택시가 시민들을 태우기 위해 기다리는 모습.남들은 아파트 갭투자로 몇억씩 벌었다는데, 나는 오로지 내 몸 하나로 시간을 버텨가며 그 시간을 돈으로 바꾸는 우매한 노동에만 매달려 왔다. 누군가는 나를 미련하다고 할지도 모른다. 하지만 택시라는 좁은 공간은 나에게 단순한 일터 그 이상이었다.그곳은 세상의 민심이 흐르는 강이었고, 시대의 공기가 쉬어 가는 정거장이었다. 윤석열 정부 시절, 손님들이 내뱉던 "요즘 경기 어떠냐"는 물음 속에는 짙은 절망과 우울함이 배어 있었다. 2024년 12월 3일, 비상계엄의 공포가 서울 도심을 뒤덮었을 때, 나는 핸들을 잡은 손을 떨며 이 나라의 미래를 비관하기도 했다.하지만 시대의 서민들은 위대했다. 계엄의 어둠 속에서도 국회로 달려가 민주주의를 지켜냈던 그 평범한 사람들의 얼굴을, 함께 여의도로 달려갔던 나는 선명하게 기억한다. 탄핵이 부결되던 날 소주잔을 기울이며 쏟았던 울분은 이제 조금씩 희망의 싹으로 자라나고 있다. 그렇지만 아직 현실은 차갑다. 물가는 여전히 높고, 서민들의 삶은 칼날 같은 겨울바람에 베인다.그러나 나는 희망을 버리지 못한다. 바로 내 노동이 나를 부자로 만들지는 못하지만 가난에 빠트리지도 않을 거라는 믿음, 즉 상식이 통하는 세상이 끝내 올 거라는 희망을.설 명절에 나는 고향 어머니 품을 찾아 내 사랑하는 아내와 아이들과 함께 남쪽으로 가는 길 위를 달릴 예정이다. 그 길 위에서 어쩌면 나는 그동안 내 택시 뒷좌석에 앉았던 손님들의 얼굴을 기억해 낼지도 모른다.취업난에 허덕이던 청년, 손자 보러 가는 길이라며 연신 즐거워 하시던 할머니, 아직은 어렵지만 그래도 어떤 기대감이 조금씩 솟는 것 같다는 자영업자까지. 그들 모두가 나와 같은 서민들이다. 우리들의 삶은 여전히 팍팍하고 고단하지만, 긴 터널도 끝은 있게 마련이다. 그 끝에 대한 희망마저 놓을 수는 없다.스스로 약속했던 3년의 시간 중 이제 6개월이 남았지만, 그 후에도 나는 지금의 노동을 게을리하지 않고 계속하고 있을지도 모르겠다. 자식들의 뒷바라지가 끝나지 않았기 때문이기도 하지만 택시 미터기 올라가는 숫자보다 더 정직한 세상의 변화를 현장에서 지켜보고 싶기 때문이다.모처럼 어머니와 함께 잠자리에 드는 명절이 눈앞으로 다가왔다. 서민들의 삶은 대개는 춥고 고달픈 겨울이었지만 우리는 그 겨울을 견뎌내며 봄을 준비하는 법을 배웠다. 비록 내 손은 거칠고 주머니는 가볍지만 내 노동으로 내 삶이 풍요로운 세상의 길 위에서 내일도 나는 다시 희망의 시동을 걸 것이다. 그것만이 우리가 오늘을 살아가고 내일을 꿈꾸는 유일하고 위대한 방식이기 때문이다.