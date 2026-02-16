오마이뉴스

청년들은 코스피 5000 돌파에도 웃지 못한다. (AI생성 이미지)이재명 정부 출범 이후 코스피가 5000포인트를 돌파하며 많은 이들이 함박웃음을 짓고 있다. 그러나 주식에 투자할 돈, '시드머니'가 없는 대다수의 청년층은 쓴웃음을 지을 수밖에 없다.지난 6일, 서울의 한 구민체육센터에서 2000년생인 중학교 동창들을 만나서 요즘 어떻게 살고 있는지 이야기를 나눴다. 3천 원만 내면 2시간 동안 탁구와 배드민턴을 즐길 수 있는 이곳을 우리는 즐겨 찾는다.자격증 시험을 공부하고 있는 친구 A는 "투자할 돈이 없으니 '5000피'가 와도 감흥이 없다"라며 "한국 증시가 제대로 된 평가를 받아 기쁘긴 하지만, 이런 상승장에 함께하지 못해 상대적 박탈감이 드는 것도 사실"이라고 말했다. 이어 "자본의 격차뿐 아니라 금융 지식의 격차도 크다"라며 "학교에서 금융 투자 교육도 제대로 이뤄지면 좋겠다"라고 했다.가진 사람들이야 충분한 금융 교육을 받을 수 있고, 투자에 실패해도 얼마든지 재기의 기회가 있겠지만 못 가진 사람들은 그럴 수 없는 것이 현실이다. 더구나 벌어진 자산 격차를 따라잡아야 한다는 압박감에 무리한 투자 유혹에 빠지기도 쉽다. 월급은 적고, 모아둔 돈도 없는데 집값은 계속 오르니 결국 '빚투'에 손을 대는 것이다.사다리는 무너졌고, 무리하게 벽을 타고 오르려다가 결국 떨어져 다치는 상황이 청년층들에게 나타나고 있다. 그렇게 빚투를 하거나 코인을 한 친구들의 말로는 항상 좋지 않다. 특히 최근에는 비트코인이 고점 대비 '반 토막'이 나며 여기저기서 곡소리가 들린다. 한탕을 노리고 다른 '잡코인'에 투자한 친구들의 처지는 말할 것도 없다.