2024년 12월 3일 윤석열 대통령이 비상계엄을 선포했지만, 국회가 비상계엄 해제 결의안을 통과시킨 후의 모습. 수많은 시민들이 국회의사당 인근에 모였으나 경찰 등이 막아서고 있다.권우성
택시에서 시간으로 환산되는 돈은 또한 세상을 반영했다. 사람들이 점점 줄어드는 지방에서는 손님도 같이 줄고 택시 기사들 수입도 함께 점점 줄고 있었다. 나는 그것을 지방에서 개인택시를 하는 선배를 통해 알았다. 그런데도 지방의 개인택시 면허 시세가 서울보다 비싸다. 딱히 먹고 살 수 있는 직업이 마땅치 않은 이유다.
그나마 사람들이 모여들어 북적이는 서울에서는 손님들이 끊이지 않고 있었지만 계절이나 시즌에 따라 영향을 받았다. 예를 들면 졸업을 하고 새 학교로 진학하는 졸업과 입학 시즌에는 택시 손님이 눈에 띄게 적어지고 비가 잦은 장마철이나 연말 송년회 시즌에는 손님들을 실어 나르느라 택시가 분주하게 돌아다녔다.
그런 택시 안으로 바깥세상이 함께 드나들고 있다는 사실 또한 알게 되었다. 숱한 사람들이 내 택시를 타고 내렸고 그들 중 적지 않은 사람들이 내게 말을 걸었는데, 그들 중 또 많은 사람들의 공통된 말은 이것이었다.
"기사님, 요즘 경기 어때요?"
윤석열이 대통령이었던 그때, 경제는 말도 아니게 형편없었다. 그에게서 비롯되는 말이 대개는 술이거나 도리도리거나 지금은 모두 드러난 뻔한 거짓말이었던 그때, 사람들이 내게 했던 말에는 부정적이면서도 우울한 감정이 깃들어 있었다.
그건 아무리 봐도 아는 것도 없고 할 줄 아는 것도 없어 보이는 대통령의 진짜 모습이 점점 노골적으로 드러난 시기, 절망적인 정치현실을 바라보는 내 정서에 기반한 것이기도 했다.
또한 그것은 확실히 엉망이었던 실물경제의 또 다른 징표였다. "요즘 경기 어때요"로 시작된 어느 자영업자의 심각한 하소연으로 나는 세상 물정을 감각했다. 다만 2024년 12월 3일 대통령인 윤석열이 계엄을 선포하고 무장한 군인들이 국회를 침탈했던 그날 이후엔, 또 다른 정서를 확실하게 느낄 수 있었다.
바닥에 닿으면 위로 올라갈 일만 남는 법이다. 서둘러 달려간 시민들에게 빠르게 진압된 친위 쿠데타 세력의 잔당들이 국회와 정부 조직 안에서 여전히 활개를 치던 그때도, 나는 당장은 비관했지만 미래는 낙관했다. 탄핵이 한 번 부결되는 날 저녁 택시 운전대를 놓고 소주잔을 기울이며 억장이 무너지는 가슴을 달래면서도, 나는 희망을 거두지 않았다. 이미 물 건너간 계엄이 '바닥'이었다고 나는 생각했다.
내 택시로 실어 나르던 손님들 중에 당시 민주당 대표였던 이재명을 죽여야 한다는 사람도 여럿 있었지만 훨씬 더 많은 사람들은 윤석열과 그의 잔당들을 신랄하게 저주했다. 그것이 내 택시 안에서의 민심이었다.
그 후로도 우리 사회는 극적인 우여곡절을 더 거쳐왔다. 지귀연 판사의 윤석열 석방, 조희대 대법원장의 이재명 대표 유죄 파기환송 등 지금 생각해도 아찔한 사건의 연속이었다. 그러나 목을 칼에 찔리고도 살아남은 그의 운명은 결국 그를 대통령으로 만들었다.