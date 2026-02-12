원주민기후행동

캐나다의 원주민기후행동, 북미의 랜드백 캠페인.토착민은 단순한 피해자가 아니다. 그들은 수천 년 생태계를 관리하고 인류학자들이 지속가능성의 원형이라 부르는 순환적 생활방식을 유지했다. 그러나 오늘날 그들의 지식은 비과학적, 비체계적이라는 이유로 주변화하고 배척된다.토착 공동체가 달라지고 있다. 이들은 '지식의 주권'을 주장하며 스스로 기후행동의 주체로 나서고 있다. 캐나다의 원주민기후행동(Indigenous Climate Action), 북미의 랜드백(LandBack) 캠페인 등은 단순한 환경운동이 아니라 "토지를 되찾는 것이 곧 기후를 되찾는 일"임을 선언한다.[7]기후식민주의 본질은 누가 결정하고 누가 대가를 치르느냐의 문제다. 국제기구 회의장은 여전히 금융 전문가와 기술관료가 주도하며 토착 언어와 지역 지식은 배제된다. 불평등한 구조는 식민지 시대의 국제무역과 다르지 않다. 인류는 이제 "누가 기후를 말할 권리를 가지는가"라는 윤리적 질문 앞에 서 있다. 이 지점에서 제기되는 개념이 바로 '탈식민적 기후정의'다. 단순히 기후정책의 공정한 분배를 넘어 기후 거버넌스의 근본적 패러다임을 바꾸자는 요구다.토착민 연구자 데보라 맥그리거는 "기후정의는 정책이 아니라 관계성의 문제다. 인간과 비인간, 땅과 공동체가 맺는 관계의 회복 없이는 어떤 기술도 정의를 이룰 수 없다"라고 말한다. 탈식민적 기후정의는 따라서 기후를 다스리는 권력 자체를 재구성하는 일이다. 기후를 통제하거나 관리하는 것이 아니라 함께 살아가는 방식으로 다시 배우는 것이다.[8]'탈식민적 정의'의 첫걸음은 기후금융의 구조 개혁이다. 현재의 국제 기후재정은 북반구 금융기관이 자본을 제공하고 남반구는 그 자본으로 프로젝트를 수행하는 방식으로 이루어진다. 이 구조에서 정의로운 전환은 사라지고 이른 바 '하청된 정의'만이 작동한다.액션에이드는 '기후재정의 탈중앙화'를 통해 재정의 결정권과 설계권을 남반구와 지역공동체에 돌려주어야 한다고 제안한다. 즉, '얼마를 줄 것인가'가 아니라 '누가 쓸 것인가'의 문제다. 핵심은 ▲ 지역 단체 직접 관리 ▲ 지역 주민의 결정권 ▲ 사회·노동·젠더 지표 통합 등의 원칙의 구현이다.[9]더 나아가 정의로운 전환은 지역이 주체가 되는 기후 정의로 나아가야 한다. 기후위기 해법이 자본과 기술의 언어로만 논의되는 한, 남반구와 토착민은 여전히 대상일 뿐이다. 진정한 전환은 소유가 아니라 통제와 참여의 재분배에서 시작된다. 또한 토착 지식의 복권이 필요하다.미국 뉴멕시코주에 위치한 북미 원주민의 해방과 탈식민주의를 주장하는 급진적인 풀뿌리 저항 단체 '레드네이션'은 토착 지식을 "지속가능성의 가장 오래된 학교"라 부른다. 탈식민적 기후정의의 핵심이 "정책 이전에 관계를 되돌리는 일"이라고 강조한다. 즉, 땅과 물, 생명과 인간 사이의 상호 의존을 회복하는 것이야 말로 기후정의의 시작이라는 생각이다.[10]캐나다의 원주민기후행동(ICA)은 토착법과 공동체 의례를 기후정책의 법적·제도적 기반으로 통합하는 원주민 주도의 기후 거버넌스를 지향한다. 단순한 문화적 상징을 넘어 기후정의 담론과 정책 구조 자체를 탈식민적 관점에서 재구성하려는 시도이다. 토착 지식이 제도 안으로 들어올 때 기후정의는 비로소 지역의 언어로 말하기 시작한다. [11][12]