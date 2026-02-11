▲
2014년 8월 15일 도쿄에서 제2차 세계대전 종전 69주년을 맞아 전몰자 추모를 위해 야스쿠니 신사를 참배하는 일본 국회의원들. 왼쪽에 다카이치 사나에 중의원 의원이 있다.AP/연합뉴스
이 변화가 일본만의 특수한 일탈은 아니다. 미중 경쟁과 러시아의 우크라이나 침공 이후, 세계 질서는 규범과 제도 중심에서 힘과 억지 중심으로 이동하고 있다. 일본 정부가 2022년 채택한 세 가지 국가안보 문서 (국가안보전략NSS, 국가방위전략NDS, 방위력정비계획DBP)에서 "전후 최엄중 안보 환경"을 선언한 배경도 바로 여기에 있다.
이 환경 속에서 일본의 보수, 특히 극우 핵심 세력은 자신들이 품어온 오래된 기억을 기회로 인식하며 적극적으로 호출하는 모습이다. 이들에게 남은 기억은 침략의 역사가 아니라, 자신의 힘으로 주변을 움직이고 판을 짜던 제국에 대한 향수다.
이 욕망은 지금 두 갈래 경로로 현실 정치에 접근하고 있는 것으로 보인다. 첫 번째는 개헌을 통한 정상국가 서사다. 자위대를 군대로 명문화하고, 전후 체제가 공식적으로 끝났음을 선언하는 길이다.
개헌은 극우 세력에게 정책 하나를 바꾸는 문제가 아니다. 그것은 일본이 마침내 패전국이라는 지위를 벗어났다고 말할 수 있게 해주는 상징적 언어다. 군사력의 실질보다, 그 사실을 헌법에 적어 넣는 행위 자체가 갖는 의미가 더 크다.
이들이 그리는 그림은 분명하다. 중의원에서 확보한 압도적 의석을 발판으로 개헌 논의를 공식 의제로 끌어올리고, 사회 전반에 '이제는 이야기해도 되는 문제'라는 분위기를 만드는 것이다. 당장 결론에 이르지 않더라도, 개헌이 상시적으로 논의되는 상태만 유지된다면 정치적 목적은 상당 부분 달성된다는 계산이다.
하지만 개헌은 이처럼 상징성이 큰 만큼, 동시에 매우 불안정한 선택지이기도 하다. 논의가 본격화되는 순간, 그것은 제도 개편을 넘어 전후 일본이 오랫동안 관리해 온 역사 인식과 정체성을 한꺼번에 건드리는 문제로 바뀐다. 그동안 수면 아래에 있던 반발과 외부의 시선이 동시에 정치의 전면으로 떠오를 가능성이 크다.
시간 또한 개헌의 편이 아니다. 속도를 내면 낼수록 사회적 저항이 커지고, 시간을 끌면 정치적 동력이 빠진다. 추진과 유보 사이에서 균형을 잡아야 하는 과정 자체가, 극우 세력이 기대하는 '역사적 복권'의 서사를 끊임없이 흔들어 놓는다.
그래서 개헌은 언제나 말해지지만, 쉽게 완주 되지는 않는다. 성공하든 실패하든, 그 과정에서 감수해야 할 정치적 비용이 지나치게 크기 때문이다. 이 경로는 매력적이지만 위험하고, 상징적이지만 불안정하다.
이 때문에 극우 세력에게 개헌은 반드시 도달해야 할 결승선이라기보다, 계속 열어두어야 할 의제에 가깝다. 사회의 경계선을 조금씩 이동시키고, '가능하다'는 감각을 확산시키는 것만으로도 정치적 효과는 발생한다. 개헌은 목표이면서 동시에 '압박 장치'다.
개헌이 어려운 이유