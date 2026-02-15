▲
오랫동안 알아 온 동료 상인이 새해 인사를 겸하는 술자리에서 시장을 뜨겠다고 했다. AI생성 이미지오마이뉴스
"2월까지 하고 폐업하려고요. 매장도 내놨어요. 더 이상 버틸 수가 없네요."
오랫동안 알아 온 동료 상인이 새해 인사를 겸하는 술자리에서 시장을 뜨겠다고 했다. 이십 대 후반에 들어와 쉰을 넘겼으니 30년 가까이 알고 지낸 사이다.
늙으신 아버지를 도와 농사일하러 귀향하겠다는 그의 말을 들으면서 착잡했다. 코로나 시국에 받은 소상공인 사업자 대출은 다 갚지 못해 폐업 후 개인 빚으로 남겼다고 했다. 퇴직금 한 푼 없이 다달이 갚아야 할 채무를 안고 떠나야 하는 50대 자영업자의 마지막 길. 나는 다를 수 있을까, 많은 생각이 들었던 하루였다.
자영업자로 살아온 지 35년이 넘었다. 어렵지 않은 적이 없었지만 그래도 큰 풍파 없이 가정을 유지했다. 그런데 또 위기다. 산 넘어 산이고, 파도가 지나갔다고 생각했는데 더 큰 파도가 몰려오는 격이다. 이번에도 잘 넘길 수 있을지, 이번 위기는 어떻게 끝날지 가늠이 되지 않는다.
반도체 호황 그늘에 가려진 자영업
언론에서는 종합주가지수(코스피)가 5000을 넘었다고 흥분하고, 반도체 경기가 나라의 살림살이를 떠받치고 있다는 분석이 줄을 잇는다. 한국 경제는 저평가되어 있으니 지금이라도 주식에 투자하라는 이야기도 넘쳐난다. 그런데 먼 나라 이야기다. 인공지능(AI) 시대, 반도체 호황으로 주식 시장이 들썩거리지만, 정작 컴퓨터 유통업을 하는 나는 반도체 호황 때문에 어느 때보다 어려운 시기를 맞고 있다.
지난해 하반기부터 컴퓨터 부품 가격이 조금씩 오르기 시작했다. 가끔 있었던 일시적인 가격 조정 현상이라고 생각했다. 데이터센터 등에 반도체 수요가 폭발적으로 늘어나 생산이 공급을 따라잡지 못하고 있다는 분석도 나왔지만 얼마 지나면 해소될 것이라는 전망도 있었다.
그게 6개월 전이었고 시장이 요동치는 전조였다. 그때부터 말 그대로 자고 나면 모든 부품이 미친 듯이 오르기 시작했다. 컴퓨터의 핵심 부품인 중앙처리장치(CPU), 메모리(RAM), 저장장치(SSD)가 가격 인상을 주도했다. 특히 메모리의 경우 7만 원대였던 일반적인 DDR5 16GB가 6개월 만에 40만 원을 넘겼다. 거의 6배 가까이 가격이 오른 것이다.
통제될 수 없는 가격 인상은 매출 하락으로 이어졌다. 60만 원에 살 수 있었던 컴퓨터는 100만 원을 훌쩍 넘겼고 게임용이나 그래픽용 구성은 200만 원을 넘어 300만 원에 근접했다. 일주일 전에 내어준 견적은 주문이 들어와도 가격을 맞출 수 없어 납품을 취소해야만 하는 일도 생겨났다.
그때마다 삼성이나 SK 하이닉스 등 반도체 주식은 큰 폭으로 올랐다. 반도체 주식이 오를수록, 컴퓨터 부품 가격이 폭등할수록 내 매출은 하락 그래프를 그렸다. 반도체 수요 폭발에 힘입은 주식 시장 활황 그림자에 컴퓨터 유통 자영업이 가려진 모양새다. 코로나 시국보다 더 어렵다는 말이 절로 나오는 요즘이다.
담 너머 들려오는 잔칫집 노랫소리