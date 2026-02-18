elements.envato

"사장님, 요즘 패스트푸드점도 사람 구하기 어렵다는데, 청년들이 기피하는 오토바이 수리 기사는 어떻게 구하셨어요?"

"간단해요. 돈이죠. 저는 기사들 근로소득세부터 4대보험까지 다 부담해요."

"도저히 이해가 안 가는데, 왜 그래야 하는 거죠?"

"청년 정비공들이 자신들 손에 약속한 돈을 그대로 쥐어달라고 하니까요. 가령 월급 300만 원을 약속했는데 4대보험에 원천징수까지 하면 200만 원대로 떨어지잖아요. 그게 싫다는 거예요."

"그럼 차라리 4대보험과 소득세를 감안해 급여를 올리고 실수령액을 맞춰 주면 되는 거 아닌가요? 그래야 사장님도 인건비 처리가 제대로 되는데, 손해 아닌가요?"

"맞아요. 제 손해죠. 그런데 청년들이 이런 단순한 방식을 선호해요. 이 급여 조건 덕분에 구인난에서 벗어났어요. 어제도 인근 오토바이숍 청년 두 명이 자리 있냐고 전화했어요. 제가 좀 덜 벌더라도 구인 걱정 없이 안정적으로 사업 확장할 수 있으니 더 낫죠."

"저도 그래요. 4대보험과 근로소득세 다 부담해요. 요즘 청년들이 이런 방식을 선호하니 어쩌겠어요. 여기에 주 5일, 연장근무 수당까지 지급해야 그나마 사람을 붙잡을 수 있어요."

"건설 노동자 파견 업종에선 꽤 오래된 관행이에요. 회사가 건설 노동자 4대 보험과 근로소득세를 모두 부담하죠. 연말정산 때마다 골치 아파요."

"우리 브랜드 자동차 보증수리 정비업계에서는 그런 관행이 거의 없어졌어요. 4~5년 전까지는 그랬죠. 심지어 급여 신고도 받는 돈의 80%만 해달라고 해서 사장들이 그렇게 신고했어요. 정비공들의 개인 사정도 있었지만, 사장들도 그게 손해가 아니라고 생각했죠. 그런데 막상 보니 아니더라고요. 인건비 처리를 제대로 못 하면 모두 사업 소득으로 잡혀 손해라는 걸 알게 됐죠. 그래서 급여를 올려 4대 보험과 근로소득세를 정상 처리하면서도 정비공들이 원하는 실제 급여를 맞추고 있어요."

카센터(자료사진)지난해 취재하던 중 흥미로운 이야기를 들었다. 40대 늦은 나이 오토바이 정비 기술을 배워 창업에 성공한 사장이 2호점을 넘어 3호점까지 생각하고 있다는 것이다. 여기서 의문이 생겼다. '구인난'으로 오토바이 수리점은 물론 규모 있는 카센터들조차 폐업한다는 소문이 무성한데, 그는 어떻게 사업을 확장할 수 있었을까?순간 혼란스러웠다. 요즘 자영업자들은 4대보험 부담이 버거워 '프리랜서' 계약으로 비용을 회피하는데, 4대보험 전액에 근로소득세까지 사업주가 부담한다니.상식적으로 이해가 되지 않았다. 활동하는 단체에서 교류하는 '카센터' 사장들에게도 물어봤다.이는 프랜차이즈 외식업에서는 거의 보지 못한 상황이었다. 그런데 정비업계만의 이야기가 아니었다.건설 노동자를 파견하는 회사에서 재무를 담당하는 지인의 말이었다.언뜻 긍정적 변화로 보인다. 3D 직종 육체노동자들의 근로 조건이 개선되고 있으니까. 그런데 이 관행이 정상적 시스템에서 벗어나 있다는 점이 찝찝하다. 왜 이렇게 되었을까?어느 정도 이해가 갔다. 필자의 자영업 시절, 알바 청년들 중 급여 통장을 친인척 명의로 제공하는 경우가 있었다. 소득 신고 시 기초생활수급자 자격 탈락이나 4대 보험료·근로소득세 증액이 두려워서였다. 당시 세무대행업체로부터 월 수백만 원을 경비 처리하지 못해 손해 본다는 지적을 받았었다.