한겨레

2월 12일 한겨레 1면 기사.민주당 주도로 11일 잇달아 열린 국회 법사위 법안심사소위원회와 전체 회의에서 재판소원법과 대법관 증원법이 의결됐다.재판소원은 대법원 확정판결에 대해서도 기본권 침해 여부를 따져 헌법재판소에 헌법소원을 제기할 수 있도록 하는 제도인데 법조계 안팎에서도 도입의 실익 여부에 대한 논란이 있다.법원행정처는 재판소원제가 도입될 경우 국민들이 '소송지옥'에 빠질 수 있다고 우려한다. 기우종 법원행정처 차장은 이날 국회 법사위에서 "재판소원을 도입하게 되면 당사자들은 시간과 비용을 들여 계속 다퉈야 한다"며 "도저히 받아들일 수 없는 법안"이라고 반발했다.지성우 성균관대 로스쿨 교수도 중앙일보 통화에서 "재판소원은 실질적 4심제 도입으로, 재판 하나가 종결되는 데 10년씩 걸릴 것"이라며 "승소 사례는 극히 드물 것이고, 돈 있는 사람이 헌재로 사건을 끌고 올라가면 돈 없는 사람은 끌려가야 한다"고 비판했다. 문형배 전 헌법재판소장 권한대행도 지난해 12월 대법원 공청회에서 "국민에게는 사건 처리 지연과 소송 비용 증가를, 헌재에는 업무 과부하를 초래할 수 있다"고 비판 입장을 낸 바 있다.국민의힘에서는 이재명 대통령의 사법리스크 해소를 위한 법안이라고 비판했다. 국민의힘 곽규택 의원은 "대법원에서 이 대통령이 유죄가 확정되면 그걸 뒤집어야 하기 때문에 재판소원을 도입하는 것 아니냐"고 의문을 제기했다.그러나 민주당 정청래 대표는 11일 최고위원회의에서 "시간표대로 차질 없이 타협 없이 처리하겠다"고 못 박았다. 한겨레는 "합당 중단으로 타격 받은 리더십을 강성 당원들이 지지하는 사법개혁 법안으로 회복하려는 의도"라고 풀이했다.민주당 핵심 관계자는 "2월 임시국회 중에 사법개혁 3법(재판소원법·대법관 증원법·법 왜곡죄)을 통과시키는 게 목표"라며 "2월 마지막 주 본회의에서 연이어 처리될 가능성이 크다"고 말했다.그러나 "사법개혁 법안 처리를 밀어붙이면 원내의 민생 법안 처리가 굉장히 어려워질 수 있다"는 우려의 목소리도 있다. 국민의힘은 민생 법안을 처리하기로 합의한 12일 국회 본회의에선 필리버스터를 진행하지 않는다는 계획이지만, 24일경 예상되는 본회의에서 민주당이 3법 처리에 나설 경우 필리버스터를 검토하고 있다.민주당과 조국혁신당의 지방선거 전 합당은 무산됐지만 강득구 민주당 최고위원이 10일 페이스북에 올렸다가 2분 만에 삭제한 글이 정치권에 여진을 일으키고 있다.합당 무산이 굳어지기 전에 올린 글에서 강득구는 홍익표 청와대 정무수석을 만난 사실을 전하면서 "지방선거 이후에 합당하고 전당대회는 통합 전당대회로 했으면 하는 것이 대통령의 바람이라고 한다"고 전했다.이어 "합당에 관한 입장을 발표하면, 바로 합당에 관한 수임기구를 준비했으면 좋겠다는 대통령의 입장까지 전달받았다"며 "이런 내용이 이번 주에 발표되면, 청와대에서는 다음 주 통합과 연동된 이벤트까지 계획하고 있다고 한다"고도 했다.강득구는 글을 삭제한 다음 날(11일) "사실과 전혀 부합하지 않는 글이 계정에 올라간 것을 확인하고 바로 삭제를 지시했다"며 보좌진의 실수라고 해명했다.그러나 강득구의 글을 놓고 자신과 가까운 김민석 국무총리에게 보내려던 메시지를 실수로 페이스북에 올린 것이라는 추측이 나왔다. 글 말미에 "총리께서 말씀하신 부분과 편차가 있다"는 내용이 있기 때문이다. 강득구는 "총리에게 보고하는 내용이 페이스북에 실수로 올려진 것 아니냐"는 기자들의 물음에 "전혀 아니다"고 부인했다.정청래와 가까운 친청계에서는 김민석 총리의 당무 개입 의혹을 제기했다. 익명의 지도부 관계자는 동아일보에 "총리가 의원들에게 '오더'를 내리고 있는 것 아니냐"고 비판했다.반면, 장동혁 국민의힘 대표는 "(대통령의) 심각한 당무 개입"이라며 "아마 국민의힘이 여당일 때 그런 게 일어났다면 민주당은 대통령을 탄핵해야 한다고 난리 났을 것"이라고 말했다.강훈식 대통령 비서실장은 11일 춘추관 브리핑에서 "합당은 양당이 결정해야 될 사항이고 청와대는 이에 대해 어떠한 논의나 입장이 없다"며 "청와대나 대통령의 뜻을 말씀하실 때는 신중해 주실 것을 정중히 요청드린다"고 말했다.민주당 출신 김병기 무소속 의원의 아내 이아무개 씨에게 공천헌금을 준 혐의로 수사를 받는 전직 동작구의원들이 "이씨가 '남편 선거에 돈이 필요하다'며 눈치를 줘 돈을 줬다"고 진술했다는 보도가 나왔다.이씨는 2020년 4월 총선 직전 동작구의원 A와 B로부터 각각 1000만원과 2000만원을 받았다가 수개월 뒤 돌려준 혐의를 받는다.조선일보에 따르면, A는 최근 서울경찰청 공공범죄수사대 조사에서 "2020년 3월 이씨가 선거 전에 남편이 돈이 필요하다고 해 내 아내가 1000만원을 건넸다"고 진술했다.이씨가 처음에는 "돈이 더 많이 필요하다"면서 거절했다가 며칠 뒤 김병기의 측근 이지희 동작구의회 부의장이 자신에게 "저번에 (이씨가) 말했던 돈을 달라"고 해 1000만원을 건넸다는 게 A의 주장이다.B도 "이씨가 선거 비용이 필요하다고 해 2000만원을 줬다"고 했다. 이씨는 지난달 22일 경찰 조사에서 "구의원들에게 돈을 요구한 적도 받은 적도 없다"고 부인했다.신문은 "경찰이 A와 B의 진술이 구체적이고 일관돼 이씨가 금품을 받았을 가능성에 무게를 두고 수사 중"이라며 이씨에 대한 구속영장 신청 가능성을 거론했다. 이씨는 김병기의 갑질 의혹 등을 폭로한 전직 보좌진들의 텔레그램 대화 내역을 무단 유출한 혐의로도 수사받고 있다. 경찰은 김병기를 이달 중하순 소환 조사할 것으로 전해졌다.비수도권에서 태어나 고향에 남은 소득 하위 50% 자녀의 80.9%는 하위 50%에 계속 머무르며 '가난의 대물림'이 심화되고 있다는 조사 결과가 나왔다.한국은행(아래 한은)과 OECD가 11일 공동 발표한 '지역 간 인구이동과 세대 간 경제력 대물림' 보고서에서 최근 세대에서 대물림 정도가 심해지는 양상이 확인됐다.한은은 1970년대생 자녀의 소득 백분위 기울기는 0.11이었지만 1980년대생은 0.32로 나타났다고 밝혔다. 비수도권에서 태어나 고향에 남은 경우 부모 소득이 하위 50%인 자녀가 하위 50%에 머무는 비율은 과거 58.9%에서 최근 80.9%로 올랐다. 과거엔 가난의 대물림이 10명 중 6명에 그쳤다면 지금은 10명 중 8명에서 이른다는 얘기다.반대로 부모가 소득 하위 50%인데 자녀가 상위 25%로 진입한 비율은 13%에서 4%로 하락했다. 타 광역권으로 이주한 자녀의 평균소득 백분위는 부모보다 6.5%포인트 상승했지만 비이주 자녀는 2.6%포인트 하락했다.한은은 광역 거점도시의 경쟁력 약화가 영향을 미친 것으로 본다. 50대 비수도권 출생 자녀가 권역 내 거점도시로 이주한 경우 평균소득 백분위는 47.8%로 수도권 이주 집단 44.9%보다 높았다. 30대는 수도권 이주 집단 50.9%가 거점도시 이주 집단 48.6%를 웃돌았다.이에 따라 수도권과 지방의 1인당 소득 격차도 2005년 320만원에서 2023년 550만원으로 확대됐다. 서울 아파트 실질 가격은 2005년 대비 2025년 19.6% 상승했지만 비수도권은 3.0% 하락했다. 부모 자산 하위 25% 자녀의 수도권 이주 확률은 상위 25% 자녀보다 43%포인트나 낮았다.동 연구를 진행한 정민수 한은 지역경제조사팀장은 " '개천에서 용 난다'는 속담과 달리 최근 세대 간 계층이동 역동성이 약화되고 있다는 경고가 제기되고 있다"며 "거점도시 대학의 경쟁력이 약하고 비수도권 전반에 양질의 일자리가 부족한 구조적 여건이 복합적으로 작용한 결과"로 설명했다.중국 틱톡 모기업 바이트댄스가 새로운 AI 영상 생성 모델 시댄스 2.0을 출시했다. 중국의 테크 매체들은 AI 분야에서 돌풍을 일으킨 딥시크에 이어 AI 이미지 분야에서도 미국 업체들과 겨뤄볼 만하다고 호평하고 있다.중국 관영 글로벌타임스 등의 보도에 따르면, 시댄스는 이미지 몇 장과 간단한 명령어만 입력하면 20초에서 2분 정도 고해상도 영상을 만들어낸다. 지원 언어는 중국어와 영어 외에 한국어 등 9개가 포함됐다. 입 모양에 맞춰 자연스러운 음성을 생성하는 기능도 탑재했다.중국 그래픽 감독 야오치는 시댄스를 활용해 2분짜리 공상과학 단편영화 귀도를 330.6위안(약 7만원)에 제작했다. 상하이증권보는 콘텐츠제작 업계 관계자의 말을 인용해 "5초짜리 영상 제작 비용은 4.5~9위안(약 900~1800원) 정도로 낮출 수 있으며 기존 1주일 이상 소요됐던 작업이 3일 이내로 단축될 것"이라고 전했다.업계에서는 시댄스가 틱톡에 올려진 방대한 이용자 영상을 무단 학습했을 가능성이 크다고 보고 있다. 알리바바도 춘제를 앞두고 차세대 이미지 기반 모델 큐원 이미지 2.0을 발표했고, 텐센트는 AI 기반 원스톱 만화 및 애니메이션 솔루션을 출시했다.임수종 한국전자통신연구원(ETRI) 책임연구원은 동아일보에 "앞서 나가는 기술을 개발하는 건 미국의 빅테크일 수 있지만 창작자들이 이용하는 것은 중국의 AI가 될 수도 있다"고 전망했다.▲ 경향신문 = 산불 이재민에 '100만원' 전기료 폭탄▲ 국민일보 = 청소년 심리부검 때 AI 사용 흔적 살핀다▲ 동아일보 = 검찰개혁 불협화음 與 사법부 압박 3법은 속도▲ 서울신문 = 구글맵 긍정 검토… 비관세장벽 낮출 듯▲ 세계일보 = 실업급여액 30% 늙어가는 고용시장 고령층이 타갔다▲ 조선일보 = 내집 마련, 부모 세대보다 14년 늦어졌다▲ 중앙일보 = 재판소원법 강행, 초유의 4심제 현실화▲ 한겨레 = 민주, 재판소원·대법관 증원법 속도전▲ 한국일보 = 직급 명패 치우고… 모두 '님'이 된 과기부