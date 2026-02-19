AFP 연합뉴스

7일(현지시간) 독일 동부 예나에서 반파시스트 운동가 마야 T를 지지하는 집회가 열리고 있다.베를린 당국에서는 부다페스트 검찰의 신병인도 요청에 유럽 연합의 상호 공조 원칙에 따라 부응했고 '절차상 아무 문제가 없다'라고 밝혔다. 마야 T는 '안티파'라고 불리는 국제적 반파시즘 단체의 일원이다. 이탈리아와 프랑스 국적을 가진 동지들도 함께 체포되었는데 두 나라에서는 부다페스트의 비인도적인 구금 환경을 이유로 자국민의 신병인도를 거부했다.그뿐 아니다. 마야 T의 처지는 이탈리아의 활동가 일라리아 살리스와 극명하게 대비된다. 헝가리에서 쇠사슬에 묶인 채 재판받는 일라리아 살리스 모습에 온 이탈리아 전체가 분노하며 보호를 외쳤고 동료들은 기지를 발휘했다. 이탈리아는 그녀를 유럽의회 의원 후보로 지명했고 당선시켰다. 결국 살리스는 면책특권을 얻어 자유를 되찾았다.자국민이 가혹한 환경의 외국 감옥으로 끌려가는데도 '절차상 문제가 없었다는데 어쩌겠어'라면서 쉽게 수용하고 잠잠해지는 베를린 시민들의 반응도 더욱 이해하기 어렵다. 나치 시대를 연상시키는 검찰의 잔인한 효율성과 이를 묵인하는 차가운 침묵, 그것이 베를린의 본모습인가?독일 현지에서 피부로 느끼는 이들의 큰 특징은 제도와 절차에 대한 무서운 수준의 순종이다. "시스템이 정한 것이니 따라야 한다"라는 확고한 믿음은 분명 제도 내에서 평등을 보장하는 큰 장점이다. 그러나 이를 뒤집으면 사람보다 제도와 절차가 우위에 선다는 뜻도 된다.나도 모르게 오래전 연방 아카이브에서 보았던 나치 시대 말단 공무원의 서류가 떠 올랐다. 명령대로 유대인을 기차에 태워 보냈다는 보고 문서였다. 아무런 감정도 전해 오지 않는 종이 한 장을 들고 부들부들 떨었던 기억이 난다.