오늘날 '러다이트'라는 말이 조롱의 의미로 쓰이고, 그것마저 사용자가 아닌 노동자가 동료 노동자들을 비난하는 데 사용되는 모습을 보며, 왜곡된 과거가 어떻게 현재를 옥죄는지를 절감합니다. 발터 벤야민은 "승리하는 적 앞에서 죽은 자들도 무사하지 못하리라"고 썼지요. 산업혁명의 자본가는 구사대, 경찰, 군대, 형법을 동원해 기계를 부수던 노동자들을 성공적으로 제거했지만, 어쩌면 그들의 진정한 승리는 오늘날 '러다이트'라는 호칭을 조롱거리로 만든 데 있을지 모릅니다.
흔한 오해와 달리, 러다이트들은 기술을 거부하는 사람들이 아니었습니다. 당시 영국 장인들은 가족 단위로 일을 했고, 이들도 기계를 사용했습니다. 아이들이 목화씨를 빼거나 양털을 고르면, 아내가 물레를 돌려 실을 뽑고, 남편이 실을 받아 직조기와 편직기로 천이나 양말을 짜는 식으로 말이지요. 이런 분업체계는 단순한 생계 수단을 넘어, 기술과 품질이 세대를 통해 축적되는 생산방식을 이뤘습니다. 이런 상황에서, 자본가들은 장인의 숙련도에 한참 못 미치는 기계를 도입해 물건들을 대량으로 찍어내기 시작합니다. 자동화된 기계는 가격과 생산력에서 장인들을 압도했지만, 이렇게 만들어진 제품들 다수는 조악하기 짝이 없었습니다.
콜센터에서 일하는 사람들이 대부분인 마을에서, 업주가 어눌한 '인공지능 상담원'을 도입한 후 직원을 집단 해고하는 상황을 떠올리면 될 것 같습니다. 이 상황을 '혁신'과 '수구' 구도로 볼 수 없듯, 러다이트 운동도 마찬가지였습니다. 18세기 영국은 노동조합이나 교섭권, 파업은 물론, 노동자가 모이는 것까지 허용하지 않던 시절입니다. 게다가 참정권까지 재산에 따라 제한되었기 때문에, 노동자 대부분은 투표권이 없었고, 이에 따라 그들의 목소리에 귀를 기울이는 정치인은 찾기 어려웠습니다.
이렇듯 노사대화도, 실직수당도, 기초생계비도 존재하지 않던 시절, 장인들은 가족의 생계와 공동체를 지키기 위한 유일한 방법을 택합니다. 그것은 자신들의 생존을 위협하는 기계들을 찾아 부수는 것이었지요. 물론, 가족이 굶거나 해체되는 것을 보는 대안이 있기는 했습니다. 실직한 장인의 가족들은 뿔뿔이 흩어져 공장에서 일을 했는데, 많은 공장주들이 어린이를 선호했습니다. 임금을 적게 줘도 되고, 말도 잘 듣는 데다, 체구가 작아 탄광의 좁은 굴 같은 곳으로 잘 기어들어갔기 때문이지요.
1820년대에 영국 노동자의 절반 가까이가 미성년자들이었고, 이들이 처한 노동 환경은 혹독했습니다. 12시간 노동은 기본이고, 14시간을 넘기는 경우도 흔했으니까요. 1833년에 와서야 공장법이 제정돼 9~13세 아동은 하루 9시간, 14~18세는 12시간을 넘기지 못하게 규정했지만, 업주들은 법을 일상적으로 무시했습니다. 아동노동을 금지하라는 목소리가 높아갈 때 "그러면 회사 망한다"며 극렬히 반대했던 사람들이니까요.
하지만 러다이트 일원이 되는 것은 누구도 원치 않는 선택이었습니다. 목숨을 건 싸움이었으니까요. 공장주가 고용한 경비나 경찰, 군대의 총을 피한다 해도, 적발되면 형법에 의해 사형에 처해질 수 있었고, 실제로 많은 이들의 목이 교수대에 걸렸습니다. 그런 이유로, 러다이트들은 이름을 감춘 채 서로를 암호로 부르던 비밀 결사대로서 활동했습니다.
그렇다 해도 러다이트들이 아무 기계나 부순 것은 아닙니다. 자신들을 대체하는 기계, 특히 저질의 상품을 양산하는 기계들을 표적으로 삼았지요. 기록을 보면, 러다이트들은 유통망을 차단하기 위해 직물을 운송하는 마차를 습격하곤 했는데, 이때 '정당한 임금'을 주고 '정당한 품질'로 만든 제품은 고이 보내주기도 했습니다.
노동조합, 산업재해법, 실직수당 등 오늘날 우리가 노동자로서 누리는 권리의 상당 부분은 러다이트 운동이 초석을 놓은 19세기 노동운동과 정치적 개혁 덕분입니다. 결국 러다이즘은 기술 거부가 아니라, 기술이 사용되는 방식과 그 권력관계에 대한 저항이었습니다. 러다이트는 많은 현대인들이 잊고 있는 사실, 즉 기술이 사람에게 봉사해야 하며, 그 역이 아니라는 사실을 인식하고 있던 사람들이지요.
