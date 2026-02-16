▲
구민체육센터에 모인 중학교 시절 친구들.차원
대학 졸업을 앞둔 취업 준비생인 C는 "경력이 없는 갓 졸업한 대학생에게 주어진 길은 생각보다 많지 않다"라며 "1년 동안 기사 자격증을 두 개나 따서 취업 전선에 뛰어들었던 친구는 결국 한국에서 일자리를 구하지 못하고 이집트 원전 사업 현장에까지 파견을 나갔다"라고 밝혔다.
이어 "AI가 우리 삶의 질을 높여 준다는 건 알지만, 지금은 내 일자리를 빼앗을지 모른다는 두려움이 더 크게 다가온다"라며 "부동산과 물가 상승, 그로 인한 심각한 저출산은 시간이 지날수록 우리나라를 약화시킬 것"이라고 비관했다. 이런 상황에서 지금 당장의 주가 상승을 기쁘게만 바라볼 수는 없다는 것이다.
그러면서 "매일 터지는 대규모 보안 사고와 유통 담합, 주가조작같이 다른 나라였다면 큰일 났을 법한 사건들도 몇 억 원의 벌금만 내면 금세 잊는 게 우리나라"라며 "청년들은 절망감을 안은 채 하루하루를 버티며 살아간다. 뿌리부터 문제를 해결하려면 정치권도 각성하고 강력한 정책을 과감하게 펼쳐야 한다"라고 주장했다.
이 절망감을 품은 청년들을 극단주의가 파고든다. '네가 힘든 것은 다 OO 때문이고, 따라서 OO을 없애야 한다'는 식이다. 이미 그렇게 전 세계 많은 청년들이 혐오의 늪에 빠지고 있다. 많은 해법이 있지만 결국 정공법은 소외된 이들의 삶을 낫게 하는 것이다.
대학을 졸업한 뒤 아르바이트하며 호주 이민을 준비하는 D는 "임금 대비 물가가 이렇게 비싼데, 주식에 투자할 돈이 어디서 나오겠느냐"라며 "최근 대통령이 '부동산 투기'와 '생필품 담합'에 칼을 빼든 건 잘한 조치"라고 평가했다(관련 기사: "담합 안 하는 데가 어딨나... 재수 없게 걸렸다" https://omn.kr/2gwu1
그는 "재작년 교환학생을 다녀와 보니 호주는 최저시급이 세계 최고 수준인데, 마트 물가는 한국 대비 유사하거나 약간 높은 수준"이라며 "우리도 지금처럼 유통 담합을 제재해 생활비 부담을 줄여준다면, 주식에 투자할 돈이 생기지 않겠느냐"라고 말했다.
결국 물가가 문제다. 우리가 대학교 1학년이던 2019년과 비교해도 물가가 너무 많이 올랐다. 그때는 만원이면 두 끼도 해결할 수 있었지만, 이제는 한 끼 식사도 빠듯하다. 3300원에 돈까스를 팔아 '○○3.3'이라는 이름을 가지고 있던 대학교 앞 식당은 군 전역 후 복학해 보니 이름을 바꾸고 7500원에 돈까스를 팔고 있었다. 그래도 다른 곳들에 비하면 매우 저렴한 편이다. 인근 식당들의 돈카츠 가격은 모두 1만 원을 훌쩍 넘는다.
'그들만의 축제' 되지 않으려면