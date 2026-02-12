연합뉴스

현대차그룹 보스턴다이나믹스는 지난 7일 아틀라스가 옆돌기와 백 텀블링 등을 하며 연속으로 공중제비를 넘는 영상을 자사 유튜브 채널에 공개했다고 9일 밝혔다. [보스턴다이나믹스 유튜브 캡처]한국에서는 논쟁이 '노조 때리기'로 흘러갔습니다만, 아틀라스 공장투입 논의에서 많은 분들이 놓치는 부분이 있습니다. 그것은 현대자동차 생산라인 대부분이 이미 자동화된 상태라는 점입니다. 자동차 생산공정은 크게 '프레스(철판작업)', '차체(용접)', '도장(색칠)', '의장(정밀조립)'으로 나뉘는데, 네 공정 가운데 세 단계가 90% 이상 사람 없이 기계(고정형 로봇)에 의해 처리되고 있습니다.현재 사람들이 필요한 영역은 마지막 공정, 즉 의장뿐입니다. 고정형 로봇이 찍어내고, 용접하고, 도장을 마무리한 차체에 엔진과 변속기 등 핵심 부품을 설치하고 시트, 와이어링(전선 설치), 정밀볼트와 너트를 고정하는 작업이지요. 이 단계조차 이미 30~40%가 자동화되었고, 나머지 작업에서 사람의 손이 필요합니다. 여기서 '손'이라는 점이 중요합니다. 아틀라스를 포함해, 어떤 로봇도 사람 손재주를 흉내 내지 못하고 있으며, 조만간 이 문제가 해결될 기미도 보이지 않기 때문입니다.궁금하지 않으셨나요? 휴머노이드가 사람 일을 대신할 거라고 주장하면서, 왜 사람들이 일상적으로 하는 일들, 예컨대 와인잔을 집어 건네거나, 전구를 교체하거나, 드라이버로 나사를 조이는 모습을 보여 주지 않는지 말입니다. 시연회에서 로봇이 선보이는 것은 대개 이단 옆차기나 공중제비 돌기 같은 '손기술'과 거리가 먼 동작들입니다. 아틀라스의 경우, 박스에서 자동차 부품을 꺼내 선반으로 옮기는 어설픈 동작을 보여 주기는 했지만, 적극적으로 홍보한 동작은 360도 회전하는 관절을 이용한 매끈한 '쿵푸 자세'였습니다. 주가가 떨어진 뒤 공개한 것도 '빙판 뛰기'와 '공중회전'이었지요.이들이 곡예단용 로봇이 아닌데도 '몸 재주'를 주로 선보이는 이유는, 이 동작들을 시뮬레이션을 통해 쉽게 가르칠 수 있기 때문입니다. 전선처럼 비정형의 물체를 설치하는 것과 같은 작업은 시뮬레이션으로 가르칠 수 없고, 사람이 일일이 원격조종을 하며 훈련시켜야 합니다. 문제는 이 과정에 엄청난 시간과 비용이 요구된다는 것이지요. 1년 치 데이터를 모으려면 1년을 꼬박 작업해야 하기 때문입니다.최근 챗지피티나 제미나이 등의 생성형 인공지능이 주목받으면서, 로봇도 인공지능을 '이식'하면 사람 역할을 할 수 있으리라고 막연히 믿는 분들이 있는 것 같습니다. 하지만 컴퓨터공학과 로봇공학은 연관되었을망정, 완전히 다른 영역입니다. 인공지능은 정보를 줄 수 있지만, 그 정보로 물체를 움직이는 것은 별개의 문제이니까요. 게다가 챗지피티와 아틀라스 사이에는, 버클리대 로봇공학자 켄 골드버그가 말한 "10만년 데이터 격차"가 존재합니다.현재 생성형 인공지능을 훈련시키는데 투여된 문자와 시각 데이터의 분량은 대략 '10만년' 분량에 해당합니다. 사람들이 읽거나 보는데 10만 년이 필요하다는 것이지요. 이 방대한 데이터를 쉽게 모을 수 있던 것은 인터넷 덕분입니다. 하지만 여기에는 로봇의 손동작을 훈련시킬 만한 데이터가 거의 존재하지 않습니다. 유용한 비디오 영상도 찾기 어렵지만, 찾는다 해도 2차원의 이미지를 3차원 데이터로 바꾸는 것은 매우 어려운 작업입니다. 그런 이유로 골드버그 교수는 로봇이 사람을 대체하는 일이 "2년, 5년, 10년 안에 일어날 수 없다"고 말합니다.그에 앞선 2024년 6월, 테슬라는 공식 계정을 통해 "옵티머스 로봇 2대가 공장에서 자율적으로 작업을 수행하고 있다"고 주장한 바 있습니다. 일론 머스크도 같은 달 주주총회에서 2025년까지 "테슬라 공장에서 일하고 있을 로봇이 1000대에서 2000대 정도 될 것으로 예상한다"고 말해 사람들을 흥분 시켰지요. 2025년 1월 테슬라 4분기 실적 발표 때도 머스크는 "2025년 말까지 수천 대의 옵티머스 로봇이 유용한 일을 해 낼 수 있겠느냐고요? 예, 저는 그 로봇들이 유용한 일을 해내고 있으리라 자신합니다"고 못박았습니다.2026년, 약속한 시기가 다가왔고 머스크는 더욱 놀라운 발표를 합니다. 2026년 1월 말, 그러니까 현대가 아틀라스 공장투입을 발표한 뒤 한 달 가까이 지난 때였지요."옵티머스는 아직 초기 단계에 있습니다. 연구개발 단계이지요…현재 우리 공장에서 실질적으로 쓰이고 있지는 못합니다. 로봇을 학습시키려는 목적에 더 가깝지요. 올해 말까지 옵티머스 대량 생산은 어려울 것으로 보입니다."현대는 로봇공학의 한계를 3년 안에 극복할 수 있을까요? 단지 기술적 가능성만이 아니라, 마지막 남은 공정에서 사람을 대체하기 위해 쏟아부을 막대한 비용이 현명한 투자인지도 생각해 볼 필요가 있습니다. 그리고 그 '성공' 뒤에는 무엇이 기다리고 있을까요? 다음 글에서 이 문제를 다뤄보겠습니다.