순록과 함께하는 사미족
사프미(Sápmi)는 노르웨이·스웨덴·핀란드 북부와 러시아 콜라반도에 걸쳐 있는 사미(Sámi) 원주민의 전통적 삶의 터전을 가리키는 지리·문화적 개념이다. 사미족은 유럽에서 공식적으로 인정된 유일한 원주민 집단으로 순록 방목·어로·수렵·채집과 같은 자연 기반 생계 활동을 통해 공동체의 문화와 정체성을 유지했다. 사프미는 특정 국가의 행정구역이 아니라 토지 이용 방식과 공동체 관계, 문화적 실천이 결합된 생활 공간이라는 의미를 가진다.[2]
최근 이 지역에서는 재생에너지 확대와 자원 개발이 가속되면서 녹색 식민주의(green colonialism) 논쟁이 뜨겁다. 대표적인 사례가 노르웨이 포센(Fosen) 지역 풍력발전 단지다. 151기의 풍력 터빈이 설치된 유럽의 대규모 육상 풍력발전 단지 가운데 하나다. 이 지역의 풍력발전 개발은 약 20여 년 전 시작된 장기 프로젝트로, 당시 유럽 녹색 전환의 상징으로 추진되었다.
착공한 2016년 사업주체와 사미 공동체 사이의 법적·사회적 갈등이 시작됐고, 2021년 노르웨이 대법원은 이 사업이 사미 순록 방목 공동체의 문화적 권리를 침해했다고 판결했다. 하지만 이미 151기의 터빈이 설치되어 가동 중인 상태였고 그 이후로 발전소 운영이 계속되면서 녹색 식민주의라는 비판이 거세게 일었다. 연구에 따르면 노르웨이 풍력발전의 약 절반이 순록 방목 지역에서 건설됐으며, 풍력 터빈의 시각적·소음 영향으로 순록이 그 지역을 회피하는 경향이 나타나 방목지 이용 감소와 노동 부담 증가로 이어졌다.
지금도 사미 공동체와 노르웨이 정부 사이의 갈등이 이어지고 있으며, 노르웨이 사미 공동체는 총리에게 "풍력발전단지 건설을 멈춰, 사미족의 삶을 지켜달라"는 탄원서를 제출하는 등 캠페인을 벌이고 있다.[3] [4]
노르웨이 사프미 지역의 오이피엘레(Oyfjellet) 풍력발전 프로젝트 역시 비슷한 갈등을 낳았다. 이 같은 갈등은 노르웨이뿐 아니라 스웨덴·핀란드·러시아 등 사프미 전역에서 반복적으로 나타난다. 유럽의 녹색 전환 정책과 재생에너지 확대 전략이 원주민 토지와 자원을 새로운 개발 대상지로 만들면서, 사미 공동체는 "녹색 식민주의"라고 강력하게 반반하고 있다. 기후위기 대응이 환경 보호라는 목표뿐 아니라 원주민 권리와 사회적 정의를 함께 고려해야 함을 보여주는 유럽의 사례다.
시민과 지역이 만든 정의로운 전환
북반구와 남반구를 아우르는 기후식민 상황을 개선할 대안이 있을까. 힘들지만 없지는 않다. 가뭄과 토양 황폐화로 고통받던 케냐 바링고 지역에서는 액션에이드와 여성 농민조합이 협력해 농생태학 기반 전환을 시도했다. 그들은 지역 종자 보존, 혼작, 퇴비 기반 유기비료 사용을 통해 토양과 식량 자립을 회복했다. 생산성이 향상되었고, 여성의 경제적 지위와 의사결정권이 강해졌다.
필리핀 네그로스 섬은 시민주도 정의로운 전환의 상징이다. 2017년 신규 석탄발전소 건설 계획에 맞서 시민단체, 청년, 종교계, 지방정부가 연대했다. 이들은 지역 주민 토론, 청년 캠페인 등을 통해 결국 프로젝트를 철회하고 태양광·소수력 중심 재생에너지 계획으로 전환했다. 전환 주체가 시민이라는 사실은 민주적 기후정의의 실험으로 평가받는다.
짐바브웨 불라와요에서는 청년들이 직접 마을에 소형 태양광 시스템을 설치하며 에너지 자립을 실현했다. 이 프로젝트는 "외부 기술 이전이 아니라, 내부 역량 강화에 기반한 전환"으로 평가된다. 대표적으로 거론되는 이 사례들의 공통점은 "문제 해결의 중심에 지역을 두었다"는 점이다. 기술보다 중요한 것은 그것을 누가 통제하고 누가 혜택을 받느냐의 문제다.[6]