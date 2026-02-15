오마이뉴스

아버지와 아들이 함께 커피 마시는 모습 (AI생성 이미지)2011년 어느 날 초등학교 교사로 35년 재직하셨던 나의 아버지께서 70대 중반의 연세에 치매 판정을 받으셨다. 담배와 커피를 즐기셨던 아버지께서는 어디에선가 커피가 치매 환자에게 좋다는 얘기를 들으셨다고 하시며 커피를 더욱 자주 마셨다. 물론 편리한 커피믹스였다. 넓은 벌판이 내려다보이는 고향집 2층 아버지 침대맡에는 늘 커피믹스 박스가 놓여있었고, 식사 후나 흡연 후에는 항상 여유로운 표정으로 커피를 드셨다.폭력성을 동반한 치매 증상이었기에 돌아가시기 얼마 전부터는 손발이 병원 침상에 묶여있으셨고, 커피조차 마시지 못하셨다. 언젠가 아버지와 마주 앉아 커피 한 잔 마시면서 장남인 내가 살아오며 느꼈던 섭섭했던 순간들을 얘기하고, 묵은 감정을 털어버리고 싶었던 나의 작은 희망은 끝내 이루어지지 않았다. 그분과 마신 마지막 커피에 대한 기억조차 없이 그렇게 보내 드렸다.세계 커피 역사 속에는 아버지 이야기가 적지 않게 등장한다. 우리나라 커피 역사에는 아버지와 마신 커피 이야기가 드물다. 1898년 9월 커피마니아였던 아버지 고종과 식후 커피를 함께 마시다가 독살될 뻔했던 황태자 시절 순종 이야기 정도가 남아 있다.세계 커피 역사에서 아버지 이야기로 가장 유명한 것은 디카페인 커피를 발견한 독일인 루트비히 로젤리우스 이야기일 것이다. 1874년 독일 브레멘 태생인 로젤리우스의 아버지는 상인이었고, 주요 취급 물품이 커피였다. 아들 로젤리우스가 아버지 회사에 들어간 것은 20살이 되던 1894년 무렵이었다. 해외에서 커피를 수입하여 유럽 여기저기로 판매하는 일을 주로 담당하였다. 로젤리우스는 물론 그의 아버지는 커피를 즐기는 커피마니아였다.그러던 1902년 어느 날 59세의 아버지가 갑자기 심장병으로 사망하였다. 과도한 카페인 섭취가 원인일 수 있다는 의사의 소견을 들은 로젤리우스는 카페인을 연구하기 시작하였다. 정확하게는 커피에서 카페인을 제거하기 위한 연구였다. 아버지에 대한 존경심이 컸던 로젤리우스였기에 가능한 선택이었다.19세기 말 당시는 유럽과 미국에서 커피 유해성 논쟁이 활발하였다. 산업화의 성공으로 소비력이 폭발하면서, 육류 소비가 늘고, 커피 소비도 폭발적으로 성장하였다. 이에 따라 각종 성인병이 유행하면서 커피에 함유되어 있는 카페인이 비판의 대상으로 떠올랐다. 커피가 심장 질환, 신경과민, 불면증의 원인이라는 소식은 이어졌고, 카페인은 독성 물질로 비난의 대상이 되었다. 미국에서 시리얼 업체 포스트(Post)에서 개발한 커피 대용품 포스텀이 인기를 끈 것이 이 시절이었다.아버지의 사망이 커피 중독, 이로 인한 카페인 과다에서 비롯되었다고 생각한 로젤리우스는 커피에서 카페인을 제거하는 기술 개발에 매달렸다. 아무런 성과가 없던 로젤리우스에게 우연한 사건이 벌어졌다. 1903년 로젤리우스가 취급하던 커피 생두 화물이 해상 운송 중 바닷물에 젖는 사고가 발생했다. 바닷물에 잠겼던 원두는 판매할 수 없었고, 로젤리우스의 실험실로 옮겨졌다.바닷물에 빠졌던 생두를 볶고, 갈아서, 물에 넣어 끓였다. 그런데 맛은 큰 차이가 없고, 각성 효과가 현저하게 약해진 느낌이었다. 생두의 성분을 분석해 보니 카페인이 거의 남아 있지 않았다. 로젤리우스가 염분이 들어 있는 바닷물과 만났을 때 카페인이 용해된다는 사실을 알게 된 순간이었다. 커피의 맛은 유지된 상태로 카페인만 제거될 수 있다는 희망을 찾은 것이다.생두를 증기나 물로 불린 후 유기용매(초기에는 벤젠)를 사용해 카페인을 제거하는 기술을 발견한 로젤리우스는 1906년에 이 기술의 특허를 취득하였다. 세계 최초의 상업적 디카페인 커피 탄생이었다. 현재 세계 최고 기술의 디카페인 기업 Kaffee HAG가 이렇게 등장하였다. "신경을 자극하지 않는 커피, 의사가 권하는 커피"를 내세우면서 디카페인 커피는 널리 퍼질 수 있었다. 특히 심장병 환자, 노인, 여성들 사이에서 인기 음료로 성장하였다. 아버지에 대한 효심이 만든 발명품이었다.