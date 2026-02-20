▲
2월 오사카에 함박눈이 쏟아지고 있다. 오사카는 겨울에도 영상의 날씨가 유지되기 때문에 이처럼 눈이 많이 내리는 일은 드물다.김용국
일본에서 처음, 게다가 홀로 명절을 보냈다. 한국에서도 명절이라고 특별한 건 없었지만, 고향을 찾아 홀로 계시는 어머니를 뵙고 어머니 손맛을 느끼는 행복이 있었다. 갓김치, 장어탕, 갈치조림, 양념게장... 생각만 해도 군침이 돈다.
요즘 명절은 역귀성에, 해외여행이 흔해졌지만, 20대 시절인 1990년부터 객지 생활을 시작한 나에게 '명절'은 '귀성'과 동의어였다. '민족의 대이동'이라는 거창한 표현으로 미화되던 시절. 만원 지하철 같은 전라선 통일호 입석을 타고 8시간 넘게 졸며 가기도 했고, 운 좋게 버스를 예매하거나 친척 차량을 얻어 탔다가 24시간 넘게 도로에서 보낸 적도 적지 않았다.
한국은 음력설에 정월(正月)이라는 표현을 사용한다. 차례상을 준비하는 집안은 줄고 있지만 여전히 중요한 명절이다. 일본은 어떨까. 양력을 기준으로 새해를 맞는다. 한마디로 1월 1일만 새해이다. 우리처럼 2월에 다시 덕담하면서 새해 인사를 하는 일은 없다. 일본의 정월(쇼가츠)은 양력 1월 1일로, 가장 중요한 명절이다. 휴업·휴가 기간도 길다. 올해의 경우 길게는 작년 12월 27일(토요일)부터 1월 4일(일요일)까지 9일간 쉬는 곳도 상당수였다.
식당이나 상점도 이 기간에는 영업하지 않거나 며칠만 문을 연다. 그래서 일본에 온 지 얼마 안 된 연말 연휴 기간 식당을 찾느라 애를 먹었다. 그나마 저녁 술집은 문을 여는 곳이 많아서 맥주 한 잔과 함께 먹는 안주가 요기가 되었다.
이 무렵 한 술집에서 우연히 한국을 사랑한다는 70대 '친한파' 노인을 알게 되었다. 그는 "연말연시에 먹을 곳도 마땅찮은데 우리 집에서 연휴 내내 숙식해도 된다"고 큰소리쳤다. 한국에서도 취중 약속을 믿었다가 낭패를 보았던 적이 적지 않아 아무런 기대도 하지 않았다. 실제로 다음날 전화 통화할 일이 생겨서 그에게 전화를 걸었더니 사무적인 답변만 돌아왔을 뿐 초대한다는 말은 일절 없었다. 역시 술자리 약속은 곧이곧대로 믿어선 안 된다.