는 해박순찬

2026년 병오년(丙午年)은 '붉은 말의 해'이다.

우리 사회 구석구석에 쌓인 병폐와 비상식들을 쓸어내고자 하는 시민들의 열정이 붉게 타오르는 해가 될 것이다.

부동산 투기와의 전쟁을 선포한 이재명 정부는 오로지 시민들의 개혁에 대한 열망을 믿고 달려나가길 기대한다.


박순찬의 장도리 카툰
