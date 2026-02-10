연합뉴스

2023년 8월 15일 다카이치 사나에 일본 경제안보담당상이 태평양전쟁 A급 전범이 합사된 도쿄 지요다구 야스쿠니신사를 참배한 뒤 기자들의 질문에 답하고 있다.A급 전범을 분사하는 방안도 마찬가지다. 그는 A·B·C로 전범을 분류하는 방식을 좋아하지 않는다. 그는 개인 홈페이지에 "점령 종결 직후 일본 국내에서는 A급·B급·C급을 묻지 않고 전범의 석방을 요구하는 국민 서명이 모여 그 수가 4000만 명에도 도달했다고 들었습니다"라고 썼다. 우리 일본 국민들은 그런 식의 분류에 동의하지 않는다는 생각을 표시한 것이다.또 "정부는 '전범을 국내법상의 범죄자로 하지 않는다'는 취지의 통지를 냈습니다"라고도 썼다. 외국이 말하는 전범은 우리 일본이 볼 때는 범죄자가 아니라고 말한 셈이다. 그는 총재 선거를 앞둔 작년 9월 28일의 후보자 TV 토론회 직후에도 분사 반대를 명확히 했다. 이런 그가 A급 전범만 분리하는 방법으로 '환경 정비'를 추진할 가능성은 별로 없다.작년 11월 28일에 일본 내각은 'A급 전범이 사면된 것은 아니다'라는 공식 입장을 재차 확인했다. 국회 질의에 답하는 과정에서 나온 입장 표명이지만, 이런 표명은 달리 보면 A급 전범 사면을 마무리할 필요성을 웅변하는 것이기도 하다. 다카이치 내각이 향후 이 문제를 공론장에 올릴 가능성에 주목할 필요가 있다. 이것이 환경 정비의 한 가지 방법이 될 수 있다.환경 정비를 위한 또 다른 방법은, 이달 8일의 다카이치 발언에도 언급됐듯이, 국제사회의 반발을 누그러트리기 위해 미국을 설득하는 것이다. 북한·중국은 물론이고 한국을 설득하는 것도 쉽지 않으므로 미국을 설득하는 것이 가장 빠르고 효과적이다.과거와 달리 지금의 대미관계는 금전만으로도 상당부분 해결할 수 있으므로 미국을 설득하기가 이전보다 수월하다. 야스쿠니 참배에 대한 미국의 지지를 받아내면 한국 정부도 반대하기가 곤란해지므로, 북·중의 반대를 없애지는 못한다 해도 국제적 반발을 어느 정도 누그러트릴 수 있다.A급 전범의 사면 문제를 정리하고 야스쿠니 참배에 대한 미국의 지지를 얻어내면, 다카이치는 스트롱맨의 위상을 굳힐 수 있다. 중의원 3분 2를 확보했으니 당내 리더십만 공고히 한다면 얼마든지 가능하다. 그가 '환경 정비'에 도전할 만한 이유는 충분하다.